Coronavirus-Liveticker: Restart der Rallye-WM Anfang September

Das Coronavirus und die Auswirkungen auf den Sport: Die Restart der Rallye-WM soll Angang September stattfinden. In der NHL sind 26 Spieler vor dem Restart positiv auf COVID-19 getestet worden. Die NBA vermeldet vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Orlando insgesamt 16 positiv getestete Spieler und hat einen Saison-Abbruch auf dem Schirm. Alle News zum Coronavirus im Sport im Liveblog.

Rallye: WM soll Anfang September stattfinden

Update vom 02. Juli: Die Rallye-WM wird nach monatelanger Corona-Zwangspause am 4. September in Estland wieder an den Start gehen. Das Datum für die Fortsetzung einer stark verkürzten Restsaison verkündeten die Veranstalter und der Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag.

Eishockey: Fünf Kandidaten für Ausrichterstädte der NHL-Play-offs genannt

1. Juli: Die Fortsetzung der Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL könnte für den deutschen Starspieler Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers zum Heimspiel werden. Wie "ESPN" am Mittwoch berichtete, soll Edmonton neben Toronto eine von zwei sogenannten "Hub Cities" (zentrale Spielorte) sein, in denen die NHL die Spielzeit mit erweiterten Play-offs zu Ende bringen will.

Die Trainingslager werden am 10. Juli für die 24 NHL-Teams eröffnet, die am Restart der Liga beteiligt sein sollen. Die Liga plant die Wiederaufnahme der Saison 2019/20 in zwei Hub Cities in geschützten Umgebungen, jeweils eine für 12 Klubs der Eastern und 12 Klubs der Western Conference. In erweiterten Play-offs soll dann der Stanley-Cup-Sieger ermittelt werden. Weitere Kandidaten für die Spielorte sind Las Vegas, Los Angeles und Chicago. Der Restart-Termin ist weiter nicht festgelegt, US-Medien berichteten zuletzt vom 30. Juli.

Golf: Weiterer Teilnehmer der US-Tour infiziert

1. Juli: Auf der US-Tour der Profigolfer sind mittlerweile sechs Akteure positiv auf COVID-19 getestet worden. Der jüngste Corona-Fall betrifft den US-Amerikaner Chad Campbell, der am vergangenen Wochenende jedoch nicht im Einsatz war. Der 46-Jährige begab sich umgehend in Selbstisolation, sein Start beim Turnier in Detroit ab Donnerstag ist hinfällig. Dort war er als Ersatzspieler vorgesehen.

"Das positive Testergebnis ist zwar beunruhigend, aber ich bin unglaublich dankbar, asymptomatisch zu sein und mich körperlich wohl zu fühlen", sagte Campbell.

Nick Watney war der erste Spieler der Tour, der seit dem Neustart positiv getestet worden war. Zudem infizierten sich Cameron Champ und Denny McCarthy (alle USA) vergangene Woche in Connecticut, wo auch zwei Caddies erkrankten.

Fußball: Chinesische Liga soll Ende Juli starten

1. Juli: Der wegen des Coronavirus verlegte Saisonstart in der chinesischen Super League soll mit fünfmonatiger Verspätung am 25. Juli erfolgen. Das teilte der nationale Fußballverband CFA mit. Ursprünglich sollte die Spielzeit am 22. Februar beginnen. Die CFA hatte den Start aber bereits Ende Januar auf unbestimmte Zeit verlegt.

Die CFA betonte, die Liga werde sich "streng an die nationalen Vorgaben zur Pandemieprävention halten". Zuletzt hatte Peking wieder steigende Infektionszahlen verzeichnet. Die Behörden schickten knapp eine halbe Million Menschen in der Nähe der Hauptstadt in einen Lockdown.

Basketball: NBA hat Saison-Abbruch vor dem Schirm

30. Juni: Commissioner Adam Silver will die Saison in der NBA angesichts der sich in der USA dramatisch entwickelnden Corona-Pandemie nicht um jeden Preis durchziehen. "Wir haben eine Reihe an Wissenschaftlern, Ärzten und Experten, die mit uns arbeiten. Wir werden sehen, wohin es uns führt", sagte Silver dem "Time Magazine": "Aber sicher, wenn wir viele Fälle haben, werden wir stoppen."

