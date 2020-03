Update vom 8. März: "Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird", sagte Laschet in der "ARD"-Sendung "Bericht aus Berlin": "Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch (...) bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen."

Dies würde unter anderem das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) und das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) betreffen. Um den Terminplan in den Ligen einzuhalten, könnten diese Spiele eventuell ohne Zuschauer stattfinden. In letzter Instanz entscheiden die Gesundheitsämter in den jeweiligen Städten. Wie diese auf eine Empfehlung der Landesregierung reagieren, blieb zunächst offen.

Zuvor hatte Spahn die Behörden "ermuntert", "Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres" abzusagen: "Sie werden aus meiner Sicht immer noch zu zaghaft abgesagt. Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden", teilte Spahn bei Twitter mit.

Italiens Sportminister fordert Aussetzung der Serie-A-Spiele

8. März: Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat die Serie A für ihren Entschluss, den Ligabetrieb wieder aufzunehmen, scharf kritisiert. "Die Fußballwelt fühlt sich gegen die Ansteckungsgefahr immun, man spricht nur von Geld", sagte er und drohte mit politischem Eingreifen. "Ich vertraue in den Fußballverband und werde noch bis Dienstag warten. Wenn der Fußball nicht seine Verantwortung übernimmt, wird es die Regierung tun", stellte er klar.

Nach der Absage zahlreicher Spiele in der Vorwoche hatte der Verband entschieden, die Ligaspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. "Mich interessiert nur die öffentliche Gesundheit. Wollen wir warten, dass auch in der Serie A die ersten Fußballer infiziert werden?", fragte Spadafora.

Italien stellt Region um Maranello in Quarantäne

8. März: Der Coronavirus wirbelt den internationalen Sportkalender durcheinander. Vor allem in Italien sind bereits diverse Sport-Großveranstaltungen abgesagt worden. Nun wurden im Norden Italiens Schutzzonen eingerichtet. Auch die Provinzen Modena und Venzien sind betroffen, in denen die Firmensitze von Ferrari und Aprilia liegen. Eurosport.de hat die aktuellsten Entwicklungen zusammengefasst.

Die italienische Regierung hat am Samstag ein Dekret erlassen, das einige Gebiete Norditaliens unter Quarantäne stellt. Für diese Zonen gilt ab sofort ein strenges Ein- und Ausreiseverbot, das sogar mit Gefängnisstrafen sanktioniert werden kann. Zu den betroffenen Gebieten zählen auch die Provinzen Modena und Venezien, in denen die Firmensitze von Ferrari (Maranello) und Aprilia (Noale) liegen. Allerdings sollte das Dekret auf den Motorsport-Betrieb keine Auswirkungen haben, da es für berufliche Reisen Ausnahmeregelungen gibt.

Eishockey: Frauen-WM in Kanada abgesagt

8. März: Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada (31. März bis 10. April) wurde am Samstag aufgrund des Coronavirus ersatzlos gestrichen. Auch die Männer-WM im Mai in der Schweiz rückt vermehrt in den Fokus, für Weltverbands-Präsident Rene Fasel gilt aber ein Zuschauerausschluss noch als "undenkbar".

Italiens Verbandschef schließt Abbruch der Serie A nicht aus

7. März: Sollte ein Serie-A-Fußballer positiv auf das Coronavirus getestet werden, könnte die italienische Fußball-Meisterschaft abgebrochen werden. Davor warnte am Samstag der Chef des italienischen Fußballverbandes FIGC, Gabriele Gravina.

"Wir müssen realistisch sein. Es besteht eine konkrete Gefahr, und wir werden alle erdenklichen Maßnahmen zum Schutz der Sportler ergreifen", sagte Gravina. Die Aussetzung der Meisterschaft sei eine dieser Maßnahmen.

Der Verbands-Chef unterstrich, dass sich die Stadt Nürnberg für die Absage des Länderspiels Deutschland gegen Italien am 31. März ausgesprochen habe. "Ich hoffe, dass man das Spiel zumindest unter Ausschluss des Publikums austragen kann", so Gravina in einem TV-Interview am Samstag.

Hockey-Länderspiele gegen Australien abgesagt

7. März: Die Coronakrise hat die Hockey-Pro-League erreicht und beeinträchtigt damit auch die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaften auf die Olympischen Spiele in Tokio. Die für den 21. und 22. März im Mönchengladbacher Hockeypark geplanten Duelle zwischen Deutschland und Australien (jeweils Männer und Frauen) sind vorerst abgesagt, die Gäste aus Down Under verzichten wegen der möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf ihre Europatour.

