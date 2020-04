Coronavirus-Liveticker: Premier League bereitet sich auf Neustart vor

Das Coronavirus und die Auswirkungen auf den Sport: Die Premier League bereitet sich auf den Neustart vor, FC Arsenal öffnet Trainingsgelände. Italien prüft den Neustart der Serie A. Die Formel 1 muss ihren Großen Preis von Frankreich in Le Castellet absagen. Die Volleyball-Bundesliga schnürt Maßnahmenpaket für Vereine. Alle News zum Coronavirus im Sport im Liveblog.

Coronavirus - die wichtigsten Infos in Kürze:

Premier League bereitetsich auf Neustart vor

Formel 1: Großer Preis von Frankreich abgesagt

Italien prüft Neustart der Serie A

NBA öffnet einige Trainingseinrichtungen

Volleyball-Bundesliga schnürt Maßnahmenpaket für Vereine

Erster Profi der Ligue 1 mit Coronavirus infiziert

Boxen: Bürgermeister Klitschko schläft im Rathaus

Olympia: Qualifikation der deutschen Handballer erneut verschoben

Special Kein Tag wie jeder andere: Rekord-Tor aus 102 Metern VOR 18 STUNDEN

Alle News im Liveblog:

Fußball: Premier League bereitet sich auf den Neustart vor

Update vom 27. April: Die englische Premier League bereitet sich in kleinen Schritten auf die Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs vor. Am Montag hat unter anderem der FC Arsenal sein Trainingsgelände für seine Spieler, zu denen auch die deutschen Rio-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi gehören, wieder geöffnet. Die Premier League soll laut Medienberichten einen Neustart am 8. Juni planen, Mannschaftstraining soll ab dem 18. Mai möglich sein.

Bis Ende Juli soll gespielt werden, um nicht mit den Plänen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bezüglich der Champions League und Europa League zu kollidieren. Am kommenden Freitag sollen sich die Spitzenklubs der Premier League zusammenfinden, um die Bedingungen für den Liga-Neustart zu diskutieren.

Volleyball: Bundesliga beschließt Maßnahmenpaket für Vereine

27. April: Die Volleyball Bundesliga (VBL) hat aufgrund der Corona-Pandemie ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Vereine der 1. und 2. Bundesligen geschnürt. Wie die VBL am Montag mitteilte, umfasst das Paket knapp 200.000 Euro an Zahlungsreduktionen für die Vereine sowie weitere rund 100.000 Euro Direkteinsparungen im Haushalt der VBL GmbH.

Vereine können darüber hinaus Lizenzgebühren in Raten zahlen, um möglichen Liquiditätsengpässen vorzubeugen. In Teilen werden auch Geldstrafen für Verstöße gegen das Lizenzstatut ausgesetzt. Außerdem verzichten die Lizenzliga-Schiedsrichter auf einen Teil ihrer Honorare, die wirtschaftliche Lizenzierung wird auf eine Runde (1. September) verkürzt und alle bestehenden Ausnahmeregelungen für Spielhallen werden verlängert.

Fußball: Politiker kritisieren Geisterspiele

27. April: Grünen-Chefin Annalena Baerbock und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach haben eine mögliche Zulassung von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga ab dem 9. Mai angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie kritisiert. Im "ARD"-Talk Anne Will sagte Baerbock am Sonntagabend: "Wir verspielen damit in unserer Gesellschaft einen sozialen Zusammenhalt, weil das zutiefst ungerecht ist für diejenigen Bereiche, wo ein Kind noch nicht mal auf eine einsame Schaukel darf."

Für die Grünen-Politikerin, selbst "größter" Fußball-Fan, würden die Kräfte bei einer weiteren Lockerung der Kontaktbeschränkungen woanders dringender gebraucht, bei Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

Formel 1: Großer Preis von Frankreich in Le Castellet abgesagt

27. April: Die Coronakrise hat zur nächsten Rennabsage in der Formel 1 geführt. Der für den 28. Juni geplante Große Preis von Frankreich findet nicht statt. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Das Rennen auf der Strecke in Le Castellet wäre nach dem regulären Plan eigentlich das zehnte der Saison gewesen - die davor angesetzten Rennen waren bereits abgesagt worden.

Grund für den erwarteten Schritt sind die allgemeinen Restriktionen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte alle Großveranstaltungen bis Mitte Juli verboten.

Fußball: Serie A - Italien prüft ab 18. Mai Bedingungen

26. April: Italiens Regierung will nach dem 18. Mai prüfen, ob die Bedingungen für einen Neustart der Serie A gegeben sind. Ab dem 4. Mai soll die Ausgangssperre im Land schrittweise gelockert werden, damit könnten Profisportler wieder individuell trainieren. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagabend an.

"Ich bin selbst ein großer Fußballfan, aber in dieser Phase hat die Gesundheit der Athleten Vorrang. Wir lieben alle den Sport und wir wollen nicht, dass unsere Lieblinge erkranken", sagte Conte. Zuletzt hatten die 20 italienischen Erstligaklubs einstimmig für eine Fortsetzung der Saison gestimmt. Der Ball ruht in der Serie A wegen der Coronakrise seit dem 9. März.

Die Regierung will den Italienern wieder mehr Bewegungsfreiheit gewähren, allerdings nur in der Region, in der sie leben. Mehrere Wirtschaftssektoren könnten neu starten. Mit 26.000 Todesopfern ist Italien eines der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Länder.

Basketball: NBA öffnet wohl einige Trainingseinrichtungen

Update vom 26. April: Die Basketball-Profiliga NBA wird ab Freitag wohl einigen Teams die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes erlauben. Das berichtet "ESPN". Allerdings darf lediglich individuell gearbeitet werden, Mannschaftseinheiten sind weiterhin verboten.

Die Liga soll beschlossen haben, den Teams in den US-Bundesstaaten und Städten die Wiedereröffnung der Klubeinrichtungen zu ermöglichen, in denen ab Mai die Lockdown-Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie gelockert werden. Unter anderem dürfen Spieler in Georgia in der kommenden Woche wieder auf das Klubgelände.

Fußball: Bundesarbeitsminister gegen Maskenpflicht in Bundesliga

25. April: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich gegen den Vorschlag einer Maskenpflicht im Fußball ausgesprochen. "Ich halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar. In gemeinsamen Gesprächen mit der Deutschen Fußball Liga wird derzeit konstruktiv an anderen praktikablen Lösungen gearbeitet", sagte Heil der Bild am Sonntag. Sein Ministerium hatte zuletzt in einem internen Papier das Tragen von Masken während der Bundesligaspiele vorgeschlagen.

Er verstehe den Wunsch vieler nach dem "Wiederanpfiff", sagte der Politiker, aber auch für Profifußballer und Vereinsmitarbeiter gelte als Arbeitnehmer der Arbeitsschutz. Die Vorschläge der DFL "bedürfen daher einer genauen Prüfung", so Heil. Sein Ministerium sei allein für die Bewertung des Arbeitsschutzes zuständig, ob und wann der Spielbetrieb der Bundesliga wieder starte, werde an anderer Stelle entschieden.

Fußball: Vater von Waldhof-Profi gestorben

25. April: Der Vater eines Profis vom Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim ist schon vor Wochen an einer Coronavirus-Erkrankung verstorben. Das berichtet die Zeitung "Rheinpfalz", die aus einer Mail des Waldhof-Geschäftsführers Markus Kompp an die anderen Vereine zitiert. Die Echtheit des Dokuments wird von Kompp bestätigt.

Der Tod des Spielervaters sei "der entscheidende Grund, warum wir beim SV Waldhof Mannheim bereits seit Beginn an, bereits vor der Entscheidung, die Saison vorerst auszusetzen, für einen sofortigen Saisonabbruch argumentieren und die sofortige Prüfung des Saisonabbruchs verlangt haben", schrieb Kompp demnach.

Fußball: Erster Profi der Ligue 1 mit Coronavirus infiziert

25. April: Die erste französische Liga hat den ersten positiven Coronavirus-Fall zu beklagen. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur "AFP" soll es sich um Junior Sambia vom Ex-Meister HSC Montpellier handeln. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war nach Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert und zunächst negativ auf COVID-19 getestet worden - ein zweiter Test war dann positiv. Daraufhin wurde der Franzose auf der Intensivstation in ein künstliches Koma versetzt.

"Sein Zustand ist stabil. Er hat sich weder verschlechtert noch verbessert", sagte Sambias Berater Frederic Guerra der Zeitung "Le Parisien" und fügte hinzu: "Es ist wirklich hart. Wahrscheinlich hat er sich beim Einkaufen infiziert." Sambias Verein hatte auf seiner Homepage lediglich mitgeteilt, dass ein namentlich nicht genannter Spieler "nach Verdauungs- und Atembeschwerden" in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Boxen: Bürgermeister Klitschko schläft im Rathaus

25. April: Der frühere Box-Weltmeister Witali Klitschko wird in seiner Funktion als Bürgermeister von Kiew von der Coronakrise zu ungewöhnlichen Maßnahmen gezwungen. "Ich schlafe in meinem Büro, ich arbeite von morgens bis abends" sagte der 48-Jährige bei "RTL"/"ntv": "Bei sehr vielen Sachen müssen wir sehr schnell reagieren. Wir sehen die Gefahren von anderen europäischen Städten."

