FUSSBALL

1./2. BUNDESLIGA: Die beiden höchsten deutschen Spielklassen setzen bis auf Weiteres aus. In der Länderspielpause (ab 23. März) wollen die DFL und die 36 Klubs beraten, wie es weitergehen soll.

3. LIGA: Der DFB verlegte den 28. und 29. Spieltag, am Montag wird über die weiteren Spieltage entschieden.

CHAMPIONS/EUROPA LEAGUE: Alle Achtelfinal-Spiele der kommenden Woche abgesagt.

FRAUEN-BUNDESLIGA: Kein Spielbetrieb bis zum 27. März.

PREMIER LEAGUE: Pause bis zum 3. April.

SERIE A: Sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April verboten.

LA LIGA: Absage der nächsten beiden Spieltage, damit Pause bis zum 4. April.

LIGUE 1: Spielbetrieb "bis auf Weiteres" ausgesetzt.

ÖSTERREICH: Kein Spielbetrieb "bis auf Weiteres", Bundesliga pausiert zumindest für zwei Spieltage.

NIEDERLANDE: Keine Spiele bis zum 31. März.

SPORT ALLGEMEIN

FORMEL 1: Die ersten vier Rennen (Australien, Bahrain, Vietnam, China) abgesagt. Saisonstart derzeit in Zandvoort/Niederlande (3. Mai).

FORMEL E: Saison für mindestens zwei Monate ausgesetzt.

HANDBALL: Bundesliga bis zum 23. April unterbrochen. Das für April geplante Olympia-Qualifikationsturnier der Nationalmannschaft findet im Juni statt.

TENNIS: Die ATP-Tour für mindestens sechs Wochen unterbrochen. Auch die WTA hat alle Turniere bis zum 20. April abgesagt.

BASKETBALL: Spielbetrieb pausiert in der NBA für einen Monat. Die Bundesliga ruht "bis auf Weiteres", genauso wie die EuroLeague auf "unbestimmte Zeit".

EISHOCKEY: Pause in der NHL "auf unbestimmte Zeit". Absage der Play-offs in der DEL, kein Meister.

BADMINTON: Spielbetrieb ruht bis 31. Mai.

BASEBALL: Der Saisonstart in der MLB am 26. März um "mindestens zwei Wochen" verschoben.

FECHTEN: Alle Wettbewerbe für 30 Tage ausgesetzt.

GOLF: Das US-Masters wurde verlegt, die US-Turniere in den kommenden drei Wochen verschoben.

HOCKEY: Spielbetrieb der Bundesliga bis einschließlich des letzten April-Wochenendes ausgesetzt, die Länderspiele in der FIH Pro League abgesagt.

LEICHTATHLETIK: Hallen-WM in Nanjing (China) von Ende Januar auf März 2021 verlegt. Mehrere traditionelle Marathons wurden verschoben oder abgesagt.

RADSPORT: Der Start des 103. Giro d'Italia am 9. Mai in Ungarn fällt aus, eine Verschiebung steht im Raum. Alle Rennen bis Ende März abgesagt, auch die Flandern-Rundfahrt in Belgien bereits gestrichen. Wann der Rennbetrieb wieder aufgenommen wird, ist offen.

TISCHTENNIS: Spielbetrieb bis zum 17. April eingestellt. Alle Veranstaltungen des Weltverbandes ITTF bis Ende April abgesagt.

VOLLEYBALL: Saisonende bei Männern und Frauen ohne Absteiger. Der europäische Verband CEV hat alle Veranstaltungen auf kontinentaler Ebene bis um 3. April abgesagt.

WASSERBALL: Das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Wasserballer soll vom 31. Mai bis 7. Juni in Rotterdam stattfinden.