"Wir bedauern die Absage der australischen Mannschaften sehr, denn wir hätten unsere Teams dem Publikum sehr gern gegen die jeweilige Nummer zwei der Welt präsentiert", sagte Heiko von Glahn, Generalsekretär des Deutschen Hockey-Bundes (DHB): "Das sind absolute Top-Spiele, die den Teams jetzt auch in ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele verloren gehen."

Die Pro-League-Begegnungen mit Belgien am 19. März in Mönchengladbach (Männer und Frauen) sollen dagegen wie geplant stattfinden. Die Tickets für die vier Partien gegen Australien behalten zunächst ihre Gültigkeit. Der Weltverband FIH will sich um einen Nachholtermin bemühen.

NBA: LeBron James kritisiert mögliche Spiele in leerer Halle

7. März: Die Auswirkungen der Corona-Krise haben nun auch den Sport in den USA erreicht. Die NBA verschickte laut "ESPN" ein Memo an die 30 Teams, das auch die Möglichkeit der Austragung der Spiele vor leeren Rängen beinhaltet. Die Klubs sollten sich demnach auf alle Eventualitäten vorbereiten.

Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers äußerte harte Kritik an den "unmöglichen" Plänen und drohte gar mit Boykott. "Wenn ich das Parkett betrete und es sind keine Zuschauer in der Halle, dann spiele ich nicht", sagte James nach dem 113:103-Sieg am Freitag gegen die Milwaukee Bucks. "Ich habe noch nie ohne Zuschauer gespielt. Ich spiele für meine Teamkollegen, aber auch für die Fans. Darum geht es doch", sagte er weiter.

PSG-Spiel in Straßburg abgesagt

6. März: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde die ursprünglich für Samstag angesetzte Ligue-1-Partie von PSG beim FC Straßburg auf einen späteren, noch nicht festgelegten Zeitpunkt verlegt.

"Nach einer Anweisung der Präfektur von Bas-Rhin bezüglich der Verbreitung des Coronavirus wurde das Spiel verlegt", teilte die französische Fußballliga mit. Die Partie ist die erste in Frankreich, die wegen des Virus verschoben werden muss. Damit hat PSG keine Möglichkeit mehr, vor dem Wiedersehen mit dem BVB auf Wettkampfniveau zu spielen.

Tuchels Team muss gegen die Schwarz-Gelben am Mittwoch (21:00 Uhr) eine Aufholjagd starten. Das Hinspiel im Februar hatte das Starensemble um den Brasilianer Neymar mit 1:2 verloren.

Gosens äußert sich besorgt über Lage in Nord-Italien

6. März: Der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens von Atalanta Bergamo schätzt die Situation in seiner Wahlheimat nach dem Ausbruch des Coronavirus als brenzlich ein. "Wir wohnen schon in dem Brennpunkt um die Lombardei herum, es gibt hier die höchsten Zahlen an Infizierten in ganz Italien. Man kann schon sagen, dass die Lage bedrohlich und gefährlich ist", sagte der 25-Jährige dem Portal "Sportbuzzer".

Auch in der Kabine des Champions-League-Achtelfinalisten sei der Virus ein großes Thema. "Allerdings weniger aufgrund der Gefahr, sondern weil wir überhaupt nicht wissen, wann es weitergeht", sagte Gosens. Klar ist hingegen schon, dass das Rückspiel in der Champions League beim FC Valencia vor leeren Rängen stattfindet. Das Hinspiel gewann Bergamo 4:1.

"Eigentlich habe ich gehofft, dass es nie so weit kommen wird. Aus Fußballersicht ist es natürlich blöd, wenn man ein Achtelfinale in der Champions League vor leeren Rängen spielen muss, weil ganz viele Emotionen verloren gehen, die so ein Spiel interessant machen", betonte der Linksverteidiger, der in dieser Spielzeit bereits sieben Mal für den Tabellenvierten traf und fünf Tore auflegte.

Ski Alpin: Weltcupfinals wegen Coronavirus abgesagt

6. März: Die alpinen Weltcupfinals in Cortina d'Ampezzo, die ursprünglich vom 18. bis 22. März stattfinden sollten wurden aufgrund des Coronavirus abgesagt, wie der italienische Skiverband bestätigte. Durch den Ausbruch der Epidemie in Italien wurden bereits einige Sportveranstaltungen zuvor abgesagt, nun folgen auch die alpinen Skiwettkämpfe.