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie berät sich der einstige Schwergewichtsboxer auch immer wieder mit dem Robert Koch-Institut, Bürgermeistern anderer europäischer Städte oder Experten aus Kiews Partnerstadt Wuhan, wo das Virus ausgebrochen war. "Wir vergleichen unsere Zahlen, wir tauschen die ganzen Informationen, was andere machen. Auf keinen Fall wollen wir die Fehler machen, die andere Städte – besonders in Italien und Spanien – gemacht haben."

Deshalb hat Klitschko in Absprache mit der Landesregierung in Kiew auch strikte Maßnahmen eingeführt. Die öffentlichen Verkehrsmittel haben ihren Betrieb längst komplett eingestellt, auch die Schule waren früher als in vielen anderen Städten geschlossen worden.

Olympia: Qualifikation der deutschen Handballer erneut verschoben

25. April: Der Weltverband IHF hat aufgrund der Corona-Pandemie das Qualifikationsturnier der deutschen Handballer für die Olympischen Spiele ein zweites Mal verschoben. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason spielt nun planmäßig vom 12. bis zum 14. März 2021 um das Ticket für Tokio.

Bei der ursprünglich für den 17. bis 19. April angesetzten Ausscheidung in Berlin wäre die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason auf Schweden, Slowenien und Algerien getroffen. Vor der Olympia-Verschiebung in den Sommer 2021 war das Turnier zunächst auf Juni verlegt worden.

"Wir prüfen aktuell, ob wir weiter mit dem Spielort Berlin planen können. Erworbene Tickets bleiben gültig. Weitere Informationen werden in Kürze folgen", sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober.

Fußball: FC Bayern bietet Coronavirus-Gesichtsmasken an

24. April: Für die Fans vom FC Bayern München gibt es ab sofort zum Schutz vor dem Coronavirus besondere Gesichtsmasken. "Wir wollen mit dieser Aktion zeigen, dass der FC Bayern alles unternimmt, um im Zuge des Aufrufs des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vorbildlich und diszipliniert mit der Pandemie umzugehen", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Der komplette Gewinn des Verkaufs fließt der Initiative "WeKickCorona" der beiden Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka zu. Diese sei "ein toller Beweis, dass unsere Profis ihre Vorbildfunktion in der Gesellschaft wahrnehmen und sich in dieser Krise solidarisch zeigen", sagte Rummenigge.

Jede Maske wurde als Unikat aus Schals gestaltet. Diese Schals hätte der FC Bayern ursprünglich bei seinem Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea anlässlich seines 120. Vereins-Jubiläums in der Allianz Arena verteilt.

Tennis: French Open erneut verschoben

24. April: Die French Open in Paris sollen nun noch eine Woche später stattfinden als zwischenzeitlich geplant. Um nicht mit der Tour de France zu kollidieren, planen die Organisatoren den Beginn des Turniers in Roland Garros für den 27. September, Finaltag wäre demnach der 11. Oktober. Dies berichtet die Zeitung "Le Parisien". Der zweite Grand Slam des Jahres hätte von 24. Mai bis 7. Juni ausgetragen werden sollen, war wegen der Corona-Pandemie dann aber von 20. September bis 4. Oktober angesetzt worden.

Fußball: Italiens Weltmeister von 2006 sammeln Geld

24. April: Bei einer Spendenaktion der italienischen Weltmeister von 2006 sind bereits 400.000 Euro zusammengekommen. Das verriet der ehemalige Bayern-Profi Luca Toni im Interview mit "RTL"/"ntv". Von dem Geld wurden unter anderem vier Rettungswagen für das italienische Rote Kreuz gekauft.

Fußball: DFB bekommt Soforthilfe von der FIFA

24. April: Der DFB darf sich über finanzielle Unterstützung des Weltverbands FIFA freuen. Die FIFA teilte mit, dass jeder ihrer 211 Mitgliedsverbände 500.000 Dollar (rund 460.000 Euro) an Soforthilfe erhält, die "für die Linderung der finanziellen Corona-Auswirkungen" und explizit "zur Deckung finanzieller oder betrieblicher Verbindlichkeiten der Mitgliedsverbände gegenüber ihrem Personal oder anderen Drittparteien" zu verwenden sind.

Handball: Deutschland ohne Qualifikation für WM 2021 qualifiziert

24. April: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am grünen Tisch das Ticket für die Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten (14. bis 31. Januar) gelöst. Die Europäische Handball-Föderation EHF strich die Play-offs der europäischen Nationen und vergab ihre Plätze auf Grundlage der Platzierungen bei der EM 2020.

Beim Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den fünften Platz belegt. Neben dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason sicherten sich als weitere europäische Nationen Slowenien, Portugal, Schweden, Österreich, Ungarn, Weißrussland, Island, Tschechien und Frankreich auf diese Weise ihre WM-Teilnahme. Spanien, Kroatien und Norwegen hatten ihr Ticket bereits dank ihrer EM-Platzierungen gelöst, Dänemark war als Titelverteidiger gesetzt.

Auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft von Bundestrainer Henk Groener umgeht unfreiwillig die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 (4. bis 20. Dezember 2021) und ist beim Turnier in Dänemark und Norwegen dabei. Grundlage für die Vergabe der Plätze war die vergangene EM 2018 in Frankreich, bei der die DHB-Frauen den zehnten Platz belegt hatten.

Handball: Kiel im Final4 der Champions League

24. April: Der neue deutsche Handball-Meister THW Kiel zieht ins Final-Turnier der Champions League in Köln ein. Wie die Europäische Handball-Föderation EHF mitteilte, sind die Achtel- und Viertelfinalspiele im höchsten Vereinswettbewerb wegen der Coronakrise abgesagt worden. Stattdessen werden die ersten beiden Mannschaften der Vorrunden-Gruppe A und B für das "Final4" gesetzt, das auf den 28./29. Dezember verschoben worden war.

Neben Kiel, das die Gruppenphase auf Platz eins der B-Staffel abgeschlossen hatte, werden der FC Barcelona, Paris St.Germain und Veszprem in Köln um Europas Vereinskrone kämpfen.

Abgesagt wird hingegen das für den 29./30. August in Berlin geplante Final-Turnier des EHF-Pokals. Dort waren in der Gruppenphase vier von sechs Spieltagen absolviert.

American Football: NFL-Draft in Vegas wird 2022 nachgeholt

24. April: Der pompös geplante Draft der NFL in Las Vegas soll 2022 nachgeholt werden. Das teilte die Liga zum Auftakt der dreitägigen virtuellen Verteilung der besten Talente auf die 32 NFL-Teams mit.

Der Draft hatte vor dem Bellagio-Hotelkomplex in Vegas stattfinden sollen, mit Wasserfontänen, Feuerwerk und einer schwimmenden Bühne in einem künstlich angelegten See. Die Corona-Pandemie machte der Liga einen Strich durch die Rechnung, alle Beteiligten saßen vor dem heimischen Fernseher.

Sportklettern: EM in Moskau verschoben

24. April: Die Europameisterschaften im Sportklettern sind aufgrund der Coronakrise in den Oktober 2020 verschoben wurden. Das ursprünglich für März angesetzte Turnier, das auch als Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gilt, werde vom 1. bis 8. Oktober 2020 in Moskau stattfinden, teilte der Internationale Verband der Sportkletterer (IFSC) mit.

Das Sportklettern wird als olympische Kombination aus Speedklettern, Bouldern und Schwierigkeitsklettern erstmals bei den Spielen in Tokio vertreten sein.

Tennis: WTA-Turnier-Premiere in Berlin erst 2021

24. April: Die Premiere des Rasenturniers der Tennisspielerinnen in Berlin soll wegen der Coronavirus-Pandemie erst im Juni 2021 stattfinden. Die Veranstalter teilten mit, dass die Durchführung des WTA-Turniers "in diesem Jahr nicht möglich ist". Als neuer Termin wurde der 12. bis 20. Juni 2021 festgelegt.

Hockey: Pro League um ein Jahr verlängert

24. April: Die Saison der internationalen Hockey Pro League wird aufgrund der Coronakrise um ein Jahr verlängert. Wie der Hockey-Weltverband (FIH) bekannt gab, endet das hochkarätige Nationenturniers nun erst im Juni 2021. Ursprünglich war die Spielzeit von Januar bis Juni 2020 angesetzt.

Beachvolleyball: WM in Rom auf 2022 verschoben

24. April: Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften, die ursprünglich im September 2021 in Rom stattfinden sollen, sind auf Juni 2022 verschoben worden. Dies teilte der Internationale Volleyballverband (FIVB) mit: "Die Entscheidung wurde als Reaktion auf die anhaltende Notlage aufgrund der Coronavirus-Pandemie und die Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021 getroffen."

Fußball: MLS verlängert Pause wegen Coronakrise

24. April: Die MLS hat angesichts der Coronakrise ihre Pause verlängert. Der 24. April als Termin für die Wiederaufnahme des Trainings wurde gestrichen, das Moratorium für die 26 Klubs gilt nun mindestens bis 15. Mai.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Führung der MLS mitgeteilt, dass an einen Neustart der Liga, die am 9. März nach zwei Spieltagen unterbrochen wurde, nicht vor dem 8. Juni zu denken sei.