Die Liga will alle Beteiligten ab dem 7. Juli in Florida in Quarantäne schicken, ehe ab dem 31. Juli in Disney World unter strengen Vorkehrungen der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Allerdings vermeldete vor allem Florida zuletzt stark gestiegene Infektionszahlen. Unter den NBA-Profis gibt es derzeit rund zwei Dutzend bekannte Coronafälle.

"Man kann dem Virus nicht davonlaufen. Aber ich bin absolut überzeugt, dass es auf unserem Campus sicherer ist als außerhalb", sagte Silver: "Es gibt wenige andere Szenarien, in denen Angestellte ohne Symptome massenhaft getestet werden. Dies könnte also sogar ein Modell werden, nach dem sich andere öffnende Industriezweige richten können."

Volleyball: Bundesligen starten im Oktober

30. Juni: Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat die Weichen für die neue Saison gestellt und den Spielplan der einzelnen Ligen veröffentlicht. Den Auftakt macht demnach die Frauen-Bundesliga am 3. Oktober, die Männer beginnen ihre neue Spielzeit zwei Wochen später am 17. Oktober. Das teilte die VBL mit. Die abgelaufene Saison war aufgrund der Corona-Pandemie ohne Wertung abgebrochen worden.

Eishockey: 26 positive Coronatests in der NHL

29. Juni: Insgesamt 26 Spieler aus der NHL sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, seit die Klubs vor gut drei Wochen das begrenzte Kleingruppentraining aufgenommen haben. Das teilte die NHL am Montag mit.

Mehr als 250 Spieler hätten sich bei den Trainingseinrichtungen der Vereine für optionale Kleingruppen-Trainingseinheiten als Teil der zweiten Phase des Wiedereröffnungsplans der NHL gemeldet, mehr als 1450 Tests seien seit dem 8. Juni durchgeführt worden.

Fußball: 20 MLS-Profis vor Restart positiv getestet

29. Juli: Gut eineinhalb Wochen vor dem geplanten Restart der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) sind 20 Fußballprofis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Liga am Sonntag (Ortszeit) bekannt.

Die Saison soll am 8. Juli nach gut viermonatiger Pause in Disney World in Orlando/Florida fortgesetzt werden. Seit Anfang des Monats wurden bei den Teams 668 Spieler getestet, dabei gab es 18 Coronafälle. Zwei weitere Profis waren bei der Ankunft in Orlando positiv. In Florida werden alle am Turnier Beteiligten erneut getestet und unter Quarantäne gestellt, bis die Ergebnisse vorliegen.

Fußball: Sieben positive Tests in Südafrika

27. Juni: In der südafrikanischen Fußball-Liga gab es in Vorbereitung auf den Restart sieben positive COVID-19-Testergebnisse bei vier Vereinen. Darunter offenbar auch zwei Spieler der Kaizer Chiefs, bei denen der Ex-Bundesliga-Trainer Ernst Middendorp unter Vertrag steht. Die Premiership hatte letzte Woche grünes Licht von der Politik für die Wiederaufnahme der Saison bekommen, einen Start-Termin gibt es aber noch nicht.

In Südafrika hat die Corona-Pandemie zurzeit ihren Höhepunkt erreicht. Laut Gesundheitsminister Zweli Mkhinze stehe "das Schlimmste uns noch bevor". Das WM-Gastgeberland von 2010 hatte am Freitag insgesamt 124.590 Infektionen und 2340 Tote gemeldet.

Fußball: Weltmeister-Trainer positiv getestet

27. Juni: Der argentinische Weltmeister-Coach von 1986, Carlos Bilardo, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie argentinische Medien berichten, soll der 82-Jährige jedoch keinerlei Symptome zeigen. Bilardo gewann als Cheftrainer der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft um Superstar und Kapitän Diego Maradona vor 34 Jahren die Weltmeisterschaft in Mexiko durch das 3:2 im Endspiel gegen Deutschland.

Seit 2019 leidet Bilardo an einer Hirnstörung und lebt in einem Pflegeheim, dort wurden zehn weitere Personen positiv auf das Virus getestet.