Formel 1: Bahrain stoppt Ticketverkauf

6. März: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus haben die Organisatoren des Formel-1-Rennens in Bahrain (22. März) den Ticketverkauf vorerst ausgesetzt. Ziel sei es, die Zuschauerzahlen in einem der Situation angemessenen Rahmen zu halten und unter Umständen die Richtlinien zum Mindestabstand einhalten zu können. Das teilte der Bahrain International Circuit mit, auf dem das zweite Saisonrennen steigen soll.

Die Strecke arbeite eng mit dem Formel-1-Management und den Gesundheitsbehörden des Königreichs zusammen, um die Situation nun fortlaufend zu bewerten. Möglich sei der Verkauf weiterer Tickets zu einem späteren Zeitpunkt, aber auch die Rückerstattung des Kaufpreises für bereits erworbene Eintrittskarten.

Zuletzt holten die Organisatoren bereits Reiseinformationen all derer ein, die während der Veranstaltung Zugang zum Fahrerlager haben. Wer in den zwei Wochen vor dem Grand Prix die besonders betroffenen Länder (u.a. Italien, Südkorea, China, Japan) besucht hat oder über die Vereinigten Arabischen Emirate einreist, sollte dies angeben. Probleme bei der Einreise sollen so minimiert werden.

Fußball: Coronavirus belastet Aktien börsennotierte Klubs in Italien

6. März: Die Coronavirus-Krise belastet den italienischen Fußball nicht nur wegen der angeordneten Geisterspiele. Auch die an der Mailänder Börse notierten Klubs Juventus Turin, AS Rom und Lazio Rom melden teilweise gravierende Kursverluste. Nachdem das Juve-Papier im letzten Monat 25 Prozent seines Werts verloren hat und auf ein Tief von 0,8 Euro pro Aktie gefallen war, ist der Turiner Klub vom Index "FTSE MIB" mit den am stärksten kapitalisierten Unternehmen ausgeschlossen worden. Damit stieg die Juve-Aktie in die niedrigere "Börsenliga", den MID Cap-Index, ab.

Nicht rosiger ist die Lage der Aktie von Lazio Rom, die am Donnerstag 4,8 Prozent ihres Werts verloren hat und auf 1,58 Euro gesunken ist. Die Aktie der AS Rom brach um 5,6 Prozent auf 0,51 Euro ein. AS Rom wartet auf Bestätigung der Pläne eines Verkaufs an den texanischen Magnaten Dan Friedkin.

Die italienische Regierung hatte wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus am Mittwoch angekündigt, dass zunächst bis zum 3. April unter anderem alle Spiele der Serie A unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen. In Italien hat es bislang fast 4000 Infektionen mit dem Coronavirus gegeben, mehr als 100 Menschen sind bereits gestorben.

Fußball: Ex-Wolfsburger Thomas Kahlenberg positiv auf Corona getestet

5. März: Der ehemalige dänische Nationalspieler Thomas Kahlenberg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte sein langjähriger Klub Bröndby IF mit. Demnach sei Kahlenberg aktuell in Quarantäne untergebracht. Der 36-Jährige, der vier Jahre lang für den VfL Wolfsburg spielte, hat sich offenbar während einer Reise nach Amsterdam mit dem Virus angesteckt.

Oslo: Weltcups am Holmenkollen ohne Zuschauer

5. März: Das nordische Weltcup-Wochenende am legendären Holmenkollen in Oslo wird aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden. Das gaben die lokalen Behörden in Oslo am Donnerstagabend bekannt. Vom 6. bis 8. März finden in der norwegischen Hauptstadt die Weltcups im Skispringen, Skilanglauf und der Nordischen Kombination statt. Zudem beginnt am Freitagabend die Raw-Air-Tournee der Skispringer

Stadt Nürnberg für Länderspiel-Absage

5. März: Die Stadt Nürnberg macht sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus für eine Absage des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März gegen Italien stark. "Nach heutigen Erkenntnissen wird sich die Stadt Nürnberg für eine Absage des Länderspiels einsetzen. Es werden viele Fans auch aus den Risikogebieten Norditaliens erwartet", sagte Umwelt- und Gesundheitsreferent Peter Pluschke bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) reagierte zunächst zurückhaltend. Man stehe "im engen Austausch mit den Institutionen in Nürnberg", teilte ein Sprecher mit: "Der Bürgermeister der Stadt Nürnberg hat uns mitgeteilt, dass aktuell noch keinerlei ausreichende und belastbare Erkenntnisse vorliegen, um eine verbindliche Entscheidung zu treffen. Klar ist, dass eine Entscheidung über eine Spielabsage die zuständige Gesundheitsbehörde treffen muss." Ob die Begegnung wirklich abgesagt wird, soll im Laufe der kommenden Woche entschieden werden.