Darts: Clemens scheitert bei Home Tour

24. April: Gabriel Clemens ist bei der Darts Home Tour in der Vorrunde ausgeschieden. Der 36-Jährige aus Saarwellingen belegte in seiner Gruppe mit nur einem Sieg aus drei Partien den dritten Platz. Nach einem Auftaktsieg gegen Ryan Meikle (England) musste sich der Saarländer erst dem Niederländer Jelle Klaasen und dann dem Nordiren Gavin Carlin geschlagen geben.

Fußball: La Liga will ab 28. April Coronatests durchführen

23. April: Die spanische Fußballliga will auf dem Weg zurück in den Trainings- und Spielbetrieb ab dem 28. April verbreitet Coronatests durchführen. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur "AFP". Bereits zuvor hatte Rafael Ramos, Präsident der spanischen Vereinigung der Teamärzte, signalisiert, dass die Liga am 28. oder 29. April mit Tests beginnen will. Der Spielbetrieb in La Liga ruht seit dem 12. März, die Verantwortlichen wollen die Saison zu Ende bringen. Während die Bundesliga aber realistische Chancen hat, bereits am 9. Mai wieder den Wettbewerb aufnehmen zu können, wäre ein möglicher Termin in Spanien deutlich später.

Leichtathletik: Weitere Diamond-League-Meetings verschoben - Oslo hält an Termin fest

23. April: Die Coronakrise sorgt für weitere Verschiebungen in der Diamond League der Leichtathleten. Die Meetings in Eugene (7. Juni) und Paris (13. Juni) finden nicht wie geplant statt und sollen an späteren Terminen nachgeholt werden. Die Saison könnte nun am 11. Juni in Oslo beginnen. Die Organisatoren der dortigen Bislett Games veröffentlichten am Donnerstag Pläne, ihr Meeting am geplanten Termin unter den norwegischen Corona-Bestimmungen austragen zu wollen.

NRW zahlt zwei Millionen Euro an Vereine in Not

23. April: Bereits eine Woche nach dem Start des Hilfsprogramms der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Sportvereine in Not sind rund zwei Millionen Euro genehmigt worden. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, verteile sich das Geld auf mehr als 250 Anträge.

Handball: "Drastische Gehaltseinbußen" und Kurzarbeit bei den Rhein-Neckar Löwen

23. April: Im Zuge der Coronakrise nehmen die Handballer der Rhein-Neckar Löwen um Kapitän Uwe Gensheimer "in den kommenden Monaten zum Teil drastische Einbußen bei ihren Gehältern in Kauf". Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Demnach geht das komplette Team von Trainer Martin Schwalb genau wie die Mitarbeiter der Geschäftsstelle rückwirkend zum 1. April in Kurzarbeit und "leistet damit einen großen Beitrag zur Entlastung der Kostenseite", wie es hieß.

Fußball: "Sky" fordert Preisnachlass bei TV-Rechten - Serie A lehnt ab

23. April: Der Bezahlsender "Sky Italia" hat in der Coronakrise einen Preisnachlass für die letzte Rate der TV-Gelder gefordert und trifft damit bei den Fußball-Klubs der italienischen Serie A auf Ablehnung. Die TV-Gruppe, die die Mehrheit der Übertragungsrechte der Topliga hält, will für die letzten 87 Spiele der unterbrochenen Saison nur die Hälfte der vereinbarten 156 Millionen Euro zahlen.

Fußball: Rüdiger spendet 60.000 Masken für Markthändler in Sierra Leone

23. April: Antonio Rüdiger will über seine Stiftung 60.000 Gesichtsmasken für einkommensschwache Markthändler im afrikanischen Freetown/Sierra Leone spenden. Das gab der Abwehrspieler des FC Chelsea auf seinen sozialen Netzwerkseiten bekannt. An der 30.000 US-Dollar teuren Aktion wollen sich unter anderem auch die Fußballprofis Mesut Özil, N'Golo Kante und Olivier Giroud beteiligen.

Golf: Charity-Match Woods/Manning gegen Mickelson/Brady

23. April: Tiger Woods und Peyton Manning gegen Phil Mickelson und Tom Brady: Mit einem Golf-Charity-Match der Extraklasse wollen vier Superstars des Sports Geld für den Kampf gegen die Corona-Pandemie sammeln. Dies berichtet der US-Sender "ESPN". Als Termin steht das Wochenende 23. bis 25. Mai auf dem Plan. Das Duell ohne Zuschauer soll in Florida stattfinden und live im Fernsehen übertragen werden.

Fußball: Real-Star Bale spendet 500.000 Pfund an Krankenhaus in Cardiff

23. April: Gareth Bale von Real Madrid hat gemeinsam mit seiner Frau 500.000 Pfund (rund 570.000 Euro) an die Klinik in Cardiff gespendet, in der er geboren wurde. "Das Krankenhaus der Universität von Wales hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hier bin ich geboren und hier wurden meine Familie, meine Freunde und die gesamte Gemeinschaft großartig unterstützt", sagte der Rekordtorschütze der walisischen Nationalmannschaft in einer Videobotschaft.

Fußball: Gosens-Teamkollege Sportiello weiterhin positiv

22. April: Torhüter Marco Sportiello, Teamkollege des deutschen Mittelfeldspielers Robin Gosens beim italienischen Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo, ist knapp vier Wochen nach seinem ersten positiven Coronavirus-Test immer noch nicht genesen. Auch beim dritten Abstrich, der im Krankenhaus von Bergamo durchgeführt wurde, fiel der Test des 27 Jahre alten Italieners positiv aus.

Fußball: Entscheidung über Trainingseinstieg der Serie A in den kommenden Tagen

22. April: Eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der wegen des Coronavirus unterbrochenen italienischen Serie A soll in den kommenden Tagen getroffen werden. "Ich habe mir die verschiedenen Standpunkte mit großer Aufmerksamkeit angehört. In den kommenden Tagen werden wir nach Beratungen mit dem Gesundheitsminister und dem wissenschaftlich-technischen Ausschuss aktualisierte Bestimmungen für die Möglichkeit und die Modalitäten der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes verabschieden", sagte Sportminister Vincenzo Spadafora.

Basketball: Crowdfunding-Projekt beschert MBC fast 96.000 Euro

22. April: Der durch die Coronakrise gebeutelte Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC aus Weißenfels hat mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne rund 96.000 Euro gesammelt. "Wir sind überglücklich, diese Mission erfüllt zu haben. Das außerordentliche Engagement unserer Anhänger hat in dieser schwierigen Zeit ein klares Ausrufezeichen gesetzt", sagte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler in einer Pressemitteilung.

Triathlon: Rennen der WM-Serie in Hamburg abgesagt

Update vom 22. April: Die Rennen der WM-Serie der Triathleten in Hamburg sowie die Weltmeisterschaft der Mixed-Staffeln (11. und 12. Juli) sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das gab der Veranstalter am Freitag bekannt. Grund seien die Bestimmungen der Regierung, die Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagen.

Snooker: WM soll am 31. Juli starten

22. April: Die Snooker-WM im englischen Sheffield soll ab dem 31. Juli ausgetragen werden. Das gab die World Snooker Tour (WST) am Mittwoch bekannt, nachdem ein neuer Termin nach der Verschiebung wegen der Corona-Pandemie Mitte März zunächst offen gelassen worden war. Das Turnier hätte ursprünglich vom 18. April bis zum 4. Mai stattfinden sollen.

Fußball: Nordirischer Nationaltrainer gibt Job wegen Coronakrise auf

22. April: Michael O'Neill gibt seinen Job als Trainer der nordirischen Nationalmannschaft auf. Grund für den Schritt des 50-Jährigen, der zudem den englischen Zweitligisten Stoke City betreut, ist die durch die angedachte Neugestaltung des internationalen Kalenders zu erwartende Doppel-Belastung. Ein Nachfolger ist laut Verband noch nicht gefunden.

Ursprünglich sollte O'Neill den 36. der FIFA-Weltrangliste auch noch in den Play-offs für die auf 2021 verlegte EM betreuen. Diese sollen nach den jüngsten Gedankenspielen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) aber wegen der Corona-Pandemie erst nach dem für September angedachten Start der neuen Nations-League-Saison ausgetragen werden. Bei Terminen im Oktober/November stünde O'Neill voraussichtlich bei Stoke in der Pflicht.

Fußball: Großteil der Fans laut Umfrage pro Geisterspiele

22. April: Ein Großteil der Bundesligafans befürwortet Geisterspiele, um die aufgrund der Coronakrise unterbrochene Saison im Fußball-Oberhaus zu Ende spielen zu können. Laut einer Umfrage der Voting-App "FanQ" in Zusammenarbeit mit Intelligent Research in Sponsoring (IRIS) glauben 74 Prozent der 1350 befragten Fußballfans daran, dass die Spielzeit trotz der Pandemie beendet werden kann. Um dies zu verwirklichen, befürworten 74 Prozent die Austragung der Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

In Zeiten von COVID-19 erachten 72 Prozent der Fans Geisterspiele zur Ablenkung vom Alltag als "sehr wichtig" oder "wichtig". Dennoch sehen die Befragten hinter den Motiven für die möglichst baldige Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison vor allem finanzielle Gründe. 89,9 Prozent denken, es ginge dabei primär um die Sicherstellung von TV- und Sponsoringeinnahmen. Der sportliche Wettbewerb (40 Prozent) oder die Unterhaltung der Fans (20,1 Prozent) seien dabei weniger wichtig.

