Coronavirus-Liveticker: DFB-Länderspiel in Spanien abgesagt

Tennis: French Open auf Ende September verlegt

Update 17. März: Die Veranstalter der French Open haben auf die Corona-Krise reagiert und das berühmteste Sandplatzturnier im Tennis in den Herbst verlegt. Dies wurde am Dienstag bekannt. Demnach soll das Grand-Slam-Event vom 20. September bis 4. Oktober stattfinden. Ursprünglich waren die French Open vom 24. Mai bis 7. Juni geplant. Frankreich ist stark von der Corona-Pandemie betroffen, mit Stand Dienstagnachmittag waren dort bereits 148 Menschen der Erkrankung COVID-19 erlegen.

Radsport: Paris - Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich verschoben

17. März: Nach Mailand-Sanremo müssen nun auch Paris-Roubaix (12. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) dem Kampf gegen die Corona-Pandemie weichen. Auch der Flèche Wallonne (22. April) und die dazugehörigen Frauen-Wettbewerbe werden nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden. Das teilte Organisator ASO in Zusammenarbeit mit der UCI mit.

Fußball: Auch DFB-Länderspiel in Spanien abgesagt

17. März: Auch das für den 26. März angesetzte Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Madrid gegen Spanien ist abgesagt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagnachmittag mit. Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Stadt Nürnberg im Zuge der Corona-Krise bereits den für den 31. März geplanten Klassiker gegen Italien im Max-Morlock-Stadion untersagt.

Fußball: Copa América auch erst 2021

17. März: Wie die Fußball-Europameisterschaft ist auch die für diesen Sommer geplante Copa América wegen der Coronavirus-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden. Argentiniens Superstar Lionel Messi, Brasiliens Neymar und Co. spielen den Südamerika-Meister nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 in Argentinien und Kolumbien aus, wie der Kontinentalverband CONMEBOL am Dienstag bekannt gab.

Fußball: Champions League und Europa League pausieren

17. März: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat im Zuge der EM-Verschiebung auch die Aussetzung aller anderen UEFA-Wettbewerbe bekannt gegeben. Bis es eine andere Verlautbarung gibt, werden demnach in der Champions und Europa League keine Spiele stattfinden. Auch die Frauen-Wettbewerbe werden ruhen. Die für Ende März angesetzten EM-Playoffs sollen Anfang Juni ausgetragen werden.

Fußball: UEFA verschiebt die EM auf Sommer 2021

17. März: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und die für dieses Jahr geplante EM auf kommenden Sommer (11. Juni bis 11. Juli) verschoben. Das beschloss das UEFA-Exekutivkomitee am Dienstag nach einem Krisengipfel, an dem per Videoschalte unter anderem Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände, der nationalen Ligen sowie der Europäischen Clubvereinigung ECA teilnahmen.

"Es war wichtig, dass die UEFA als Dachverband des europäischen Fußballs den Prozess anführte und das größte Opfer brachte. Die Verschiebung der EURO 2020 ist für die UEFA mit enormen Kosten verbunden, aber wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass die lebenswichtige Finanzierung des Breiten- und Frauenfußballs und die Entwicklung des Spiels in unseren 55 Ländern nicht beeinträchtigt wird", wurde UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Football: GFL verschiebt Saisonstart auf Pfingsten

17. März: Die deutsche Football-Bundesliga GFL hat ihren Saisonstart aufgrund der Corona-Pandemie um fünf Wochen nach hinten verschoben. Der erste Spieltag soll nun am Pfingstwochenende (30./31. Mai) stattfinden, um die Saison auf jeden Fall austragen zu können. Das entschied die Ligadirektion gemeinsam mit dem American Football Verband Deutschland AFVD.

Fußball: Viele Bundesligisten lassen Trainingsbetrieb vorerst ruhen

17. März: Borussia Dortmund schickt seine Spieler vorerst nach Hause. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gab der BVB am Dienstag allen Profis bis zum kommenden Montag frei. Lucien Favre und sein Trainerteam statteten die Spieler allerdings mit individuellen Trainingsplänen aus. Zudem schließt der BVB bis auf Weiteres alle seine Fanshops.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie lässt auch die TSG Hoffenheim den regulären Trainingsbetrieb ruhen. "Das war vorerst die letzte Laufeinheit am Trainingszentrum", teilten die Kraichgauer am Dienstag bei Twitter mit.

Der 1. FC Köln entlässt seine Spieler für zehn Tage ins "Home Office". Wie Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Dienstag mitteilte, werden die Profis erst am kommenden Freitag (27. März) wieder auf dem Trainingsplatz erwartet.

Fußball: Wiesbadens Mißner infiziert

17. März: In der Mannschaft von SV Wehen Wiesbaden ist der erste Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 20-jährige Tobias Mißner hat sich nach Klubangaben "wahrscheinlich bei einem Familienbesuch in Dortmund" infiziert, er befindet sich dort aktuell in häuslicher Quarantäne. "In meiner Familie gab es bereits mehrere positive Fälle. Mir geht es aber gut, ich bin symptomfrei. Jetzt gilt es, die Quarantäne entsprechend den Vorgaben durchzuziehen", sagte Mißner. Der Klub reagierte auf den positiven Fall und ordnete für die gesamte Mannschaft und das Funktionsteam Quarantäne an. Zudem befindet sich der SVWW in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Fußball: Hertha-Profi positiv auf Coronavirus getestet

17. März: Zweiter Corona-Fall in der Fußball-Bundesliga: Ein Profi von Hertha BSC ist an COVID-19 erkrankt. Das teilten die Berliner am Dienstag mit, ohne den Namen des Spielers zu nennen. Trainer, Mannschaft und Funktionsteam begeben sich laut Vereinsauskunft in eine 14-tägige Quarantäne. Zuvor war Luca Kilian vom SC Paderborn positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Bei einer solch rasanten Entwicklung der Fallzahlen war es abzusehen, dass das Virus früher oder später auch im Mannschaftskreis ankommt", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Leichtathletik: Auftakt-Events der Diamond League verlegt

17. März: Die Coronavirus-Pandemie hat auch den Kalender der Diamond League durcheinandergewirbelt. Wie der Weltverband World Athletics am Dienstag mitteilte, werden die Termine der ersten drei Stationen der Leichtathletik-Tournee verlegt. Am 17. April sollte der Auftakt in der katarischen Hauptstadt Doha stattfinden, danach sollten am 9. und 16. Mai zwei Meetings in China ausgetragen werden.

Deutsche Beachvolleyball-Tour abgesagt - Deutsche Meisterschaft soll stattfinden

17. März: Die deutsche Beachvolleyball-Tour wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt. Die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand sollen hingegen nach derzeitigem Stand Anfang September wie geplant stattfinden.

Formel 1: Pirelli-Mitarbeiter zweiter Coronafall

17. März: In der Formel 1 gibt es den zweiten positiven Fall von COVID-19: Nach einem McLaren-Mechaniker hat sich auch ein Mitarbeiter des Reifenherstellers Pirelli mit dem Coronavirus infiziert. Das gab das italienische Unternehmen bekannt. Der Mitarbeiter befindet sich noch in Australien, wo am vergangenen Freitag der für Sonntag geplante Saisonauftakt abgesagt worden war, und durchläuft "jetzt alle relevanten Verfahren, die von den australischen Gesundheitsbehörden angeordnet wurden", wie Pirelli mitteilte.

(mit SID)