Premier League: Keine Handshakes und keine Einlaufkinder

5.März: Der englische Fußball ergreift als Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie Vorsichtsmaßnahmen. Die Premier League teilte am Donnerstag mit, dass Teams und Offizielle "bis auf Weiteres" auf den obligatorische Handshake vor Ligaspielen verzichten werden. Zudem streicht Tabellenführer FC Liverpool bei seinen Heimspielen vorerst die Einlaufkinder aus dem Programm.

"Wir haben mehrere neue Maßnahmen in allen Betrieben des LFC ergriffen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern und die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen", heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Liverpool-Mitteilung: "Wir erinnern alle an gute Hygienepraktiken durch Aushänge in unseren Standorten."

Leichtathletik: Paris-Marathon verlegt

5. März: Der grassierende Coronavirus hat die Organisatoren des Paris-Marathons zu einer Verschiebung gezwungen. Dies wurde der französischen Nachrichtenagentur "AFP" am Donnerstag bestätigt. Der ursprünglich für den 5. April geplante Marathon in der französischen Hauptstadt soll nun am 18. Oktober stattfinden. Bereits vergangene Woche war der Halbmarathon in Paris abgesagt und auf den 6. September verlegt worden.

Radsport: CCC Team verzichtet auf Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico

5. März: Das CCC Team um den deutschen Radprofi Simon Geschke hat seine Teilnahme an den Klassikern Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt. Man habe diese Entscheidung getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit von Fahrern und Teammitgliedern zu gewährleisten, teilte das polnische Team am Donnerstag mit, für das auch Jonas Koch und Georg Zimmermann fahren.

FIFA plant Verschiebung asiatischer WM-Qualifikationsspiele

5. März: Die Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch erste Auswirkungen auf die Fußball-WM 2022 in Katar. Der Weltverband FIFA plant die Verschiebung "bevorstehender Qualifikationsspiele in Asien". Dieser Vorschlag soll den betreffenden Ländern unterbreitet werden, teilte die FIFA nach einem Treffen mit Vertretern des asiatischen Kontinentalverbands AFC mit. Um welche Partien es sich handelt, blieb vorerst offen.

"Für die FIFA und die AFC steht die Gesundheit aller Beteiligten an oberster Stelle", hieß es in einer FIFA-Mitteilung. Betroffen von den geplanten Absagen wären auch Qualifikationsspiele für die Asien-Meisterschaft 2023 und das Duell der Frauenteams aus Südkorea und China, die um die Olympia-Teilnahme kämpfen.

Radsport: Eintagesrennen Strade Bianche in Italien wegen Coronavirus abgesagt

5. März: Die Coronavirus-Epidemie sorgt für weitere Verwerfungen im Radsport-Kalender. Am Donnerstag wurde das für Samstag bei Frauen und Männern geplante Eintagesrennen Strade Bianche in der Toskana abgesagt. Das teilte der Veranstalter RCS Sport mit, der jedoch eine Verlegung der Wettbewerbe auf einen neuen Zeitpunkt anstrebt. Die Absage ist Folge des Dekrets der italienischen Regierung vom Mittwochabend, das große Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April untersagt.

Coronavirus: Bora-hansgrohe richtet sich nach offiziellen Maßnahmen

5. März: Das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe um Rundfahrtspezialist Emanuel Buchmann wird sich in Bezug auf kurzfristige Rennabsagen wegen der Coronavirus-Epidemie an den offiziellen Maßnahmen orientieren. "Wir sind von den Vorgaben der Behörden abhängig, und das ist auch gut so", sagte Bora-Teamarzt Jan-Niklas Droste im Gespräch mit dem SID. Innerhalb der letzten sieben bis zehn Tage seien zwei Mediziner der Mannschaft damit befasst, das Geschehen permanent zu verfolgen.

