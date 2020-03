Coronavirus-Liveticker: Ex-Chelsea-Star löst Vertrag in der Türkei auf

Coronavirus - die wichtigsten Infos in Kürze:

Alle News im Liveblog:

Radsport: Saison wird wohl verlängert - Überschneidungen möglich

Nach der vorläufigen Absage der Frühjahrsklassiker wie Paris-Roubaix sowie des Giro d'Italia wegen der Coronakrise hat der Radsport-Weltverband UCI die Aussetzung aller Rennen bis mindestens Ende April bekannt gegeben. Zudem nannte die UCI Kriterien für die Neuterminierung ausgefallener Rennen, die der Weltverband gemeinsam mit den Interessenvertretungen AIOCC (Veranstalter), AIGCP (Teams) und CPA (Fahrer) getroffen hat. Die Straßensaison könnte demnach über den 1. November hinaus ausgedehnt werden.

Priorität haben dabei Rennen, die nach Wiederaufnahme des Rennbetriebs an ihrem ursprünglichen Datum stattfinden können. Bei freien Terminen im Rennkalender sollen die drei großen Landesrundfahrten (Giro, Tour de France und Vuelta) sowie die Monumente des Radsports (Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Lombardei-Rundfahrt) bevorzugt behandelt werden. Zudem ist es ausdrücklich möglich, dass sich die drei dreiwöchigen Grand Tours und Klassiker überschneiden können.

Fußball: Obi Mikel beendet Vertrag in der Türkei

Update 18. März: John Obi Mikel hat nach seiner Kritik an der türkischen Süper Lig bezüglich des Umgangs mit der Coronakrise seinen Vertrag beim Erstligisten Trabzonspor vorzeitig beendet. Der 32-Jährige hatte am Wochenende in einem Post in den sozialen Medien seine Bedenken darüber geäußert, dass die Liga ihren Spielbetrieb trotz der gesundheitlichen Gefahren aufrecht erhalte.

In einem Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen einigte sich Obi Mikel auf eine vorzeitige Trennung. Der Kapitän der nigerianischen Nationalmannschaft, der 2012 mit dem FC Chelsea die Champions League im denkwürdigen Finale gegen Bayern München gewann, verzichtete offensichtlich auf seine ausstehenden Gehälter.

Fußball: Dänischer Nationaltrainer um EM-Teilnahme gebracht

18. März: Die Verlegung der Fußball-EM auf das Jahr 2021 im Zuge der Coronakrise bringt den dänischen Nationaltrainer Age Hareide um die EURO-Teilnahme. Hareides Vertrag läuft nur bis 31. Juli 2020, als sein Nachfolger ab August steht der frühere Mainzer Bundesliga-Coach Kasper Hjulmand bereits seit Sommer 2019 fest.

"Die ganze Welt ist zum Stillstand gekommen, die Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze, werden krank und sterben. Dass ich die EM verpasse, ist dagegen eine Kleinigkeit", sagte der Norweger, der seit 2016 im Amt war: "Es ist ärgerlich, aber die Situation ist für viel mehr Menschen ärgerlich."

Fußball: DFB-Team spendet 2,5 Millionen Euro

18. März: Die deutsche Nationalmannschaft hat angesichts der Coronakrise einen Spendenaufruf gestartet und geht mit gutem Beispiel voran: Die Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer spenden 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke. Über die Plattform wirhelfen.eu kann sich jeder Fan an der Aktion beteiligen, die die Profis am Mittwoch über Instagram bekannt machten.

"Wir müssen aufeinander schauen in solchen Zeiten", betonte Neuer, der sich wie mehrere seiner Kollegen in einer Videobotschaft an die Fans wandte. "Wir allen merken, dass wir uns in einer absoluten Ausnahmesituation befinden. Jeder von uns ist betroffen", ergänzte Joshua Kimmich: "Deshalb ist es wichtig, dass wir einander helfen und unterstützen. Wir sollten uns alle unserer Verantwortung bewusst sein und Solidarität zeigen."