Gespalten sind die Fans bei der Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz der Austragung der Spiele trotz der Pandemie. 47 Prozent glauben, dass die Fans bei einer Fortsetzung der Saison COVID-19 nicht mehr so ernst nehmen würden. 47,6 Prozent denken hingegen, das dies nicht der Fall sein wird. Ausnahmeregelungen für den Profifußball fänden 44,2 Prozent "irritierend".

Fußball: Saisonabbruch in Niederlanden nur noch Formsache

21. April: Der Saisonabbruch aufgrund der Coronakrise im niederländischen Profifußball ist nur noch Formsache. Wie der niederländische Verband (KNVB) am Dienstag mitteilte, herrsche darüber nun Klarheit, nachdem die Regierung des Landes Großveranstaltungen bis zum 1. September verboten hatte. Eine endgültige Entscheidung über die Eredivisie soll am Freitag in einem Meeting aller Klubs fallen.

Fußball: Schweden Profifußball startet am 14. Juni mit Zuschauern

21. April: In Schweden rollt ab Mitte Juni wieder der Ball - und das in Zeiten der Coronakrise nach derzeitigem Stand sogar vor Zuschauern: In den ersten beiden Fußball-Profiligen Allsvenskan und Superettan soll ab dem 14. Juni wieder gespielt werden. Auf diesen Termin einigten sich die Verantwortlichen am Dienstag nach einer Videokonferenz mit allen 32 Klubs.

Fußball: DFB-Generalsekretär Curtius rechnet mit Länderspielen im September

21. April: Generalsekretär Friedrich Curtius vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) glaubt fest an Länderspiele im Herbst. "Ob mit oder ohne Zuschauer, da lege ich mich noch nicht fest, aber im September werden wir die Nationalmannschaft wieder auf dem Platz sehen, das ist meine Prognose", sagte Curtius in einer Videoschalte mit Bild.

Marathon: Berlin-Event abgesagt:

21. April: Die Coronakrise hat nun auch den Berlin-Marathon erreicht. Da das Land Berlin am Dienstag entschied, dass Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Personen bis zum 24. Oktober untersagt sind, kann das Event nicht wie geplant am 27. September stattfinden. Über eine mögliche Verschiebung soll diskutiert werden.

Fußball: Serie A will Saison nach Lockdown regulär beenden

21. April: Die 20 italienischen Erstligaklubs haben am Dienstag einstimmig für eine Fortsetzung der Serie A gestimmt. Man sei "entschlossen, die Saison zu Ende zu spielen, sollte die Regierung im Einklang mit den Vorschriften für die öffentliche Sicherheit die Genehmigung zur Fortsetzung der Meisterschaft erteilen", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Fußball: Nationalspieler Rüdiger hilft in Berlin

21. April: Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich mit einer besonderen Aktion in die Riege prominenter Sportstars eingereiht, die sich in der Coronakrise sozial engagieren. Der Profi des englischen Spitzenklubs FC Chelsea finanziert für mindestens drei Monate die Verpflegung des medizinischen Personals auf einigen Stationen in seinem Geburtskrankenhaus, der Berliner Charite.

Wintersport: ÖSV plant mehr als 1500 Tests auf Coronavirus

21. April: Der Österreichische Skiverband (ÖSV) plant, seine Athleten sowie Betreuer umfassend auf das Coronavirus zu testen. "Bei insgesamt 450 Athleten und 250 Betreuern rechnen wir mit mehr als 1500 Tests, um den verantwortungsbewussten Wiedereinstieg in das organisierte Training zu ermöglichen", wird ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel in einer Mitteilung zitiert.

Zusätzlich werde mit allen Athleten ein Antikörpertest durchgeführt. "Denn es ist für uns auch wichtig zu erfahren, inwieweit Athletinnen oder Athleten sich in der vergangenen Saison eventuell mit COVID-19 infiziert haben und nun gegebenenfalls immun sind", sagte Schröcksnadel.

Sport allgemein: DOSB-Präsident Hörmann schließt "Geisterspiele" außerhalb des Fußballs nicht aus

21. April: Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) schließt "Geisterspiele" für Sportarten außerhalb des Fußballs nicht aus. Das betonte der DOSB-Chef nach der Sitzung der Sportminister-Konferenz, die ein Konzeptpapier für die Beratungen der Bundesregierung in der Coronakrise vorbereitet.

"Von den Sportministern kam der klare Hinweis, wir sollten Geisterspiele gegebenenfalls nicht nur auf den Fußball begrenzen, sondern bei Bedarf durchaus auch für andere Profiligen in Betracht ziehen", sagte Hörmann dem "SID". Der Entwurf der Sportminister soll in einer Woche vorliegen, damit die Bundesregierung für ihr nächstes Treffen am 30. April informiert ist.

Fußball: Barça vergibt Namensrechte für Camp Nou

21. April: Der FC Barcelona hat sich angesichts der Coronakrise zu einem beispielhaften Hilfsakt mit hohem Symbolcharakter entschlossen. Der Klub von Weltstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vergibt für die Saison 2020/21 erstmals die Namensrechte an seinem Stadion Camp Nou. Ein entsprechender Beschluss der Klubführung um Präsident Josep Bertomeu wurde bekanntgegeben.

Demnach soll die Stiftung des Vereins (Barça Foundation) einen Namenssponsor suchen, mit dessen Geldern der Kampf gegen die Pandemie sowohl in Katalonien als auch international unterstützt werden soll. Die Wendung "Camp Nou" soll im neuen Namen enthalten bleiben.

Handball: Kein Meister in der Frauen-Bundesliga

21. April: Anders als bei den Männern wird es in der abgebrochenen Handball-Bundesliga der Frauen 2020 keinen deutschen Meister geben. Dies teilte die HBF am Dienstag mit. Maßgeblich für die Entscheidung sei, dass zum Zeitpunkt des Abbruchs noch fast ein Drittel der Saison zu spielen war und auch das Rückspiel zwischen dem Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim und Spitzenreiter Borussia Dortmund noch ausstand. Der Verband hatte die Saison wegen der Coronakrise am 18. März nach 18 von 26 Spieltagen abgebrochen.

Tabellenführer Dortmund erhält mit einem Punkt Vorsprung allerdings das einzige Champions-League-Ticket für die kommende Spielzeit. Die dahinter liegenden Teams aus Bietigheim und von der TuS Metzingen qualifizieren sich für die European Handball League (EHL).

Zur Ermittlung der Tabellenpositionen wurde auf Grundlage des Bundesratsbeschlusses des Deutschen Handballbundes (DHB) die Abbruchtabelle unter zu Hilfenahme der Quotientenregelung (Pluspunkte geteilt durch Anzahl der Spiele mal 100) herangezogen.

Absteiger wird es keine geben, aus der 2. Bundesliga steigen der Erstplatzierte HL Buchholz 08-Rosengarten sowie der sich auf dem Relegationsplatz befindliche Tabellenzweite SV Union Halle-Neustadt auf. Damit wird die Eliteklasse für die kommende Spielzeit auf 16 Teams aufgestockt, was durch einen vermehrten Abstieg für die Saison 2021/22 wieder ausgeglichen werden soll.

Fußball: Depressionssymptome bei Fußballprofis nehmen laut Studie zu

21. April: Laut der Spielergewerkschaft FIFPro weisen seit Beginn der Corona-Pandemie mehr Profifußballer Symptome einer Depression auf. Das geht aus einer am Montag veröffentlichen Studie hervor. Grund dafür seien vor allem die Unterbrechungen in den Ligen, die auferlegte Quarantäne sowie die Sorge um die eigene Zukunft.

Laut dem Bericht zeigten sich zwischen dem 22. März und dem 14. April bei 22 Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer Symptome, die auf eine Depression hinweisen könnten. In einer Umfrage zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 waren es noch elf beziehungsweise sechs Prozent gewesen.

Unter den Befragten waren unter anderem Profis aus England, Frankreich, den Niederlanden und Belgien.

Fußball: In Südkorea darf ab sofort wieder der Ball rollen

21. April: Im südkoreanischen Fußball darf ab sofort wieder der Ball rollen. Wie der nationale Ligaverband mitteilte, können die Vereine der K-League ab Dienstag Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren. Die Mannschaften sollen sich damit bestmöglich auf einen zeitnahen Start der Spielzeit in der höchsten südkoreanischen Liga vorbereiten können.

Laut der Nachrichtenagentur "Yonhap" ist ein Saisonauftakt Mitte Mai derzeit das wahrscheinlichste Szenario.