Coronavirus: Verhaltenskodex für italienische Fußballer

5. März: Kein gemeinsamer Torjubel, keine Autogramme, kein Besuch von Diskotheken: Italiens Fußballprofis sollen nach einem Maßnahmenkatalog des Sportärzteverbands ihr Verhalten auf und abseits des Platzes wegen des Coronavirus ändern. Zu dem Kodex gehören unter anderem: keine Umarmungen, Küsse und Händeschütteln! Fußballer sollen keine Flaschen, Bademäntel, oder Handtücher tauschen. Kontakte zu den Zuschauern sollen vermieden, Mikrofone bei Interviews desinfiziert werden. Kinder dürfen nicht mehr mit auf das Spielfeld laufen. Die Mixed-Zonen in den Stadien werden gesperrt.

Italien: Sportveranstaltungen bis 3. April ohne Zuschauer

4. März: Um die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, sollen unter anderem Italiens Fußball-Erstligisten zunächst bis zum 3. April vor leeren Rängen antreten. Das kündigte die Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend an. Die Regelung gelte für alle großen Sportveranstaltungen und ist Teil eines Maßnahmenpakets, welches auch die Schließung von Schulen und Universitäten bis zum 15. März umfasst.

"Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um die Epidemie einzugrenzen und eine zusätzliche Belastung des Gesundheitssystems zu vermeiden", sagte Conte in einer Videobotschaft. In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf 107 gestiegen, allein am Mittwoch wurden 28 Opfer gemeldet.

IOC-Boss Bach: Olympia-Verlegung bisher kein Thema

4. März: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will trotz der Coronavirus-Krise weiter am bisherigen Zeitplan für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio festhalten. IOC-Präsident Thomas Bach erklärte in Lausanne, dass beim Treffen der IOC-Exekutive weder ernsthaft über eine Verlegung noch über eine Absage gesprochen worden sei. "Weder das Wort Absage noch das Wort Verschiebung wurden heute während der Vorstandssitzung erwähnt", sagte Bach in Lausanne und fügte hinzu: "Ich werde den Spekulationen keinen neuen Treibstoff geben. Unsere Aussage von gestern ist sehr klar - wir sind voll und ganz dem Erfolg der Olympischen Spiele von Tokio verpflichtet."

3x3-Basketball: Olympia-Quali der deutschen Frauen verschoben

4. März: Das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen 3x3-Basketballerinnen in Indien ist aufgrund des grassierenden Coronavirus verschoben worden. Dies teilte der Weltverband FIBA mit. Das Turnier sollte ursprünglich vom 18. bis 22. März in Bangalore stattfinden. Zu welchem Zeitpunkt es nachgeholt wird und ob sich etwas am Austragungsort ändert, teilte die FIBA noch nicht mit.

Coronavirus: Box-Verband AIBA verschiebt Kongress

4. März: Der Internationale Boxverband AIBA hat seinen Kongress wegen der Ausweitung des Coronavirus um drei Monate verschoben. Ursprünglich sollte die Jahresversammlung am 20. März in Budapest stattfinden, sie wurde nun für den 20. Juni in der ungarischen Hauptstadt terminiert.

Beide Pokal-Halbfinalrückspiele wegen Coronavirus abgesagt

4. März: Das Halbfinal-Rückspiel im italienischen Pokal zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand ist aufgrund der Coronavirus-Epidemie in Norditalien abgesagt worden. Das Spiel sollte eigentlich am Mittwochabend stattfinden. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften am 13. Februar 1:1 getrennt. Das zweite Halbfinale zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand (Hinspiel 1:0) wurde ebenfalls abgesagt.

Vier Fahrer nach UAE Tour offenbar positiv auf Coronavirus getestet

4. März: Nach dem Abbruch der UAE Tour der Radprofis sind laut der Gazzetta dello Sport vier Fahrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier Teams (Cofidis, Groupama-FDJ, Gazprom-Rusvelo, UAE Team Emirates) befinden sich in Abu Dhabi weiterhin in Quarantäne, bei insgesamt zwölf Personen sei inzwischen die Infektion festgestellt worden.

Olympisches Rugby-Testturnier in Tokio wegen Corona abgesagt

4. März: Das olympische Rugby-Testturnier in Tokio ist wegen der Corona-Epidemie am Mittwoch abgesagt worden. Wie der japanische Verband erklärte, könne die Sicherheit der für den 25. und 26. April geplanten Veranstaltung "zu diesem Zeitpunkt nicht garantiert werden". Zuvor waren bereits Rugby-Turniere in Hongkong und Singapur aus identischem Grund gestrichen worden.