Fußball: Leverkusen schickt Profis ins "Home Office"

18. März: Bayer Leverkusen hat auf die Coronakrise und die damit verbundene Spielpause reagiert und die Profis bis auf Weiteres in das "Home Office" geschickt. Die Geschäftsführer Fernando Carro und Rudi Völler verabschiedeten die Profis am Mittwoch, allen Spielern wurden individuelle Trainingspläne mitgegeben, um sich fit zu halten.

Verschiedene Bundesligisten haben mittlerweile ihre Spieler in einen Kurzurlaub geschickt, darunter Borussia Dortmund, Schalke 04, der 1. FC Köln, der VfL Wolfsburg, der FSV Mainz 05, die TSG Hoffenheim, Union Berlin und Fortuna Düsseldorf.

Schwimmen: Verband setzt Wettbewerbe bis Ende Mai aus - Auch DM betroffen

18. März: Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat als Reaktion auf die massiven Einschränkungen in der Corona-Pandemie alle DSV-Veranstaltungen bis zum 31. Mai ausgesetzt. Darunter fällt auch die DM in Berlin, die ursprünglich vom 30. April bis 3. Mai ausgetragen werden sollte.

"Die Organisation von DSV-Veranstaltungen ist mit erheblichen Zeitaufwänden, Verbindlichkeiten und Investitionen verbunden, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbaren Auswirkungen durch die Coronavirus-Krise ausgesetzt sind", teilte der Verband mit.

Radsport: Klassiker Eschborn-Frankfurt verschoben

18. März: Der für den 1. Mai terminierte deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Sobald es die derzeitige Situation erlaubt, werden die Veranstalter gemeinsam mit den Behörden und dem Weltverband UCI über einen neuen Termin sprechen. Als Optionen für die 59. Austragung des Eintagesrennen wurden der September und der Oktober genannt.

Fußball: Erstmals chinesischer Profi infiziert

18. März: Der chinesische Profi-Fußball hat den ersten nachgewiesenen Corona-Fall eines Spielers zu beklagen. Wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten, habe sich ein 30 Jahre alter brasilianischer Profi mit dem Virus infiziert. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Dorielton, einem Angreifer des Zweitligisten Meizhou Hakka. Über den Gesundheitszustand des Stürmers, der sich in einem Krankenhaus nahe Guangzhou befinden soll, ist nichts bekannt.

Handball: Weitere Corona-Infektionen bei den Rhein-Neckar Löwen

18. März: Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat neben Mads Mensah noch weitere Spieler, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das teilte der frühere Meister am Mittwoch mit. Am Abend zuvor war bereits bekannt geworden, dass sich auch Nationalspieler Jannik Kohlbacher an COVID-19 erkrankt ist. Der Kreisläufer war nach einem Lehrgang mit der Nationalmannschaft positiv auf das Virus getestet worden.

Als Folge haben sich alle Nationalspieler, die an dem Lehrgang vom 9. bis 13. März in Aschersleben teilgenommen hatten, in häusliche Quarantäne begeben. Die komplette Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen befindet sich bereits seit einigen Tagen in häuslicher Quarantäne. Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann betonte, dass derzeit kein Akteur an grippeähnlichen Symptomen leide und es den Spielern den Umständen entsprechend gut gehe.

Turnen: UEG verschiebt alle vier Europameisterschaften

18. März: Wegen der Auswirkungen des Coronavirus hat die Europäische Turnunion (UEG) die vier für den Mai terminierten Europameisterschaften der Kunstturner in Baku, der Kunstturnerinnen in Paris, der Rhythmischen Sportgymnastinnen in Kiew sowie im Trampolinturnen in Göteborg vorerst verschoben. Die europäischen Titelkämpfe sollen in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden.

