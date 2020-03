Italien hat nach China (3120) die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten. Die Zahl der Todesopfer in Italien kletterte am Montag auf 366. 7375 Menschen sind infiziert.

Die italienische Regierung hatte am 24. Februar die komplette Aussetzung von Sportveranstaltungen in den fünf von der Coronavirus-Epidemie betroffenen norditalienischen Regionen beschlossen. Die Verordnung betrifft die Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien und das Piemont. Es gibt lediglich eine Ausnahmeregelung für einige Fußballspiele. Zudem finden in ganz Italien alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April ohne Zuschauer statt.

(SID)

