Alle News im Liveblog:

Formel 1: Rennen in Spa-Francorchamps kann nicht wie geplant stattfinden

Update vom 16. April: Die Coronakrise wirbelt den Kalender der Formel 1 weiter durcheinander. Das für den 30. August angesetzte Rennen in Spa kann nicht wie geplant stattfinden, weil auch in Belgien vonseiten der Politik sämtliche Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind. Dies bestätigte der Veranstalter.

Handball: Final-Turnier der Champions League in den Dezember verlegt

16: April: Das Final-Turnier der Handball-Champions-League in Köln soll erst kurz vor dem Jahreswechsel stattfinden. Die EHF hat am Donnerstag den 28. und 29. Dezember als Termin für das "Final4" im wichtigsten Europapokal festgesetzt. Ursprünglich hätten Halbfinale und Endspiel am 30./31. Mai steigen sollen, der erste angesetzte Nachholtermin am 22./23. August war wegen der Entwicklungen der Corona-Pandemie hinfällig geworden.

Tischtennis: Bundesliga setzt Play-offs erneut aus

16. April: Wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie hat die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) die Play-offs erneut ausgesetzt. Als frühestmöglicher neuer Termin wurde der 31. Mai festgelegt. Eine Austragung ohne Zuschauer ist dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

American Football: Erster NFL-Profi mit Corona infiziert

16. April: Die NFL hat ihren ersten Corona-Fall unter den Spielern: Brian Allen, Center der Los Angeles Rams, ist positiv getestet worden, teilte das Teams aus Kalifornien mit. Der 24-Jährige fühle sich gut, bestätigte Coach Sean McVay: "Er ist fit und auf dem Weg der Besserung. Er hat uns frühzeitig informiert, somit konnten wir alle notwendigen Schritte schnell in die Wege leiten." Als Sicherheitsmaßnahme würden die Rams ihr Trainingszentrum vorerst schließen.

Fußball: Italienischer Fußball plant Neustart in drei Phasen

15. April: Der italienische Fußballverband FIGC hat am Mittwoch ein Protokoll für den Neustart des nationalen Spielbetriebs nach Ende des Lockdowns am 3. Mai entworfen. Geplant ist ein Neustart der Meisterschaft in drei Phasen. Dabei soll der Serie A Priorität eingeräumt werden, danach sollen Serie B und C neu starten.

"Für den Neustart des italienischen Fußballs muss höchste Sicherheit garantiert werden", sagte Verbandschef Gabriele Gravina: "Wir wollen für den Neubeginn bestmöglich vorbereitet sein." In einer ersten Phase sollen sich alle Spieler, Trainer und sonstigen Mitarbeiter der Klubs Coronatests unterziehen.

Fußball: Paderborn spendet 15.000 Masken an ehrenamtliche Helfer

15. April: Der SC Paderborn spendet in Zusammenarbeit mit einem Sponsor (Casada) 15.000 Schutzmasken an ehrenamtliche Helfer in der ostwestfälischen Stadt. Aus dem aktuellen Kader beteiligen sich Sebastian Schonlau und Marlon Ritter an der Aktion. Damit beteiligt sich der Verein an einem schon bestehenden Hilfsangebot, das gemeinsam vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Sozialamt in Paderborn koordiniert wird.

Fußball: Matuidi und Rugani nicht mehr infiziert

15. April: Der französische Weltmeister Blaise Matuidi und der Verteidiger Daniele Rugani haben ihre Infektionen mit dem Coronavirus überstanden. Wie Juventus Turin mitteilte, seien zwei erneute Tests bei beiden Spielern negativ ausgefallen. Somit könnten sie ihre häusliche Quarantäne beenden, hieß es auf der Juve-Website.

Rugani war am 11. März als erster Spieler der italienischen Serie A positiv auf Corona getestet worden. Eine Woche später wurde bei Matuidi eine Infektion nachgewiesen.

Handball: Gedeon Guardiola warnt vor Infektion

15. April: Gedeon Guardiola vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen warnt nach seiner Corona-Infektion davor, die Krankheit als Profisportler auf die leichte Schulter zu nehmen. "In meinem Fall war der Krankheitsverlauf durchaus schwerer", sagte der Europameister aus Spanien der "tz" und dem "Münchner Merkur": "Ich lag vier Tage im Bett. Fieber, Schüttelfrost, Schlappheit - das ist alles dabei. Und als diese Symptome abgeklungen waren, ist der Husten eingetreten. Nicht oft, dafür stark und trocken."