Basketball: NBA vermeldet 16 positiv getestete Spieler

26. Juni: 16 Spielern der NBA ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt wurden am Dienstag in Vorbereitung auf die Wiederaufnahme der Liga nächsten Monat in Orlando 302 Covid-19 Tests durchgeführt. Die Betroffenen werden sich zunächst in Selbstisolation begeben, das teilte die Liga mit.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Malcolm Brogdon von den Indiana Pacers sowie Jabari Parker und Alex Len von den Sacramento Kings positiv auf das Virus getestet wurden. Bereits am Dienstag hatte der Serbe Nikola Jokic von den Denver Nuggets verkündet, sich mit dem Virus infiziert zu haben.

Fußball: Erneute Spielabsage in Russland

26. Juni: Der russische Erstligist FK Orenburg kann zu seinem am Samstag geplanten Ligaspiel gegen den FK Krasnodar wegen acht positiver Corona-Fälle nicht antreten. Wie der Verein bekannt gab, wurde sechs Spielern und zwei weiteren Mitarbeitern eine Infektion mit COVID-19 nachgewiesen. Da Orenburg keine Jugendmannschaft antreten lässt und es keinen Nachholtermin gibt, steht Champions-League-Aspirant Krasnodar als Sieger am grünen Tisch fest.

Motorsport: 500 Meilen von Indianapolis mit 100.000 Zuschauern

26. Juni: Die Veranstalter der vom Mai in den August verschobenen 500 Meilen von Indianapolis planen mit nicht weniger als 100.000 Zuschauern. In dem gigantischen Areal mit einem Fassungsvermögen von 250.000 Besuchern wären damit "noch nicht mal 50 Prozent der Plätze besetzt", sagte J. Douglas Boles, Präsident des Indianapolis Motor Speedway.

Allerdings gibt es noch kein Konzept bezüglich der Hygiene- und Sicherheitsregeln vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. "Wir sind bei der Erstellung eines solchen Papiers kurz vor dem Ziel", sagte Boles, ohne ins Detail zu gehen: "Was ich sagen kann, ist: Wir sind fest entschlossen, die Fans am 23. August an der größten Rennstrecke der Welt zu begrüßen."

Golf: Dritter Profi nach Tour-Wiederaufnahme mit Coronavirus inzifiert

26. Juni: US-Profigolfer Denny McCarthy ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben der 27-Jährige und Offizielle der laufenden PGA-Tour bekannt. Er ist der dritte Spieler, der sich seit der Wiederaufnahme der Tour mit COVID-19 infiziert hat. Vergangene Woche wurde bereits seinen Landsleuten Nick Watney und Cameron Champ das Virus nachgewiesen.

Am Donnerstag hatte McCarthy noch bei der Eröffnungsrunde der TPC River Highlands in Cromwell teilgenommen, danach traten die ersten Symptome auf. "Ich fühlte mich nach der Runde ziemlich schwach und müde. Ich habe mir aber nicht viel dabei gedacht, weil ich von Montag bis Mittwoch viel trainiert habe", erzählte er. In der Nacht habe dann "mein ganzer Körper geschmerzt. Da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist."

Ligue 1: Verband stimmt für Liga mit 20 Teams

26. Juni: Der französische Fußballverband (FFF) hat mehrheitlich für eine Saison mit 20 Teams in der Ligue 1 gestimmt. Rund 82 Prozent der Delegierten sprachen sich am Freitag auf einer virtuellen Versammlung dafür aus, die Anzahl der Mannschaften beizubehalten.

Damit ist der Vorschlag des SC Amiens und des FC Toulouse, die Liga auf 22 Teams aufzustocken, vorerst vom Tisch. Die beiden Vereine hatten die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochene Saison auf den Abstiegsplätzen abgeschlossen und würden nun in der Ligue 2 spielen.

Leichtathletik: Köln-Marathon abgesagt

26. Juni: Der Köln-Marathon ist aufgrund der Corona-Pandemie vorerst abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter mit.. Durch das kürzlich verlängerte Verbot von Großveranstaltungen, kann der ursprünglich für den 4. Oktober geplante Lauf nicht stattfinden. Ein Ersatztermin ist derzeit nicht vorgesehen.