Sport allgemein: Knapp die Hälfte aller Sportveranstaltungen 2020 fällt laut US-Studie aus

21. April: Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Sportwelt sind bereits immens, eine US-amerikanische Sportmarketing-Agentur hat nun für das gesamte Jahr 2020 düstere Zahlen präsentiert. Laut der Studie des Unternehmens "Two Circles", das unter anderem das Tennis-Rasenturnier von Wimbledon zu seinen Kunden zählt, finden bestenfalls noch 53 Prozent der in diesem Jahr geplanten wichtigen Sportveranstaltungen auch tatsächlich 2020 statt. Fast die Hälfte aller Events hingegen soll auf das kommende Jahr verlegt werden oder gänzlich einer Absage zum Opfer fallen.

In der Studie ist dabei von insgesamt 49.803 Sportveranstaltungen die Rede, von denen gerade einmal 26.424 bis zum Ende des Jahres stattfinden sollen. Der Höhepunkt wird im September mit weltweit fast 5500 Sportveranstaltungen erwartet

NFL spendet über 2,5 Millionen Euro für Kampf gegen das Coronavirus

20. April: Die US-Football-Profiliga NFL hat über verschiedene Kanäle insgesamt rund drei Millionen Dollar (rund 2,8 Millionen Euro) für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. Das teilte die Liga am Montag mit.

Das Geld komme Gesundheitseinrichtungen und Hilfsorganisationen in besonders betroffenen Gebieten in sieben Bundesstaaten zugute. Damit soll vor allem Schwarzen und Afroamerikanern geholfen werden, die statistisch gesehen besonders häufig an der Lungenkrankheit COVID-19 erkranken. "Es ist eine schwere Zeit für unsere Nation. Es ist wichtig für uns, weitere Wege zu finden, denen zu helfen, die es am meisten brauchen", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Fußball: Arsenal-Profis verzichten auf 12,5 Prozent des Gehalts

20. April: Die Spieler und das Trainerteam des FC Arsenal um Rio-Weltmeister Mesut Özil verzichten aufgrund der Coronakrise auf 12,5 Prozent ihres Gehalts. Das teilte der Traditionsklub aus London an Montag mit.

Man habe sich auf die Kürzung der Jahresgehälter geeinigt, "um den Verein in dieser kritischen Zeit zu unterstützen", hieß es in einer Mitteilung der Gunners weiter, bei denen neben Özil auch der 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi und Nationalkeeper Bernd Leno unter Vertrag stehen. Die Maßnahmen sollen bereits für dem April gelten.

Zugleich stellte Arsenal den Spielern und dem Trainerstab um Mikel Arteta eine Rückzahlung in Aussicht, "wenn wir in den kommenden Spielzeiten bestimmte Ziele erreichen, die in erster Linie mit dem Erfolg auf dem Spielfeld zusammenhängen." Die Vereinbarung basiere "auf der Annahme, dass wir die Spielzeit 2019/20 beenden und die vollen TV-Übertragungseinnahmen erhalten werden."

Volleyball: Bundesliga sucht weiter einen Titelsponsor

20. April: Die Volleyball-Bundesliga (VBL) muss in der Coronakrise sparen und sucht auch deswegen weiterhin dringend nach einem Titelsponsor. "Wir haben ihn noch nicht, das ist richtig. Da gibt es nichts zu beschönigen", sagte VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung im "SPONSORs"-Interview.

Wegen des finanziell bedingten Rückzugs dreier Klubs fehlt der VBL für die kommende Spielzeit eine sechsstellige Summe im Haushalt für das Geschäftsjahr 2020/21. "Wir werden diese Summe durch interne Maßnahmen kompensieren, ohne die verbleibenden Klubs zusätzlich zu belasten", so Jung. Der VBL-Vorstand legte ein Paket mit 29 Punkten vor, dessen vorrangiges Ziel es ist, die "Vereine von finanziellen und organisatorischen Anforderungen zu entlasten".

Hockey: Bundesliga-Spielbetrieb bis Ende Juli ausgesetzt

20. April: Die "Task Force Bundesliga" des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) hat empfohlen, den Spielbetriebs in den ersten beiden Ligen bis zum 31. Juli 2020 auszusetzen. "Im nächsten Schritt wird die Task Force Szenarien entwickeln, wie es mit dem Spielbetrieb der Bundesligen weitergehen kann und dazu den Bundesliga-Vereinen am Freitag verschiedene Varianten vorstellen", teilte der DHB in einem offiziellen Schreiben mit.

Rudern: EM für Oktober geplant - einzige Regatta des Jahres

20. April: Die Ruder-EM im polnischen Posen soll als einzige internationale Regatta des Jahres im Herbst stattfinden. Der Weltverband FISA terminierte die ursprünglich für Anfang Juni geplante Veranstaltung auf das Wochenende vom 9. bis 11. Oktober.

Zuvor war die WM im slowenischen Bled ebenso wie die drei für dieses Jahr geplanten Weltcuprennen wegen der Coronakrise abgesagt worden, die Olympischen Spiele in Tokio finden erst 2021 statt.

Fußball: Brighton stellt Stadion als Corona-Teststation zur Verfügung

19. April: Der englische Fußballklub Brighton & Hove Albion hat sein Stadion als mobile Station für Coronavirus-Tests zur Verfügung gestellt. Das bestätigte der Premier-League-Verein am Sonntag. Zuvor war auch bereits die Arena des Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur als sogenannte "Drive-Through"-Teststation genutzt worden.

Reiten: Trabrennsport will am 1. Mai wieder starten

19. April: Ebenso wie die Galopper will auch der deutsche Trabrennsport den derzeit ausgesetzten Rennbetrieb am 1. Mai wieder aufnehmen. Die Rennen sollen aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen werden. Darauf haben sich acht deutsche Trabrennveranstalter mit dem Vertriebspartner GermanTote verständigt.

Fußball: FC Wuhan erlebt emotionale Rückkehr in die Heimat

19. April: Die Fußball-Mannschaft des FC Wuhan Zall aus dem Epizentrum der Corona-Pandemie hat nach über dreimonatiger Odyssee eine emotionale Rückkehr in die Heimat erlebt. Die Spieler aus der chinesischen Super League waren wegen des Ausbruchs der Pandemie 104 Tage von ihren Familien getrennt, nachdem Wuhan im Januar komplett von der Außenwelt abgeriegelt worden war.

"Der Verein ist sehr dankbar für die Unterstützung und das Verständnis der Familien und der Spieler", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Mehrere hundert Fans bereiteten der Mannschaft am späten Samstagabend am Hauptbahnhof von Wuhan einen warmen Empfang.

Fußball: AS Rom und Spieler einigen sich auf Gehaltskürzungen

18. April: Die Profis des italienischen Fußball-Traditionsklubs AS Rom haben sich mit dem Klubmanagement angesichts der Coronakrise auf Gehaltskürzungen geeinigt. Die Mannschaft um den ehemaligen Wolfsburger Edin Dzeko verzichtet auf ihr komplettes März-Gehalt. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete, sollen die April-, Mai- und Juni-Gehälter auf die Saison 2020/21 aufgeteilt werden.

Für den Worst Case, dass die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt wird, verzichten die Spieler gar auf vier Monatsgehälter. Auch die Klubmanager haben bezüglich Gehaltskürzungen Bereitschaft signalisiert und wollen auf ein Monatsgehalt verzichten. Dadurch soll der Hauptstadtklub circa 30 Millionen Euro sparen.

NBA: Liga und Spieler einigen sich über Gehaltsreduzierung

18. April: Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich auf einen Plan zur Reduzierung der Spielergehälter geeinigt. Wie die Liga am Freitag mitteilte, sollen 25 Prozent der Bezüge ab dem 15. Mai durch die Klubs zurückgehalten werden. Die Maßnahme soll der schrittweisen Senkung der Löhne der Basketball-Profis für den Fall eines vorzeitigen Saisonabbruchs aufgrund der Corona-Pandemie dienen.

Der Tarifvertrag zwischen Liga und Spielergewerkschaft sieht vor, dass die Vergütung der Spieler bei einem vorzeitigen Ende der Spielzeit durch ein Ereignis "höherer Gewalt" oder durch eine Regierungsverordnung reduziert wird. Sollte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, würde das zurückgelegte Geld abhängig von der Anzahl der Spiele an die Profis ausgezahlt werden.

Fußball: Südamerikas WM-Quali soll im September beginnen

17. April: Die Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar soll im September beginnen. Die ursprünglich schon für Ende März angesetzten ersten zwei Spieltage waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden und sollen nun am 4. und 8. September stattfinden. Für diese Daten waren eigentlich schon die dritte und vierte Runde vorgesehen.

Handball: HBL-Vizepräsident Dressel rechnet mit Saisonabbruch

Update vom 17. April: Franz Dressel, Vizepräsident der Handball Bundesliga (HBL), geht von einem Abbruch der Saison aus. Die Wahrscheinlichkeit für ein vorzeitiges Ende sei "sehr groß", sagte der Geschäftsführer des Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen dem Westfälischen Anzeiger. Die Klubs der ersten und zweiten Liga sollen bis Anfang der kommenden Woche über das weitere Vorgehen entscheiden.

Fußball: MLS pausiert mindestens bis zum 8. Juni

17. April: Die nordamerikanische Major League Soccer wird frühestens am 8. Juni ihren Spielbetrieb aufnehmen. Das gab die Fußball-Profiliga am Freitag bekannt. Gleichzeitig will die Liga in den kommenden Wochen mögliche Szenarien diskutieren, wie die Saison trotz der Coronakrise regulär beendet werden kann.

