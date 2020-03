Olympisches Rugby-Testturnier in Tokio wegen Corona abgesagt

Die Streichung des Asia Sevens Invitational in Tokio hat die Sorgen befeuert, dass die Ausbreitung des Coronavirus auch zu einer Absage der Olympischen Spiele (24. Juli bis 9. August) und der Paralympics (25. August bis 6. September) in der japanischen Metropole führen könnte. Bislang gibt es diesbezüglich aber noch keine Pläne seitens der Organisationskomitees Tokyo 2020 und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Am Mittwoch wurden neben dem Rugby-Turnier in Tokio auch die Asien-Meisterschaften im Badminton verlegt. Die Titelkämpfe sollten in der besonders vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan, dem Ausgangspunkt des Ausbruchs, ausgetragen werden. Sie finden nun vom 21. bis 26. April in der philippinischen Hauptstadt Manila statt.

(SID)

