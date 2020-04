Coronavirus-Liveticker: 1. FC Köln beschließt Gehaltsverzicht

Coronavirus - die wichtigsten Infos in Kürze:

Fußball: Liverpool-Legende Dalglish positiv auf Coronavirus getestet

Update vom 10. April: Liverpools Fußball-Legende Kenny Dalglish ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 69-Jährige zeige bisher keine Symptome, teilte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp am Freitag mit. Der Test sei bei einem Aufenthalt im Krankenhaus als Routineuntersuchung vorgenommen worden, das Ergebnis sei "unerwartet" ausgefallen.

Fußball: 1. FC Köln beschließt Gehaltsverzicht

10. April: Auch beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist der Verzicht auf Teile der Gehälter beschlossene Sache. "Vorstand, Geschäftsführung, Trainerteam und Mannschaft haben sich geschlossen auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. Auch die Abteilungsleiter machen mit. Wir werden einen signifikanten Betrag einsparen", sagte FC-Finanzchef Alexander Wehrle (45) dem Express.

Formel 1: Renault schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

10. April: Renault schickt als vierter Formel-1-Rennstall seine Mitarbeiter während der Coronakrise in Kurzarbeit. Wie das Team am Freitag mitteilte, werde "die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter" am Hauptsitz in Enstone in Großbritannien bis zum 31. Mai komplett freigestellt. Die Mitarbeiter am Motorstandort des Teams in Viry-Chatillon am Stadtrand von Paris werden "für einen vorläufigen Zeitraum von 12 Wochen in Teilzeit" arbeiten. Zuvor hatten bereits Williams, Racing Point und McLaren Kurzarbeit angemeldet.

Fußball: Celtic Glasgow verzichtet auf Gehalt

10. April: Die Spieler des schottischen Fußballs-Meisters Celtic Glasgow haben einer "signifikanten Reduzierung" ihres Gehalts zugestimmt. Auch Teammanager Neil Lennon und weiter Funktionäre werden für drei Monate auf Teile des Einkommens verzichten. Die Einsparungen sollen dem Klub beim Kampf gegen die Folgen der Coronakrise helfen.

Motorsport: ADAC GT Masters startet erst am 31. Juli

10. April: Wegen der Corona-Pandemie hat die Sportwagen-Rennserie ADAC GT Masters ihren Saisonstart erneut verschoben. Das erste von unverändert sieben Rennwochenenden soll nun vom 31. Juli bis 2. August im tschechischen Most ausgetragen werden. Sollten Rennen in Most aufgrund der seuchenpolitischen Entwicklungen nicht möglich sein, würde der Masters-Auftakt auf den Lausitzring ausweichen.

Fußball: Robin Koch unterstützt Freiburger Malteser bei Einkäufen

10. April: Fußball-Nationalspieler Robin Koch vom Bundesligisten SC Freiburg hat sich wie andere Kollegen zuvor in der Coronakrise engagiert. Vor den Osterfeiertagen übernahm der Defensivspieler der Breisgauer gemeinsam mit Mitarbeitern der Freiburger Malteser die Einkäufe für Senioren und Menschen, die zur Risikogruppe zählen.

"Uns liegt es allen am Herzen, dass wir als Gesellschaft gemeinsam so schnell und so unbeschadet wie möglich durch diese schwierige Situation kommen. Sich gegenseitig helfen und unterstützen und sich zum Beispiel für Senioren und Risikogruppen engagieren, ist für mich selbstverständlich", sagte der 23-Jährige, der die Einkaufskosten übernahm und den Maltesern zudem eine Spende zukommen ließ.

Rudern: WM ersatzlos gestrichen

10. April: Mit der Ruder-Weltmeisterschaft fällt das nächste sportliche Top-Event im Jahr 2020 der Coronakrise zum Opfer. Die vom 16. bis 23. August im slowenischen Bled angesetzten Welttitelkämpfe wurden abgesagt und werden auch nicht neu terminiert.

Basketball: NBA-Spieler erhalten weiter volles Gehalt

10. April: Die Basketball-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NBA sollen trotz der durch die Coronapandemie erzwungenen Spielpause vorerst weiter ihr volles Gehalt beziehen. Das geht aus einem Schreiben der Liga hervor, das dem US-Sportsender "ESPN" vorliegt. Demnach gebe es am 15. April die volle Gehaltsauszahlung - obwohl das bislang letzte Ligaspiel dann bereits mehr als einen Monat zurückliegt (11. März).

Die Liga und Spieler sind im Austausch und arbeiten an Lösungen für die Folgezeit. In der Regel erhalten die meisten Spieler am 1. und 15. eines Monats ihr Gehalt. Es gibt jedoch eine Klausel in den Verträgen der Spieler: Jedes Spiel, das aufgrund besonderer Umstände wie eben der Coronakrise ausfällt, könnte die Profis 1,08 Prozent ihres Jahreseinkommens kosten, berichtet "ESPN".