Zuletzt war bereits der Berlin-Marathon gecancelt worden. Hamburg (13.9.) hält weiterhin am geplanten Termin fest, in Frankfurt (25.10.) ist eine Durchführung laut Veranstalter "sehr unwahrscheinlich".

Leichtathletik: Diamond-League-Meetings in Paris und Eugene abgesagt

26. Juni: In der Diamond League der Leichtathleten sind zwei weitere Meetings ersatzlos abgesagt worden. Die Wettbewerbe in Paris (6. September) und Eugene/USA (4. Oktober), die bereits verschoben worden waren, fallen wegen der Auswirkungen der Coronakrise aus. Zudem wurde das bislang für den 16. August geplante Meeting im britischen Gateshead verschoben, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Damit wird die Diamond League nach aktuellem Stand nur noch aus acht regulären statt ursprünglich 15 Meetings bestehen. Die Eliteklasse soll am 14. August in Monaco beginnen und am 17. November an einem noch nicht festgelegten Austragungsort in China enden.

Handball: EHF sagt Finalturnier der Frauen ab

26. Juni: Das Exekutivkomitee der Europäischen Handball Förderation (EHF) hat das für September geplante Finalwochenende der Frauen-Champions-League aufgrund der Coronakrise abgesagt. Die Saison 2019/2020 endet somit ohne Sieger. Der Abbruch hat keinen Einfluss auf die kommende Saison.

Boxen: Früherer Weltmeister Duran positiv auf Coronavirus getestet

26. Juni: Der frühere Box-Weltmeister Roberto Duran ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben seines Sohnes Robin Duran wurde der 69-Jährige am Donnerstag zur Beobachtung in ein Krankenhaus in seiner Heimat Panama eingeliefert, Duran zeige "keine Symptome, die über eine Erkältung hinausgehen". Duran, der in seiner Heimat als Volksheld gilt, wurde in seiner Karriere in vier Gewichtsklassen Weltmeister.

NFL: Trainingscamps sollen pünktlich am 28. Juli starten

26. Juni: In der Football-Profiliga NFL soll trotz anhaltender Coronakrise planmäßig ab dem 28. Juli die heiße Phase der Saisonvorbereitung starten. Wie Liga-Vizepräsident Jeff Pash am Donnerstagabend in einer Medienrunde bestätigte, dürfen die Teams ab diesem Termin mit ihren Trainingscamps beginnen. Rookies und andere ausgewählte Spieler können mit einer Sondergenehmigung sogar noch etwas früher erste Übungseinheiten absolvieren.

Fußball: Brasilien plant Ligastart am zweiten August-Wochenende

26. Juni: Nach dem regionalen Alleingang in Rio de Janeiro soll bald auch wieder in den beiden höchsten nationalen Ligen Brasiliens Fußball gespielt werden. In Absprache mit den 40 Erst- und Zweitligisten legte der nationale Verband CBF trotz weiter steigender Zahlen von Neuinfektionen an COVID-19 das zweite August-Wochenende (8./9.) für den Restart fest.

"Die Rückkehr des Fußballs hängt von der Genehmigung durch die Gesundheitsbehörden ab", heißt es vorsichtig in der CBF-Pressemitteilung. Doch alleine 19 der 20 Serie-A-Klubs haben bereits zugestimmt, ihre Heimspiele zu verlegen, falls es in der eigenen Stadt wegen der Virus-Pandemie keine Freigabe für Sportevents gäbe.

Fußball: FIFA schnürt milliardenschweres Hilfspaket

Update vom 25. Juni: Der Fußball-Weltverband FIFA stellt seinen 211 Mitgliedsverbänden zur Bekämpfung der Auswirkungen der Coronakrise 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung. Das Hilfspaket soll aus direkten Zuschüssen und Darlehen bestehen, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Council-Sitzung am Donnerstag sagte, es sei einstimmig beschlossen worden.

Niederländischer Fußball ab September wieder vor Fans

25. Juni: Der niederländische Profifußball darf unter massiven Einschränkungen ab September wieder vor Zuschauern spielen. Ministerpräsident Mark Rutte erklärte in Den Haag, dass dabei allerdings ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern zwischen den einzelnen Fans gewährleistet sein muss. Entsprechend dürfen die Vereine je nach Bauweise rund ein Drittel des ursprünglichen Fassungsvermögens in ihre Arenen lassen.

