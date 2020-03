BAYERN MÜNCHEN: Der Trainingsplan wird wegen der Absage des Champions-League-Rückspiels gegen den FC Chelsea überarbeitet. Samstag und Sonntag war für die Spieler frei.

BORUSSIA DORTMUND: Training am Samstag, danach wurden drei freie Tage verordnet.

RB LEIPZIG: Der Herbstmeister macht Sonntag und Montag frei. Ab Dienstag beginnen die Spieler wieder mit individuellen Laufeinheiten, ehe am Freitag das Mannschaftstraining startet. Alle Einheiten sind nicht öffentlich.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Fortsetzung des Trainings, von Dienstag bis Donnerstag stehen vier Einheiten auf dem Programm.

SCHALKE 04: Freie Tage für die Spieler am Samstag und Sonntag, Laktattest am Montag. Anschließend "Home Office" für die S04-Profis.

VFL WOLFSBURG: Coach Oliver Glasner bat seine Mannschaft erstmal weiter zum Training - das war auch am Wochenende so. Am Samstag ging es in den Kraftraum und am Sonntag wurde auf dem Platz gearbeitet. Das war aber zunächst die letzte Einheit. Bis einschließlich 22. März findet kein Mannschaftstraining mehr statt.

SC FREIBURG: Am Sonntag und am Montag hat Mannschaft frei. Die weitere Bewertung der Lage erfolgt nach der DFL-Mitgliederversammlung am Dienstag. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie öffentliche Trainingseinheiten, Autogrammstunden oder Stadionführungen wurden bis auf Weiteres abgesagt.

TSG HOFFENHEIM: Der Trainingsbetrieb wird nicht eingestellt. In welchem Umfang trainiert wird, soll aber zunächst mit dem Trainerteam und der medizinischen Abteilung besprochen werden.

1. FC KÖLN: Nächstes Training am Dienstag.

UNION BERLIN: Das Überraschungsteam aus Köpenick will sich erst am Freitagnachmittag wieder zum Training versammeln. Bis dahin sollen die Spieler individuell arbeiten und möglichst nicht verreisen. Ein Reiseverbot sprach der Verein jedoch nicht aus.

EINTRACHT FRANKFURT: Kein Mannschaftstraining in der kommenden Woche. Die Spieler bekommen individuelle Trainingspläne ausgehändigt und halten sich selbstständig im Austausch mit dem Trainerteam fit. Zudem wird den Spielern und dem Betreuerstab auferlegt nicht zu reisen und sich in den eigenen Räumlichkeiten aufzuhalten

HERTHA BSC: Trainer Alexander Nouri gab dem Team bis einschließlich Montag frei. Ab Dienstag wird wieder normal trainiert - jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

FC AUGSBURG: Der FCA hält den Trainingsbetrieb vorerst aufrecht, die Einheiten finden aber nicht öffentlich statt. Personenkontakte zur Mannschaft sollen auf ein Minimum reduziert werden, es werden auch keine Interviewtermine organisiert.

FSV MAINZ 05: Trainer Achim Beierlorzer gönnte seinen Spielern am Sonntag und Montag etwas Zeit zur Erholung. Ab Dienstag werden die Rheinhessen "bis auf Weiteres" auf nicht-öffentlichen Trainingsbetrieb umstellen.

FORTUNA DÜSSELDORF: Samstag wurde trainiert, am Sonntag den Spielern frei gegeben. Öffentliche Trainingseinheiten wurden bis auf Weiteres gestrichen.

WERDER BREMEN: Das Mannschaftstraining wurde für das Wochenende ausgesetzt, die Profis haben von Trainer Florian Kohfeldt individuelle Trainingspläne erhalten. Ludwig Augustinsson absolvierte laut Berichten Fitnesseinheiten auf dem Trainingsgelände des Weserstadions.

SC PADERBORN: Nach dem ersten Coronafall der Bundesliga bei Verteidiger Luca Kilian setzt der Aufsteiger auf totale Abschottung. Das Tabellenschlusslicht verhängte eine 14-tägige häusliche Quarantäne für Teile der Mannschaft, führte 45 Tests bei Spielern und Mitarbeitern durch, stellte bis auf Weiteres den Trainingsbetrieb ein, schloss Geschäftsstelle und Fanshop. Mehr Abschottung geht nicht. Wer sich fit fühlt, trainiert individuell, etwa mit Hanteln und Spinning-Bike.