Eishockey: Erster Coronafall in der NHL - Senators-Profi positiv getestet

18. März: Auch die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat ihren ersten Coronafall. Ein Spieler der Ottawa Senators wurde positiv getestet, das gaben die Kanadier bekannt. Welcher Profi betroffen ist, ließen die Senators offen. Der Spieler hat nach Klubangaben leichte Symptome und ist in Quarantäne, auch seine Mannschaftskollegen wurden isoliert. Der Spielbetrieb in der Liga ist derzeit wegen der Pandemie ausgesetzt.

Olympia: Qualifikationswettbewerb der Kunstturner in Tokio abgesagt

18. März: Ein Qualifikationswettbewerb im Kunstturnen für die Olympische Sommerspiele ist in der Gastgeberstadt Tokio wegen des Coronavirus abgesagt worden. Die für den 4. und 5. April geplante Veranstaltung, bei der auch US-Superstar Simone Biles antreten sollte, war als Testwettbewerb für das Großevent vorgesehen. Der japanische Kunstturn-Verband JGA gab am Mittwoch aber bekannt, dass eine Durchführung nicht möglich sei.

Agnelli-Familie spendet zehn Millionen Euro

18. März: Die Unternehmerfamilie Agnelli, deren Mitglieder unter anderem dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vorstehen sowie die Mehrheit am Fiat-Chrysler-Konzern halten, beteiligt sich mit einer Spende in Höhe von zehn Millionen Euro am Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Geld kommt der italienischen Katastrophenschutzbehörde und einer Sozialhilfeorganisation zugute, die in der norditalienischen Region Piemont rund um Turin tätig ist.

Italien ist das nach China am stärksten vom Coronavirus betroffene Land. Bereits mehr als 31.500 Menschen, vorwiegend im Norden des Landes, sind an COVID-19 erkrankt. Die Zahl der Toten hat 2500 bereits überschritten.

Motorsport: 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird verschoben

18. März: Das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Wie der ADAC Nordrhein mitteilte, soll die 48. Auflage des Langstreckenklassikers nach derzeitigem Planungsstand vom 24. bis 27. September stattfinden.

Ursprünglich sollte am Himmelfahrtswochenende (21. bis 24. Mai) in der "Grünen Hölle" gefahren werden. Bereits erworbene Tickets für das 24h-Rennen behalten ihre Gültigkeit, teilte der Veranstalter mit.

Handball: Corona-Fall in DHB-Auswahl - Nationalmannschaft muss in Quarantäne

17. März: Ein deutscher Handball-Nationalspieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. Nach "SID"-Informationen soll es sich dabei um Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen handeln. Nun begibt sich das gesamte Team von Bundestrainer Alfred Gislason in häusliche Quarantäne.

"Ein bei einem Nationalspieler am Montag, 16. März, durchgeführter Test auf das Coronavirus ergab ein positives Ergebnis. Dies ist seit Dienstagabend bekannt", teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit. Den Namen Kohlbacher bestätigte der Verband offiziell nicht.

Golf: Zweites Major-Turnier des Jahrs vorerst abgesagt

Wenige Tage nach dem US Masters der Golfprofis ist als zweites Major-Turnier des Jahres die US PGA Championship aufgrund des grassierenden Coronavirus vorläufig abgesagt worden. Dies teilte die US-PGA mit. Das Turnier sollte vom 14. bis 17. Mai im Harding Park in San Francisco stattfinden. Ziel sei es, die US PGA Championship im weiteren Verlauf des Jahres nachzuholen.

Das legendäre Masters in Augusta/Georgia stand vom 9. bis 12. April im Kalender, es wurde am vergangenen Freitag abgesagt. Zeitgleich wurde die Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida nach der Auftaktrunde abgebrochen.

NBA: Durant und drei weitere Profis der Brooklyn Nets infiziert

17. März: Vier Profis der Brooklyn Nets aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Klub am Dienstagabend mit. Die Namen der betroffenen Spieler wurden nicht genannt, der aktuell verletzte Superstar Kevin Durant bestätigte jedoch kurze Zeit später dem Portal "The Athletic", dass er einer der vier infizierten Profis sei. Einer von ihnen weist laut der Angaben der Nets Symptome auf. Alle Spieler und Mitarbeiter des Klubs befinden sich nun in Isolation und stehen in engem Austausch mit der medizinischen Abteilung.