Eishockey: Tripcke setzt "alles" auf den 18. September für den Saisonstart

17. April: DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke hat den gemeinsamen Beschluss mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB), die neue Saison regulär im September zu starten, noch einmal bekräftigt. "Alle Planungen gehen erstmal dahin, dass wir am 18. September spielen können", sagte der 52-Jährige im Interview mit Sport1.

Fußball: Schottische Profiliga unterstützt beendete Ligen mit Hilfsfond

17. April: Die schottische Profifußball-Liga SPFL stellt den Ligen unterhalb der Premiership zur Bewältigung der Coronakrise ein Hilfspaket in Höhe von rund zwei Millionen Euro zur Verfügung. In den drei Ligen unterhalb der Eliteklasse, der Championship sowie der League One und Two, ist die Saison aufgrund der Pandemie bereits abgebrochen.

NFL: Broncos-Star Von Miller positiv getestet

17. April: Linebacker Von Miller ist als zweiter Spieler in der US-Football-Liga NFL positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete das "NFL Network" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Millers Agenten. Der 31-Jährige von den Denver Broncos ruhe sich zu Hause aus und sei in "guter Stimmung".

Fußball: Weitere Infektionen auf WM-Baustelle in Katar

17. April: Auf den Stadionbaustellen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar haben sich drei weitere Arbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, sei die Zahl der bestätigten Fälle damit auf acht gestiegen. Am Mittwoch hatte der Golfstaat die ersten fünf positiven Fälle rund um die WM-Baustellen bekannt gegeben. Unklar ist, wie der Bau der Stadien durch die Entwicklungen beeinflusst wird. Die Veranstalter erklärten, dass man die Anweisungen des Gesundheitsministeriums befolge. Dazu sollen die infizierten Beschäftigen weiter normal bezahlt werden und vor Ort eine kostenlose Gesundheitsversorgung erhalten.

Radsport: Hamburg Cyclassics nicht im August

16. April: Das am 16. August geplante Radrennen Hamburg Cyclassics ist aufgrund der Coronakrise auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben worden. "Für uns haben die Sicherheit und das Wohlergehen unserer TeilnehmerInnen, Partner, Dienstleister und Volunteers oberste Priorität", teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Man arbeite "mit Hochdruck daran, einen neuen Renntermin bestätigen zu können".

Fußball: Österreich erwägt Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga Mitte Mai

16. April: Österreich erwägt für Mitte Mai die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der wegen der Coronakrise seit dem 8. März unterbrochenen Fußball-Bundesliga. Das bestätigte Ligachef Christian Ebenbauer am Donnerstag. "Ich persönlich halte das für absolut realistisch", sagte Ebenbauer, der Geisterspiele ebensowenig ausschließt wie ein reguläres Saisonfinale Ende Juni.

Fußball: Italiens Sportminister stellt Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Aussicht

16. April: Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat eine Wiederaufnahme des sportlichen Trainingsbetriebs nach dem möglichen Ende des Lockdowns am 3. Mai in Aussicht gestellt. Dieser könne zunächst allerdings nur hinter verschlossenen Türen stattfinden, erklärte Spadafora am Donnerstag in einem Facebook-Video.

Fußball: Bundesliga-Fanszenen gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs

16. April: Ein bundesweiter Zusammenschluss der deutschen Fanszenen hat scharfe Kritik an einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga geäußert. Eine Fortsetzung mit Geisterspielen sei "nicht vertretbar – schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung", erklärten die Fans am Donnerstag in einer Stellungnahme: "Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne."

Eisschnelllauf: ISU sagt alle Weltmeisterschaften 2020 ab

16. April: Der Eislauf-Weltverband ISU hat aufgrund der Coronakrise die noch ausstehenden Weltmeisterschaften 2020 abgesagt. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Eine Verschiebung der Wettkämpfe sei nicht möglich, hieß es in einem Schreiben der ISU.

Die endgültige Absage betrifft die Weltmeisterschaften im Shorttrack (Seoul/geplant 13. bis 15. März), Eiskunstlauf (Montreal/geplant 16. bis 22. März) und im Synchron-Eislauf (Lake Placid/geplant 3. bis 5. April).

Fußball: Hitzlsperger fordert klares Konzept für Geisterspiele

16. April: Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart, fordert ein eindeutiges Konzept für Geisterspiele. "Es muss eine klare Strategie her, es muss klar sein, wie solche Spiele stattfinden können", sagte der ehemalige Nationalspieler im Interview mit Sky.

Fußball: Kubicki plädiert für Geisterspiele ab Mai

16. April: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat sich für eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen ab Mai ausgesprochen. "Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, solange gewährleistet ist, dass wir keine Rudelbildung mit Zuschauern haben werden", sagte Kubicki, der die Infektionsgefahr für die Spieler gering einschätzt, im Sky-Interview: "Insofern glaube ich schon, dass die Ministerpräsidenten sich darauf verständigen werden, Geisterspiele jedenfalls wieder zuzulassen, alles andere wäre auch absurd."

Formel 1: Rennen in Spa-Francorchamps kann nicht wie geplant stattfinden

16. April: Die Coronakrise wirbelt den Kalender der Formel 1 weiter durcheinander. Das für den 30. August angesetzte Rennen in Spa kann nicht wie geplant stattfinden, weil auch in Belgien vonseiten der Politik sämtliche Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind. Dies bestätigte der Veranstalter.

Golf: Turnier in München ersatzlos gestrichen

16. April: Martin Kaymer muss auf eines seiner Lieblingsturniere verzichten. Die BMW International Open vom 24. bis 28. Juni in München-Eichenried mussten angesichts der Coronakrise abgesagt werden. "Die ersatzlose Absage, die Turnierveranstalter BMW und die European Tour in enger Abstimmung beschlossen haben, entspricht der gestrigen Ankündigung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen", teilten die Veranstalter am Donnerstag auf "SID"-Anfrage mit.

Handball: Final-Turnier der Champions League in den Dezember verlegt

16: April: Das Final-Turnier der Handball-Champions-League in Köln soll erst kurz vor dem Jahreswechsel stattfinden. Die EHF hat am Donnerstag den 28. und 29. Dezember als Termin für das "Final4" im wichtigsten Europapokal festgesetzt. Ursprünglich hätten Halbfinale und Endspiel am 30./31. Mai steigen sollen, der erste angesetzte Nachholtermin am 22./23. August war wegen der Entwicklungen der Corona-Pandemie hinfällig geworden.

Tischtennis: Bundesliga setzt Play-offs erneut aus

16. April: Wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie hat die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) die Play-offs erneut ausgesetzt. Als frühestmöglicher neuer Termin wurde der 31. Mai festgelegt. Eine Austragung ohne Zuschauer ist dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

American Football: Erster NFL-Profi mit Corona infiziert

16. April: Die NFL hat ihren ersten Corona-Fall unter den Spielern: Brian Allen, Center der Los Angeles Rams, ist positiv getestet worden, teilte das Teams aus Kalifornien mit. Der 24-Jährige fühle sich gut, bestätigte Coach Sean McVay: "Er ist fit und auf dem Weg der Besserung. Er hat uns frühzeitig informiert, somit konnten wir alle notwendigen Schritte schnell in die Wege leiten." Als Sicherheitsmaßnahme würden die Rams ihr Trainingszentrum vorerst schließen.

Golf: PGA-Tour erneut verschoben

16. April: Die PGA-Tour der Golfprofis wird aufgrund der Coronapandemie erneut verschoben. Die eigentliche Wiederaufnahme der Tour sollte am 18. Mai erfolgen, dieser Termin wurde jetzt erneut um drei Wochen nach hinten verlegt. Neuer Starttermin soll damit der 8. Juni sein, das teilte der Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

Fußball: Italienischer Fußball plant Neustart in drei Phasen

15. April: Der italienische Fußballverband FIGC hat am Mittwoch ein Protokoll für den Neustart des nationalen Spielbetriebs nach Ende des Lockdowns am 3. Mai entworfen. Geplant ist ein Neustart der Meisterschaft in drei Phasen. Dabei soll der Serie A Priorität eingeräumt werden, danach sollen Serie B und C neu starten.

"Für den Neustart des italienischen Fußballs muss höchste Sicherheit garantiert werden", sagte Verbandschef Gabriele Gravina: "Wir wollen für den Neubeginn bestmöglich vorbereitet sein." In einer ersten Phase sollen sich alle Spieler, Trainer und sonstigen Mitarbeiter der Klubs Coronatests unterziehen.

Fußball: Paderborn spendet 15.000 Masken an ehrenamtliche Helfer

15. April: Der SC Paderborn spendet in Zusammenarbeit mit einem Sponsor (Casada) 15.000 Schutzmasken an ehrenamtliche Helfer in der ostwestfälischen Stadt. Aus dem aktuellen Kader beteiligen sich Sebastian Schonlau und Marlon Ritter an der Aktion. Damit beteiligt sich der Verein an einem schon bestehenden Hilfsangebot, das gemeinsam vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Sozialamt in Paderborn koordiniert wird.