Erst nach einer Woche sei die Krankheit komplett abgeklungen. Nach zahlreichen Bluttests darf Guardiola mittlerweile wieder leichtes Krafttraining absolvieren.

Tischtennis: Boll unterstützt Hilfsprogramm von Borussia Düsseldorf

15. April: Rekord-Europameister Timo Boll unterstützt das aktuelle Hilfsprogramm seines Vereins Borussia Düsseldorf in der Coronakrise. "Mir selbst geht es gut, anderen nicht, und da versuche ich eben zu helfen", sagte der 39-Jährige.

Mit dem Olympia-Fahnenträger von 2016 an der Spitze hat der Tischtennis-Rekordmeister die Aktion "Borussia Düsseldorf hilft – Gemeinsam durch die Krise" ins Leben gerufen. Damit möchte der Verein mit Lebensmittelbesorgungen, Botengängen, Fahrdiensten bis hin zur Zubereitung und Auslieferung von warmen Mahlzeiten Menschen in Not unterstützen.

Darts: PDC-Turniere im Home Office

15. April: Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, werden die Spieler der Profitour ab Freitag von zu Hause aus gegeneinander antreten. An 32 aufeinanderfolgenden Abenden werden sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden" messen. Die Sieger jeder Gruppe qualifizieren sich für die 2. Runde.

Volleyball: Haching zieht Bundesligateam zurück

15. April: Die Bundesliga gerät in der Coronakrise immer stärker unter Druck und verliert zwei weitere Teams für die Saison 2020/21. Nach dem Rückzug des TV Rottenburg verabschieden sich auch die AlpenVolleys Haching aus dem Spielbetrieb. Zudem entzog die VBL den insolventen Volleys Eltmann die Lizenz. Drei von zwölf Erstligisten der abgebrochenen Saison sind damit nicht mehr dabei.

Schwimmen: Olympiasiegerin versteigert Goldbrille von Peking

15. April: Italiens Schwimmstar Federica Pellegrini trennt sich in der Coronakrise von persönlichen Erinnerungsstücken, um den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen. Die 31-Jährige versteigerte auf einer Online-Plattform 59 Gegenstände, darunter die Wasserbrille, mit der sie bei den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 die Goldmedaille über 200 m Freistil gewonnen hatte.

Die Einnahmen der Versteigerung sollen dem Krankenhaus "Papa Giovanni XXIII" in der besonders betroffenen Stadt Bergamo zufließen.

Fußball: Zweitligist entlässt komplettes Team

15. April: Der peruanische Zweitligist Deportivo Coopsol hat aufgrund der Corona-Pandemie drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Der Klub entließ kurzerhand alle Spieler und die Trainer, da dem Verein die finanziellen Mittel ausgegangen sind.

"Es gibt keinen anderen Ausweg", teilte der Verein mit. Alle Sponsoren hatten nach Verhängung der Quarantäne am 16. März wegen der COVID-19-Ausbreitung in dem südamerikanischen Land ihre Zahlungen eingestellt, die Vereinbarungen wurden fristlos aufgekündigt. "Die Unternehmen sind stark betroffen, daher haben sie uns mitgeteilt, dass sie uns nicht weiter unterstützen können", betonte der Klub.

Fechten: Weltverband sagt alle Wettbewerbe bis Juni ab

14. April: Der Fecht-Weltverband FIE hat infolge der Coronakrise alle internationalen Wettbewerbe bis Ende Juni abgesagt. Das teilte die FIE nach Rücksprache mit der Medizinischen Kommission am Dienstag mit. Die Entscheidung könnte auch die EM in Minsk (16. bis 21. Juni) betreffen. Eine offizielle Bestätigung des europäischen Verbandes EFC gab es allerdings zunächst nicht.

Eishockey: NHL verlängert Selbstisolation für Spieler

14. April: Die NHL hat die aufgrund der Coronakrise verordnete Selbst-Isolation für Spieler, Trainer und Mitarbeiter der 31 Klubs um 15 Tage bis zum 30. April verlängert. Das teilte die NHL am Dienstag nach Gesprächen mit der Spielergewerkschaft NHLPA und den medizinischen Experten der Liga mit.