Premiere der Basketball-Afrikaliga verschoben

4. März: Die für kommende Woche geplante Eröffnung der neuen Basketball Africa League (BAL) ist wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Entscheidung gab die nordamerikanische Profiliga NBA als BAL-Partner bekannt. Die BAL-Premiere sollte am 13. März (Freitag) in Senegals Hauptstadt Dakar erfolgen.

Olympia 2020: Tokio darf die Spiele nur in diesem Jahr verlegen

3. März: Tokio könnte die Ausrichterrechte für die Olympischen Spiele 2020 verlieren, falls der Gastgeber eine Verlegung der Sommerspiele für die Zeit nach dem 31. Dezember 2020 plant. Durch das sich weltweit rasch ausbreitende Coronavirus wird seit Wochen über eine mögliche Verlegung und über eine Absage der Sommerspiele diskutiert. Japans Sportministerin Seiko Hashimoto brachte die Debatte in Schwung.

Fußball: FC Valencia gegen Atalanta Bergamo ohne Zuschauer

3. März: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Wie der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa am Dienstag mitteilte, wird neben der Begegnung in der Königsklasse am 10. März (21:00 Uhr) auch das Rückspiel im Europa-League-Duell zwischen dem FC Getafe und dem italienischen Topklub Inter Mailand (19. März) vor leeren Tribünen gespielt.

Fußball: Kurzfristige Entscheidung über Europa-League-Spiel zwischen Basel und Frankfurt

3. März: Die UEFA will kurzfristig entscheiden, ob das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League von Eintracht Frankfurt beim Schweizer Spitzenklub FC Basel angesichts des Coronavirus wie geplant am 19. März stattfinden kann. "Wir werden mit den Regierungen beider Länder sprechen und eine Entscheidung erst kurz vor dem Spiel treffen", sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem UEFA-Kongress.

Biathlon: "Zuschauermagnet" Nove Mesto ohne Fans

3. März: Der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto findet ohne Zuschauer statt - Schuld daran ist das grassierende Coronavirus. Jene Maßnahme stößt bei den Athleten jedoch nicht nur auf Verständnis. Die gigantischen Tribünen der tschechischen Biathlon-Hochburg bleiben leer, das unverkennbare "Hej" nach jedem Treffer wird fehlen. Und für die stimmungsverwöhnten Skijäger ist das alles gar nicht leicht zu ertragen. "Das ist wie Sex ohne Orgasmus", befürchtet Lokalmatador Michal Krcmar.

MotoGP: Saisonstart in Katar abgesagt

2. März: Das grassierende Coronavirus hat die Organisatoren zur Absage des Saisonauftakts der MotoGP in Katar veranlasst. Das teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Der Auftakt der Königsklasse in der Motorrad-Weltmeisterschaft hätte am kommenden Wochenende (6. bis 8. März) in dem Emirat über die Bühne gehen sollen. Die Läufe der kleineren Klassen Moto2 und Moto3 sollen aber wie geplant stattfinden.

Fußball: Schweizer Topligen pausieren

2. März: Die Swiss Football League (SFL) hat aufgrund der Coronavirus-Epidemie die Spiele der 1. und 2. Liga bis zum 23. März ausgesetzt. Bereits am Wochenende hatte die Liga alle Spiele der ersten beiden Spielklassen abgesagt. Die SFL reagierte damit auf eine Anordnung des Bundesrates, wonach in der Schweiz alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis mindestens zum 15. März verboten wurden.

Fußball: Juve gegen Inter abgesagt

29. Februar: Die Corona-Epidemie wirbelt den internationalen Sportkalender immer stärker durcheinander. In der italienischen Meisterschaft sind am Samstagmittag zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Virus gleich fünf Begegnungen des Wochenendes abgesagt worden. Zu den gestrichenen Begegnungen gehört auch das Topspiel zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand.

Radsport: UAE Tour abgebrochen

27. Februar: Die UAE Tour ist zwei Etappen vor dem Ende wegen der Coronavirus-Epidemie abgebrochen worden. Dies teilten die Organisatoren mit. Hintergründe des Abbruchs waren zunächst unklar. Auch darüber, ob Fahrer infiziert sind, gab es widersprüchliche Aussagen. "Es ist eine Schande, dass die UAE Tour abgebrochen wurde, aber Gesundheit muss vorgehen", twitterte der britische Radstar Chris Froome.