Klassische Stadionatmosphäre wird allerdings nicht aufkommen, Sprechchöre wurden von der niederländischen Regierung verboten. Die Fans sollen nach dem Willen der Behörden weder singen noch schreien, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Erster Corona-Toter auf WM-Baustellen in Katar

25. Juni: Auf den Stadionbaustellen für die Fußball-WM 2022 in Katar hat die Corona-Pandemie ihr erstes Todesopfer gefordert. Dies bestätigten die Organisatoren am Donnerstag. Demnach sei ein 51 Jahre alter Fachingenieur ohne Vorerkrankungen an COVID-19 verstorben. Insgesamt gab es bislang 1102 Coronafälle an den Stadionbaustellen für die Winter-Weltmeisterschaft, davon sind 121 Bauarbeiter immer noch infiziert.

Die Organisatoren hatten die Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln nach größer werdender öffentlicher Kritik in Absprache mit der katarischen Regierung zuletzt verschärft. Demnach müssen die Bauarbeiter nun verpflichtend einen Mund- und Nasenschutz tragen, zudem müssen sowohl an den Baustellen als auch während der Busfahrten zu den Stadien gewisse Mindestabstände eingehalten werden.

Drei weitere Coronafälle in der NBA

Update vom 25. Juni: Die NBA hat vor ihrem Restart zwei weitere Coronafälle zu beklagen. Malcolm Brogdon von den Indiana Pacers sowie Jabari Parker und Alex Len von den Sacramento Kings wurden im Zuge der Vorbereitung auf die restliche Saison positiv auf COVID-19 getestet. Dies gaben ihre Klubs am Mittwochabend bekannt. Bereits am Dienstag war die Coronainfektion des Serben Nikola Jokic von den Denver Nuggets öffentlich geworden.

Leichtathletik: Berlin- und New-York-Marathon abgesagt

24. Juni: Der Berlin-Marathon fällt für dieses Jahr endgültig der Coronakrise zum Opfer. Nachdem zuletzt eine Verschiebung des für den 27. September angesetzten Straßenlaufs diskutiert worden war, folgte am Mittwoch von den Organisatoren die Absage für das Jahr 2020. Die Erarbeitung eines Hygienekonzepts und unzählige Gespräche mit Behörden und Fachleuten hätten ergeben, dass der Berlin-Marathon unter den aktuellen Vorgaben in diesem Jahr nicht durchzuführen sei, hieß es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Ebenfalls am Mittwoch sorgte die Corona-Pandemie auch für die Absage des traditionsreichen New-York-Marathons. Der für den 1. November geplante Lauf mit Ziel in Manhattan zählt wie die Veranstaltungen in Berlin, Tokio, Chicago, Boston und London zu der Elite-Serie "World Marathon Majors".

Golf: Zwei Topstars sagen wegen positiver Coronatests der Caddies für PGA-Turnier ab

24. Juni: Der viermalige Major-Gewinner Brooks Koepka (USA) und der frühere US-Open-Gewinner Graeme McDowell (Nordirland) haben ihre Teilnahme am PGA-Turnier in Cromwell/Connecticut abgesagt. Die Caddies beider Topspieler wurden kurz vor dem Turnierstart positiv auf das Coronavirus getestet.

Nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause hatte der Golf-Zirkus Mitte des Monats in Fort Worth/Texas wieder den Betrieb aufgenommen. Die European Tour wird Ende Juli starten.

Kontaktsportarten in Italien wieder zugelassen

24. Juni: Italien unternimmt weitere Schritte zur Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen im Sport. So ist ab Donnerstag die Ausübung von Kontaktsportarten wieder erlaubt, auch in Hallen kann wieder ohne Sicherheitsabstände trainiert und gespielt werden. "Sportzentren dürfen im ganzen Land öffnen. Damit können Tausende Menschen ihre Aktivität wieder aufnehmen", kündigte Sportminister Vincenzo Spadafora an.