Fußball: Zweiter Corona-Fall bei Juventus - Blaise Matuidi positiv getestet

17. März: Weltmeister Blaise Matuidi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte Juventus Turin, der Klub des 32 Jahre alten Franzosen, am Dienstagabend mit. Der Spieler befinde sich in freiwilliger Isolation und sei symptomfrei, hieß es in dem Statement. Für Juve ist es der zweite Corona-Fall, schon Daniele Rugani war positiv getestet worden.

Tennis: French Open auf Ende September verlegt

17. März: Die Veranstalter der French Open haben auf die Corona-Krise reagiert und das berühmteste Sandplatzturnier im Tennis in den Herbst verlegt. Dies wurde am Dienstag bekannt. Demnach soll das Grand-Slam-Event vom 20. September bis 4. Oktober stattfinden. Ursprünglich waren die French Open vom 24. Mai bis 7. Juni geplant. Frankreich ist stark von der Corona-Pandemie betroffen, mit Stand Dienstagnachmittag waren dort bereits 148 Menschen der Erkrankung COVID-19 erlegen.

Radsport: Paris - Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich verschoben

17. März: Nach Mailand-Sanremo müssen nun auch Paris-Roubaix (12. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) dem Kampf gegen die Corona-Pandemie weichen. Auch der Flèche Wallonne (22. April) und die dazugehörigen Frauen-Wettbewerbe werden nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden. Das teilte Organisator ASO in Zusammenarbeit mit der UCI mit.

Fußball: Auch DFB-Länderspiel in Spanien abgesagt

17. März: Auch das für den 26. März angesetzte Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Madrid gegen Spanien ist abgesagt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagnachmittag mit. Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Stadt Nürnberg im Zuge der Corona-Krise bereits den für den 31. März geplanten Klassiker gegen Italien im Max-Morlock-Stadion untersagt.

Fußball: Copa América auch erst 2021

17. März: Wie die Fußball-Europameisterschaft ist auch die für diesen Sommer geplante Copa América wegen der Coronavirus-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden. Argentiniens Superstar Lionel Messi, Brasiliens Neymar und Co. spielen den Südamerika-Meister nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 in Argentinien und Kolumbien aus, wie der Kontinentalverband CONMEBOL am Dienstag bekannt gab.

Fußball: Champions League und Europa League pausieren

17. März: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat im Zuge der EM-Verschiebung auch die Aussetzung aller anderen UEFA-Wettbewerbe bekannt gegeben. Bis es eine andere Verlautbarung gibt, werden demnach in der Champions und Europa League keine Spiele stattfinden. Auch die Frauen-Wettbewerbe werden ruhen. Die für Ende März angesetzten EM-Playoffs sollen Anfang Juni ausgetragen werden.

Fußball: UEFA verschiebt die EM auf Sommer 2021

17. März: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und die für dieses Jahr geplante EM auf kommenden Sommer (11. Juni bis 11. Juli) verschoben. Das beschloss das UEFA-Exekutivkomitee am Dienstag nach einem Krisengipfel, an dem per Videoschalte unter anderem Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände, der nationalen Ligen sowie der Europäischen Clubvereinigung ECA teilnahmen.

"Es war wichtig, dass die UEFA als Dachverband des europäischen Fußballs den Prozess anführte und das größte Opfer brachte. Die Verschiebung der EURO 2020 ist für die UEFA mit enormen Kosten verbunden, aber wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass die lebenswichtige Finanzierung des Breiten- und Frauenfußballs und die Entwicklung des Spiels in unseren 55 Ländern nicht beeinträchtigt wird", wurde UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Football: GFL verschiebt Saisonstart auf Pfingsten

17. März: Die deutsche Football-Bundesliga GFL hat ihren Saisonstart aufgrund der Corona-Pandemie um fünf Wochen nach hinten verschoben. Der erste Spieltag soll nun am Pfingstwochenende (30./31. Mai) stattfinden, um die Saison auf jeden Fall austragen zu können. Das entschied die Ligadirektion gemeinsam mit dem American Football Verband Deutschland AFVD.