Fußball: Infizierter Fellaini aus Krankenhaus entlassen

14. April: Der belgische Fußballprofi Marouane Fellaini ist nach seiner Corona-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das gab sein Arbeitgeber, der chinesische Erstligist Shandong Luneng, bekannt. Fellaini (32) ist der einzig bekannte Profi aus Chinas Super League (CSL), der sich mit dem Virus infiziert hatte.

Der frühere Mittelfeldspieler von Manchester United hatte sich nach einem positiven Test für drei Wochen in ein Krankenhaus in der chinesischen Stadt Jinan begeben. Nach der Entlassung wird der 87-malige Nationalspieler Belgiens eine 14-tägige Quarantäne abhalten.

Fußball: Draxler unterstützt alle Fußballklubs in Gladbeck

14. April: Nationalspieler Julian Draxler hat in Zeiten der Coronakrise sieben Fußballklubs in seiner Heimatstadt Gladbeck in Nordrhein-Westfalen mit einer Spende unterstützt. "Sie deckt die Kosten aller Fußballvereine bis zum Saisonende, damit sie den Spielbetrieb auch nach Corona fortsetzen können", schrieb der Profi von Paris St. Germain auf "Facebook".

Fußball: Jantschke und Leistner helfen Borea Dresden

14. April: Spendabel haben sich die Bundesliga-Profis Tony Jantschke (Borussia Mönchengladbach) und Toni Leistner (1.FC Köln) gezeigt. Die beiden Abwehrspieler der rheinischen Rivalen haben die Zahlungen für die Betreuer des Amateurklubs SC Borea Dresden übernommen. Leistner wurde in Elbflorenz, Jantschke in Hoyerswerda geboren.

Basketball: NBA-Star Wetsbrook spendet Computer für Schulkinder

14. April: US-Basketball-Star Russell Westbrook von den Houston Rockets spendet 650 Computer für benachteiligte Schulkinder, die in Zeiten der Coronakrise keinen PC-Zugang besitzen.

Golf: PGA mit Hilfsfonds für Spieler

14. April: Der US-Profigolferverband PGA of America ruft mit einer Stiftung von fünf Millionen Dollar (4,57 Millionen Euro) einen Hilfsfonds ins Leben. Spenden anderer Organisationen und Privatpersonen will die PGA bis zu einer Höhe von weiteren 2,5 Millionen Dollar (2,29 Millionen Euro) verdoppeln.

Das Geld soll anderen Golf-Verbänden, Caddies und weniger begüterten Spielern zugutekommen, um ihnen durch die Corona-Pandemie zu helfen. Die PGA-Führung, die 29.000 Mitglieder vertritt, verzichtet zudem auf einen Teil ihrer Gehälter.

Fußball: Gesundheitsinstitut gegen Fortsetzung der Serie A

13. April: Professor Giovanni Rezza, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am italienischen Hochschulinstitut für Gesundheit, hat sich gegen eine Wiederaufnahme der Fußballmeisterschaft in der Serie A ausgesprochen. Er könne "keine befürwortende Stellungnahme" abgeben, sagte Rezza am Ostermontag bei der Pressekonferenz des Katastrophenschutzes zur Corona-Pandemie.

Der Wissenschaftler führte aus:

" Es ist eindeutig Sache der Politik, darüber zu entscheiden. Aber es ist ein Sport, bei dem es um Kontakte geht, und diese Kontakte beinhalten ein gewisses Übertragungsrisiko. "

Das Institut mit Rezza an der Spitze berät die italienische Regierung beim Ergreifen von Maßnahmen gegen COVID-19. Italien überschritt am Montag als erstes Land die Schwelle von 20.000 Coronavirus-Todesopfern. Der Lockdown dauert mindestens bis zum 3. Mai an.

Fußball: Portugiesische Nationalmannschaft unterstützt Amateure

13. April: Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft greifen in Zeiten der Coronakrise den Amateurfußballern im Land kräftig unter die Arme. Die Mannschaft spendet die Hälfte der Prämie, die sie für die erfolgreiche Qualifikation für die ins Jahr 2021 verlegte paneuropäische EM erhalten hat.

Mit dieser zusätzlichen Hilfe soll ein vom portugiesischen Fußballverband FPF eingerichteter Unterstützungsfonds "verstärkt" werden, der die regionalen Verbände und Amateurvereine mit 4,7 Millionen Euro unterstützt. Die FPF hatte am vergangenen Mittwoch beschlossen, die Wettbewerbe in den Amateurligen zu beenden.