Fußball: Matuidi und Rugani nicht mehr infiziert

15. April: Der französische Weltmeister Blaise Matuidi und der Verteidiger Daniele Rugani haben ihre Infektionen mit dem Coronavirus überstanden. Wie Juventus Turin mitteilte, seien zwei erneute Tests bei beiden Spielern negativ ausgefallen. Somit könnten sie ihre häusliche Quarantäne beenden, hieß es auf der Juve-Website.

Rugani war am 11. März als erster Spieler der italienischen Serie A positiv auf Corona getestet worden. Eine Woche später wurde bei Matuidi eine Infektion nachgewiesen.

Handball: Gedeon Guardiola warnt vor Infektion

15. April: Gedeon Guardiola vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen warnt nach seiner Corona-Infektion davor, die Krankheit als Profisportler auf die leichte Schulter zu nehmen. "In meinem Fall war der Krankheitsverlauf durchaus schwerer", sagte der Europameister aus Spanien der "tz" und dem "Münchner Merkur": "Ich lag vier Tage im Bett. Fieber, Schüttelfrost, Schlappheit - das ist alles dabei. Und als diese Symptome abgeklungen waren, ist der Husten eingetreten. Nicht oft, dafür stark und trocken."

Erst nach einer Woche sei die Krankheit komplett abgeklungen. Nach zahlreichen Bluttests darf Guardiola mittlerweile wieder leichtes Krafttraining absolvieren.

Tischtennis: Boll unterstützt Hilfsprogramm von Borussia Düsseldorf

15. April: Rekord-Europameister Timo Boll unterstützt das aktuelle Hilfsprogramm seines Vereins Borussia Düsseldorf in der Coronakrise. "Mir selbst geht es gut, anderen nicht, und da versuche ich eben zu helfen", sagte der 39-Jährige.

Mit dem Olympia-Fahnenträger von 2016 an der Spitze hat der Tischtennis-Rekordmeister die Aktion "Borussia Düsseldorf hilft – Gemeinsam durch die Krise" ins Leben gerufen. Damit möchte der Verein mit Lebensmittelbesorgungen, Botengängen, Fahrdiensten bis hin zur Zubereitung und Auslieferung von warmen Mahlzeiten Menschen in Not unterstützen.

Darts: PDC-Turniere im Home Office

15. April: Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, werden die Spieler der Profitour ab Freitag von zu Hause aus gegeneinander antreten. An 32 aufeinanderfolgenden Abenden werden sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden" messen. Die Sieger jeder Gruppe qualifizieren sich für die 2. Runde.

Volleyball: Haching zieht Bundesligateam zurück

15. April: Die Bundesliga gerät in der Coronakrise immer stärker unter Druck und verliert zwei weitere Teams für die Saison 2020/21. Nach dem Rückzug des TV Rottenburg verabschieden sich auch die AlpenVolleys Haching aus dem Spielbetrieb. Zudem entzog die VBL den insolventen Volleys Eltmann die Lizenz. Drei von zwölf Erstligisten der abgebrochenen Saison sind damit nicht mehr dabei.

Schwimmen: Olympiasiegerin versteigert Goldbrille von Peking

15. April: Italiens Schwimmstar Federica Pellegrini trennt sich in der Coronakrise von persönlichen Erinnerungsstücken, um den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen. Die 31-Jährige versteigerte auf einer Online-Plattform 59 Gegenstände, darunter die Wasserbrille, mit der sie bei den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 die Goldmedaille über 200 m Freistil gewonnen hatte.

Die Einnahmen der Versteigerung sollen dem Krankenhaus "Papa Giovanni XXIII" in der besonders betroffenen Stadt Bergamo zufließen.

Fußball: Zweitligist entlässt komplettes Team

15. April: Der peruanische Zweitligist Deportivo Coopsol hat aufgrund der Corona-Pandemie drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Der Klub entließ kurzerhand alle Spieler und die Trainer, da dem Verein die finanziellen Mittel ausgegangen sind.

"Es gibt keinen anderen Ausweg", teilte der Verein mit. Alle Sponsoren hatten nach Verhängung der Quarantäne am 16. März wegen der COVID-19-Ausbreitung in dem südamerikanischen Land ihre Zahlungen eingestellt, die Vereinbarungen wurden fristlos aufgekündigt. "Die Unternehmen sind stark betroffen, daher haben sie uns mitgeteilt, dass sie uns nicht weiter unterstützen können", betonte der Klub.

Fechten: Weltverband sagt alle Wettbewerbe bis Juni ab

14. April: Der Fecht-Weltverband FIE hat infolge der Coronakrise alle internationalen Wettbewerbe bis Ende Juni abgesagt. Das teilte die FIE nach Rücksprache mit der Medizinischen Kommission am Dienstag mit. Die Entscheidung könnte auch die EM in Minsk (16. bis 21. Juni) betreffen. Eine offizielle Bestätigung des europäischen Verbandes EFC gab es allerdings zunächst nicht.

Eishockey: NHL verlängert Selbstisolation für Spieler

14. April: Die NHL hat die aufgrund der Coronakrise verordnete Selbst-Isolation für Spieler, Trainer und Mitarbeiter der 31 Klubs um 15 Tage bis zum 30. April verlängert. Das teilte die NHL am Dienstag nach Gesprächen mit der Spielergewerkschaft NHLPA und den medizinischen Experten der Liga mit.

Fußball: Infizierter Fellaini aus Krankenhaus entlassen

14. April: Der belgische Fußballprofi Marouane Fellaini ist nach seiner Corona-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das gab sein Arbeitgeber, der chinesische Erstligist Shandong Luneng, bekannt. Fellaini (32) ist der einzig bekannte Profi aus Chinas Super League (CSL), der sich mit dem Virus infiziert hatte.

Der frühere Mittelfeldspieler von Manchester United hatte sich nach einem positiven Test für drei Wochen in ein Krankenhaus in der chinesischen Stadt Jinan begeben. Nach der Entlassung wird der 87-malige Nationalspieler Belgiens eine 14-tägige Quarantäne abhalten.

Fußball: Draxler unterstützt alle Fußballklubs in Gladbeck

14. April: Nationalspieler Julian Draxler hat in Zeiten der Coronakrise sieben Fußballklubs in seiner Heimatstadt Gladbeck in Nordrhein-Westfalen mit einer Spende unterstützt. "Sie deckt die Kosten aller Fußballvereine bis zum Saisonende, damit sie den Spielbetrieb auch nach Corona fortsetzen können", schrieb der Profi von Paris St. Germain auf "Facebook".

Fußball: Jantschke und Leistner helfen Borea Dresden

14. April: Spendabel haben sich die Bundesliga-Profis Tony Jantschke (Borussia Mönchengladbach) und Toni Leistner (1.FC Köln) gezeigt. Die beiden Abwehrspieler der rheinischen Rivalen haben die Zahlungen für die Betreuer des Amateurklubs SC Borea Dresden übernommen. Leistner wurde in Elbflorenz, Jantschke in Hoyerswerda geboren.

Basketball: NBA-Star Wetsbrook spendet Computer für Schulkinder

14. April: US-Basketball-Star Russell Westbrook von den Houston Rockets spendet 650 Computer für benachteiligte Schulkinder, die in Zeiten der Coronakrise keinen PC-Zugang besitzen.

Golf: PGA mit Hilfsfonds für Spieler

14. April: Der US-Profigolferverband PGA of America ruft mit einer Stiftung von fünf Millionen Dollar (4,57 Millionen Euro) einen Hilfsfonds ins Leben. Spenden anderer Organisationen und Privatpersonen will die PGA bis zu einer Höhe von weiteren 2,5 Millionen Dollar (2,29 Millionen Euro) verdoppeln.

Das Geld soll anderen Golf-Verbänden, Caddies und weniger begüterten Spielern zugutekommen, um ihnen durch die Corona-Pandemie zu helfen. Die PGA-Führung, die 29.000 Mitglieder vertritt, verzichtet zudem auf einen Teil ihrer Gehälter.

Fußball: Gesundheitsinstitut gegen Fortsetzung der Serie A

13. April: Professor Giovanni Rezza, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am italienischen Hochschulinstitut für Gesundheit, hat sich gegen eine Wiederaufnahme der Fußballmeisterschaft in der Serie A ausgesprochen. Er könne "keine befürwortende Stellungnahme" abgeben, sagte Rezza am Ostermontag bei der Pressekonferenz des Katastrophenschutzes zur Corona-Pandemie.

Der Wissenschaftler führte aus:

Es ist eindeutig Sache der Politik, darüber zu entscheiden. Aber es ist ein Sport, bei dem es um Kontakte geht, und diese Kontakte beinhalten ein gewisses Übertragungsrisiko.

Das Institut mit Rezza an der Spitze berät die italienische Regierung beim Ergreifen von Maßnahmen gegen COVID-19. Italien überschritt am Montag als erstes Land die Schwelle von 20.000 Coronavirus-Todesopfern. Der Lockdown dauert mindestens bis zum 3. Mai an.