Fußball: Viele Bundesligisten lassen Trainingsbetrieb vorerst ruhen

17. März: Borussia Dortmund schickt seine Spieler vorerst nach Hause. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gab der BVB am Dienstag allen Profis bis zum kommenden Montag frei. Lucien Favre und sein Trainerteam statteten die Spieler allerdings mit individuellen Trainingsplänen aus. Zudem schließt der BVB bis auf Weiteres alle seine Fanshops.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie lässt auch die TSG Hoffenheim den regulären Trainingsbetrieb ruhen. "Das war vorerst die letzte Laufeinheit am Trainingszentrum", teilten die Kraichgauer am Dienstag bei Twitter mit.

Der 1. FC Köln entlässt seine Spieler für zehn Tage ins "Home Office". Wie Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Dienstag mitteilte, werden die Profis erst am kommenden Freitag (27. März) wieder auf dem Trainingsplatz erwartet.

Fußball: Wiesbadens Mißner infiziert

17. März: In der Mannschaft von SV Wehen Wiesbaden ist der erste Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 20-jährige Tobias Mißner hat sich nach Klubangaben "wahrscheinlich bei einem Familienbesuch in Dortmund" infiziert, er befindet sich dort aktuell in häuslicher Quarantäne. "In meiner Familie gab es bereits mehrere positive Fälle. Mir geht es aber gut, ich bin symptomfrei. Jetzt gilt es, die Quarantäne entsprechend den Vorgaben durchzuziehen", sagte Mißner. Der Klub reagierte auf den positiven Fall und ordnete für die gesamte Mannschaft und das Funktionsteam Quarantäne an. Zudem befindet sich der SVWW in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Fußball: Hertha-Profi positiv auf Coronavirus getestet

17. März: Zweiter Corona-Fall in der Fußball-Bundesliga: Ein Profi von Hertha BSC ist an COVID-19 erkrankt. Das teilten die Berliner am Dienstag mit, ohne den Namen des Spielers zu nennen. Trainer, Mannschaft und Funktionsteam begeben sich laut Vereinsauskunft in eine 14-tägige Quarantäne. Zuvor war Luca Kilian vom SC Paderborn positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Bei einer solch rasanten Entwicklung der Fallzahlen war es abzusehen, dass das Virus früher oder später auch im Mannschaftskreis ankommt", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Leichtathletik: Auftakt-Events der Diamond League verlegt

17. März: Die Coronavirus-Pandemie hat auch den Kalender der Diamond League durcheinandergewirbelt. Wie der Weltverband World Athletics am Dienstag mitteilte, werden die Termine der ersten drei Stationen der Leichtathletik-Tournee verlegt. Am 17. April sollte der Auftakt in der katarischen Hauptstadt Doha stattfinden, danach sollten am 9. und 16. Mai zwei Meetings in China ausgetragen werden.

Deutsche Beachvolleyball-Tour abgesagt - Deutsche Meisterschaft soll stattfinden

17. März: Die deutsche Beachvolleyball-Tour wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt. Die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand sollen hingegen nach derzeitigem Stand Anfang September wie geplant stattfinden.

Formel 1: Pirelli-Mitarbeiter zweiter Coronafall

17. März: In der Formel 1 gibt es den zweiten positiven Fall von COVID-19: Nach einem McLaren-Mechaniker hat sich auch ein Mitarbeiter des Reifenherstellers Pirelli mit dem Coronavirus infiziert. Das gab das italienische Unternehmen bekannt. Der Mitarbeiter befindet sich noch in Australien, wo am vergangenen Freitag der für Sonntag geplante Saisonauftakt abgesagt worden war, und durchläuft "jetzt alle relevanten Verfahren, die von den australischen Gesundheitsbehörden angeordnet wurden", wie Pirelli mitteilte.

(mit SID)