Fußball: Ronaldo trainiert unerlaubt im Stadion

12. April: Cristiano Ronaldo hat sich mit einem unerlaubten Training im Fußballstadion von Funchal auf seiner Heimatinsel Madeira mächtig Ärger eingehandelt. Damit verstieß der Superstar von Juventus Turin gegen die Quarantäne-Bestimmungen auf der Insel. Der Gesundheitsberater Madeiras, Pedro Ramos, erklärte der britischen Zeitung "Sun": "Ronaldo darf trainieren, solange er sich wie alle anderen Bürger an die Regeln hält. Es gibt keine Privilegien."

Die Regeln auf der portugiesischen Insel sind zwar nicht ganz so strikt wie in Spanien oder Italien, jedoch ist es auch dort verboten, eigenmächtig auf einem Fußballplatz zu trainieren. Ramos stellte klar: "Ronaldo hat keine Spezialgenehmigung fürs Training."

Großen Ärger seitens Behörden wird Ronaldo trotz des Verstoßes aber wohl nicht befürchten müssen. Der Gesundheitsberater sagte: "Es scheint, als hätte Cristiano sein Training nur wenige Minuten absolviert. Deshalb wird es kein Unheil geben."

Tennis: WTA-Turnier in Montreal abgesagt

Update 11. April: Die Absageflut im Tennis setzt sich fort und hat nun auch das erste Turnier der nordamerikanischen Hartplatz-Tour in der zweiten Jahreshälfte erwischt. Wie die WTA am Samstag mitteilte, werden die Canadian Open der Frauen in Montreal, die am 10. August beginnen sollten, wegen der Coronakrise in diesem Jahr nicht ausgetragen. Die WTA gab zudem bekannt, dass über eine Verlängerung der generellen Spielpause über den 12. Juli hinaus erst im Mai entschieden werde.

Rudern: DRV sagt alle Veranstaltungen bis Mitte August ab

11. April: Die Coronakrise wirbelt den Zeitplan der Ruder-Saison weiter durcheinander. Das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes (DRV) beschloss einstimmig, alle DRV- und DRJ-Veranstaltungen bis zum 15. August 2020 abzusagen. "Mit dieser Entscheidung möchten wir ein politisches Signal senden und für Klarheit sorgen. Zudem sprechen wir auch eine Empfehlung für unsere Vereine aus, sich dieser Entscheidung anzuschließen, sagte der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel.

Fußball: Trainingsstart in der Serie A ab 4. Mai möglich

11. April: Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora glaubt an einen Trainingsstart in der Serie A am 4. Mai. In einer Videobotschaft am Freitagabend erklärte der Minister, er habe die Sportverbände aufgefordert, Protokolle zu erstellen, um die Sicherheit der Fußballprofis für diesen Fall zu garantieren. Die italienische Regierung hatte am Freitag eine Verlängerung des coronabedingten Lockdowns bis zum 3. Mai beschlossen.

Fußball: Harry Maguire spendiert Essenspakete in seiner Heimat

11. April: Kapitän Harry Maguire von Manchester United hat in seinem Heimatort Mosborough Essenspakete an ältere Menschen verteilt. Zusammen mit seinem Vater übergab der teuerste Verteidiger der Welt am Freitag Tüten mit den wichtigsten Lebensmitteln des täglichen Bedarfs an Personen über 70 Jahre. Die verteilten Waren bezog der 27-Jährige in seiner Heimat im Norden Englands in einem kleinen Essensladen, der ebenfalls stark mit den Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen hat.

"Ich bin sehr stolz auf meine Wurzeln in Mosborough - hier bin ich aufgewachsen, und meine Familie lebt noch hier", sagte der 26-malige englische Nationalspieler: "Meine Familie und ich hoffen, dass die Aktion Menschen, die möglicherweise Probleme haben, einen kleinen Trost bietet."

Fußball: Liverpool-Legende Dalglish positiv auf Coronavirus getestet

10. April: Liverpools Fußball-Legende Kenny Dalglish ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 69-Jährige zeige bisher keine Symptome, teilte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp am Freitag mit. Der Test sei bei einem Aufenthalt im Krankenhaus als Routineuntersuchung vorgenommen worden, das Ergebnis sei "unerwartet" ausgefallen.