Fußball: Portugiesische Nationalmannschaft unterstützt Amateure

13. April: Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft greifen in Zeiten der Coronakrise den Amateurfußballern im Land kräftig unter die Arme. Die Mannschaft spendet die Hälfte der Prämie, die sie für die erfolgreiche Qualifikation für die ins Jahr 2021 verlegte paneuropäische EM erhalten hat.

Mit dieser zusätzlichen Hilfe soll ein vom portugiesischen Fußballverband FPF eingerichteter Unterstützungsfonds "verstärkt" werden, der die regionalen Verbände und Amateurvereine mit 4,7 Millionen Euro unterstützt. Die FPF hatte am vergangenen Mittwoch beschlossen, die Wettbewerbe in den Amateurligen zu beenden.

Fußball: Ronaldo trainiert unerlaubt im Stadion

12. April: Cristiano Ronaldo hat sich mit einem unerlaubten Training im Fußballstadion von Funchal auf seiner Heimatinsel Madeira mächtig Ärger eingehandelt. Damit verstieß der Superstar von Juventus Turin gegen die Quarantäne-Bestimmungen auf der Insel. Der Gesundheitsberater Madeiras, Pedro Ramos, erklärte der britischen Zeitung "Sun": "Ronaldo darf trainieren, solange er sich wie alle anderen Bürger an die Regeln hält. Es gibt keine Privilegien."

Die Regeln auf der portugiesischen Insel sind zwar nicht ganz so strikt wie in Spanien oder Italien, jedoch ist es auch dort verboten, eigenmächtig auf einem Fußballplatz zu trainieren. Ramos stellte klar: "Ronaldo hat keine Spezialgenehmigung fürs Training."

Großen Ärger seitens Behörden wird Ronaldo trotz des Verstoßes aber wohl nicht befürchten müssen. Der Gesundheitsberater sagte: "Es scheint, als hätte Cristiano sein Training nur wenige Minuten absolviert. Deshalb wird es kein Unheil geben."

Tennis: WTA-Turnier in Montreal abgesagt

Update 11. April: Die Absageflut im Tennis setzt sich fort und hat nun auch das erste Turnier der nordamerikanischen Hartplatz-Tour in der zweiten Jahreshälfte erwischt. Wie die WTA am Samstag mitteilte, werden die Canadian Open der Frauen in Montreal, die am 10. August beginnen sollten, wegen der Coronakrise in diesem Jahr nicht ausgetragen. Die WTA gab zudem bekannt, dass über eine Verlängerung der generellen Spielpause über den 12. Juli hinaus erst im Mai entschieden werde.

Rudern: DRV sagt alle Veranstaltungen bis Mitte August ab

11. April: Die Coronakrise wirbelt den Zeitplan der Ruder-Saison weiter durcheinander. Das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes (DRV) beschloss einstimmig, alle DRV- und DRJ-Veranstaltungen bis zum 15. August 2020 abzusagen. "Mit dieser Entscheidung möchten wir ein politisches Signal senden und für Klarheit sorgen. Zudem sprechen wir auch eine Empfehlung für unsere Vereine aus, sich dieser Entscheidung anzuschließen, sagte der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel.

Fußball: Trainingsstart in der Serie A ab 4. Mai möglich

11. April: Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora glaubt an einen Trainingsstart in der Serie A am 4. Mai. In einer Videobotschaft am Freitagabend erklärte der Minister, er habe die Sportverbände aufgefordert, Protokolle zu erstellen, um die Sicherheit der Fußballprofis für diesen Fall zu garantieren. Die italienische Regierung hatte am Freitag eine Verlängerung des coronabedingten Lockdowns bis zum 3. Mai beschlossen.

Fußball: Harry Maguire spendiert Essenspakete in seiner Heimat

11. April: Kapitän Harry Maguire von Manchester United hat in seinem Heimatort Mosborough Essenspakete an ältere Menschen verteilt. Zusammen mit seinem Vater übergab der teuerste Verteidiger der Welt am Freitag Tüten mit den wichtigsten Lebensmitteln des täglichen Bedarfs an Personen über 70 Jahre. Die verteilten Waren bezog der 27-Jährige in seiner Heimat im Norden Englands in einem kleinen Essensladen, der ebenfalls stark mit den Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen hat.

"Ich bin sehr stolz auf meine Wurzeln in Mosborough - hier bin ich aufgewachsen, und meine Familie lebt noch hier", sagte der 26-malige englische Nationalspieler: "Meine Familie und ich hoffen, dass die Aktion Menschen, die möglicherweise Probleme haben, einen kleinen Trost bietet."

Fußball: Liverpool-Legende Dalglish positiv auf Coronavirus getestet

10. April: Liverpools Fußball-Legende Kenny Dalglish ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 69-Jährige zeige bisher keine Symptome, teilte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp am Freitag mit. Der Test sei bei einem Aufenthalt im Krankenhaus als Routineuntersuchung vorgenommen worden, das Ergebnis sei "unerwartet" ausgefallen.

Fußball: 1. FC Köln beschließt Gehaltsverzicht

10. April: Auch beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist der Verzicht auf Teile der Gehälter beschlossene Sache. "Vorstand, Geschäftsführung, Trainerteam und Mannschaft haben sich geschlossen auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. Auch die Abteilungsleiter machen mit. Wir werden einen signifikanten Betrag einsparen", sagte FC-Finanzchef Alexander Wehrle (45) dem Express.

Formel 1: Renault schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

10. April: Renault schickt als vierter Formel-1-Rennstall seine Mitarbeiter während der Coronakrise in Kurzarbeit. Wie das Team am Freitag mitteilte, werde "die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter" am Hauptsitz in Enstone in Großbritannien bis zum 31. Mai komplett freigestellt. Die Mitarbeiter am Motorstandort des Teams in Viry-Chatillon am Stadtrand von Paris werden "für einen vorläufigen Zeitraum von 12 Wochen in Teilzeit" arbeiten. Zuvor hatten bereits Williams, Racing Point und McLaren Kurzarbeit angemeldet.

Fußball: Celtic Glasgow verzichtet auf Gehalt

10. April: Die Spieler des schottischen Fußballs-Meisters Celtic Glasgow haben einer "signifikanten Reduzierung" ihres Gehalts zugestimmt. Auch Teammanager Neil Lennon und weiter Funktionäre werden für drei Monate auf Teile des Einkommens verzichten. Die Einsparungen sollen dem Klub beim Kampf gegen die Folgen der Coronakrise helfen.

Motorsport: ADAC GT Masters startet erst am 31. Juli

10. April: Wegen der Corona-Pandemie hat die Sportwagen-Rennserie ADAC GT Masters ihren Saisonstart erneut verschoben. Das erste von unverändert sieben Rennwochenenden soll nun vom 31. Juli bis 2. August im tschechischen Most ausgetragen werden. Sollten Rennen in Most aufgrund der seuchenpolitischen Entwicklungen nicht möglich sein, würde der Masters-Auftakt auf den Lausitzring ausweichen.

Fußball: Robin Koch unterstützt Freiburger Malteser bei Einkäufen

10. April: Fußball-Nationalspieler Robin Koch vom Bundesligisten SC Freiburg hat sich wie andere Kollegen zuvor in der Coronakrise engagiert. Vor den Osterfeiertagen übernahm der Defensivspieler der Breisgauer gemeinsam mit Mitarbeitern der Freiburger Malteser die Einkäufe für Senioren und Menschen, die zur Risikogruppe zählen.

"Uns liegt es allen am Herzen, dass wir als Gesellschaft gemeinsam so schnell und so unbeschadet wie möglich durch diese schwierige Situation kommen. Sich gegenseitig helfen und unterstützen und sich zum Beispiel für Senioren und Risikogruppen engagieren, ist für mich selbstverständlich", sagte der 23-Jährige, der die Einkaufskosten übernahm und den Maltesern zudem eine Spende zukommen ließ.

Rudern: WM ersatzlos gestrichen

10. April: Mit der Ruder-Weltmeisterschaft fällt das nächste sportliche Top-Event im Jahr 2020 der Coronakrise zum Opfer. Die vom 16. bis 23. August im slowenischen Bled angesetzten Welttitelkämpfe wurden abgesagt und werden auch nicht neu terminiert.

Basketball: NBA-Spieler erhalten weiter volles Gehalt

10. April: Die Basketball-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NBA sollen trotz der durch die Coronapandemie erzwungenen Spielpause vorerst weiter ihr volles Gehalt beziehen. Das geht aus einem Schreiben der Liga hervor, das dem US-Sportsender "ESPN" vorliegt. Demnach gebe es am 15. April die volle Gehaltsauszahlung - obwohl das bislang letzte Ligaspiel dann bereits mehr als einen Monat zurückliegt (11. März).

Die Liga und Spieler sind im Austausch und arbeiten an Lösungen für die Folgezeit. In der Regel erhalten die meisten Spieler am 1. und 15. eines Monats ihr Gehalt. Es gibt jedoch eine Klausel in den Verträgen der Spieler: Jedes Spiel, das aufgrund besonderer Umstände wie eben der Coronakrise ausfällt, könnte die Profis 1,08 Prozent ihres Jahreseinkommens kosten, berichtet "ESPN".

(mit SID)

Special Kein Tag wie jeder andere: Bayerns 25. Meistertitel GESTERN AM 06:01