Fußball: 1. FC Köln beschließt Gehaltsverzicht

10. April: Auch beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist der Verzicht auf Teile der Gehälter beschlossene Sache. "Vorstand, Geschäftsführung, Trainerteam und Mannschaft haben sich geschlossen auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. Auch die Abteilungsleiter machen mit. Wir werden einen signifikanten Betrag einsparen", sagte FC-Finanzchef Alexander Wehrle (45) dem Express.

Formel 1: Renault schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

10. April: Renault schickt als vierter Formel-1-Rennstall seine Mitarbeiter während der Coronakrise in Kurzarbeit. Wie das Team am Freitag mitteilte, werde "die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter" am Hauptsitz in Enstone in Großbritannien bis zum 31. Mai komplett freigestellt. Die Mitarbeiter am Motorstandort des Teams in Viry-Chatillon am Stadtrand von Paris werden "für einen vorläufigen Zeitraum von 12 Wochen in Teilzeit" arbeiten. Zuvor hatten bereits Williams, Racing Point und McLaren Kurzarbeit angemeldet.

Fußball: Celtic Glasgow verzichtet auf Gehalt

10. April: Die Spieler des schottischen Fußballs-Meisters Celtic Glasgow haben einer "signifikanten Reduzierung" ihres Gehalts zugestimmt. Auch Teammanager Neil Lennon und weiter Funktionäre werden für drei Monate auf Teile des Einkommens verzichten. Die Einsparungen sollen dem Klub beim Kampf gegen die Folgen der Coronakrise helfen.

Motorsport: ADAC GT Masters startet erst am 31. Juli

10. April: Wegen der Corona-Pandemie hat die Sportwagen-Rennserie ADAC GT Masters ihren Saisonstart erneut verschoben. Das erste von unverändert sieben Rennwochenenden soll nun vom 31. Juli bis 2. August im tschechischen Most ausgetragen werden. Sollten Rennen in Most aufgrund der seuchenpolitischen Entwicklungen nicht möglich sein, würde der Masters-Auftakt auf den Lausitzring ausweichen.

Fußball: Robin Koch unterstützt Freiburger Malteser bei Einkäufen

10. April: Fußball-Nationalspieler Robin Koch vom Bundesligisten SC Freiburg hat sich wie andere Kollegen zuvor in der Coronakrise engagiert. Vor den Osterfeiertagen übernahm der Defensivspieler der Breisgauer gemeinsam mit Mitarbeitern der Freiburger Malteser die Einkäufe für Senioren und Menschen, die zur Risikogruppe zählen.

"Uns liegt es allen am Herzen, dass wir als Gesellschaft gemeinsam so schnell und so unbeschadet wie möglich durch diese schwierige Situation kommen. Sich gegenseitig helfen und unterstützen und sich zum Beispiel für Senioren und Risikogruppen engagieren, ist für mich selbstverständlich", sagte der 23-Jährige, der die Einkaufskosten übernahm und den Maltesern zudem eine Spende zukommen ließ.

Rudern: WM ersatzlos gestrichen

10. April: Mit der Ruder-Weltmeisterschaft fällt das nächste sportliche Top-Event im Jahr 2020 der Coronakrise zum Opfer. Die vom 16. bis 23. August im slowenischen Bled angesetzten Welttitelkämpfe wurden abgesagt und werden auch nicht neu terminiert.

Basketball: NBA-Spieler erhalten weiter volles Gehalt

10. April: Die Basketball-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NBA sollen trotz der durch die Coronapandemie erzwungenen Spielpause vorerst weiter ihr volles Gehalt beziehen. Das geht aus einem Schreiben der Liga hervor, das dem US-Sportsender "ESPN" vorliegt. Demnach gebe es am 15. April die volle Gehaltsauszahlung - obwohl das bislang letzte Ligaspiel dann bereits mehr als einen Monat zurückliegt (11. März).

Die Liga und Spieler sind im Austausch und arbeiten an Lösungen für die Folgezeit. In der Regel erhalten die meisten Spieler am 1. und 15. eines Monats ihr Gehalt. Es gibt jedoch eine Klausel in den Verträgen der Spieler: Jedes Spiel, das aufgrund besonderer Umstände wie eben der Coronakrise ausfällt, könnte die Profis 1,08 Prozent ihres Jahreseinkommens kosten, berichtet "ESPN".

(mit SID)