Fußball: Österreich will ab August wieder Zuschauer in die Stadien lassen

23. Juni: In Österreich sollen offenbar ab dem 1. August wieder Zuschauer in den Fußballstadien erlaubt sein. Das sagte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler der "Kleinen Zeitung".

Zunächst sollen bis zu 1250 Menschen pro Spiel Einlass finden, ab September solle es dann die Möglichkeit geben, auf bis zu 10.000 Zuschauer zu erhöhen. Die genauen Regeln wolle die Regierung noch im Juni bekannt geben.

Fußball: 78 Prozent der Corinthians-Spieler positiv getestet

22. Juni: Ein Corona-Massentest hat beim brasilianischen Fußball-Erstligisten SC Corinthians aus Sao Paulo für alarmierende Ergebnisse gesorgt. Laut dem Internetportal Globoesporte wurden nach Rückbestätigung vom Klub 21 von 27 Spielern im Team positiv getestet. Offiziell verkündet Corinthians, Klub der ehemaligen Bundesligaspieler Danilo Avilar (Schalke) und Fagner (Wolfsburg), aber nur noch acht akute Fälle. Im Betreuerstab seien weitere 17 Personen infiziert gewesen.

Eishockey: WM 2021 wird verschoben

22. Juni: Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Lettland und Weißrussland wird um zwei Wochen nach hinten verlegt. Wie der Weltverband IIHF bestätigte, findet das Turnier nun vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 statt. Die IIHF will mit der Verschiebung allen nationalen Ligen und auch den Nationalmannschaften in der Coronakrise mehr zeitlichen Spielraum geben.

Neben dem amtierenden Weltmeister Finnland und Vorjahresfinalist Kanada duelliert sich das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Riga auch mit den USA und Gastgeber Lettland. In den weiteren Partien in der Gruppe B gegen Norwegen, Italien und Kasachstan geht die DEB-Auswahl als Favorit ins Rennen.

Außerdem wurden die Olympia-Qualifikationsturniere der Frauen für die Winterspiele in Peking 2022 von Februar 2021 auf den 26. bis 29. August 2021 verlegt. Die DEB-Auswahl von Bundestrainer Christian Künast trifft als Gastgeber in Füssen auf Norwegen, Österreich und einen noch nicht feststehenden Gegner.

Leichtathletik: DLV für Wiederaufnahme des bundesweiten Betriebs

22. Juni: Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) setzt sich für die Wiederaufnahme des bundesweiten Wettkampf-Betriebs ein. In der Coronakrise sollen den Leichtathleten erste Wettbewerbe im "angepassten Rahmen" wieder die Möglichkeit zum Leistungsvergleich im Stadion und auf der Straße bieten. Erste genehmigte Konzepte sollen dafür den Weg bereiten, teilte der DLV am Montag mit.

Fußball: Fünf Coronafälle bei Roter Stern Belgrad

22. Juni: Beim serbischen Fußball-Erstligisten Roter Stern Belgrad sind fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Montag mit, nachdem das Team mit über 10.000 Fans am Samstag die Meisterschaft gefeiert hatte.

Bei der letzten Partie gegen Proleter Novi Sad (2:1) liefen laut Verein mindestens vier der fünf Spieler nicht mehr auf, da sie bereits vorher Symptome zeigten. Ihnen gehe es gut, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Baseball: 40 Spieler und Mitarbeiter in MLB offenbar positiv auf Corona getestet

22. Juni: Die Baseball-Profiliga MLB hat aufgrund von 40 positiven Coronatests bei Spielern und Mitarbeitern einen weiteren Rückschlag in ihren Saisonstart-Plänen einstecken müssen. Wie USA Today am Sonntag berichtete, hätten die Coronafälle die Dringlichkeit erhöht, zu einer Einigung in den Verhandlungen zwischen Eigentümern und Profis in der Saisonstart-Frage zu kommen.

Am Sonntag vertagte die Spielergewerkschaft MLBPA eine Abstimmung darüber, ob sie den Vorschlag der Liga einer 60-Spiele-Saison inklusive Zahlung der anteiligen Gehälter annehmen werde. Aufgrund eines festgefahrenen Streits zwischen Liga und Spielern steht der Saisonstart, der eigentlich für den 26. März geplant war, schon länger auf der Kippe. Vorschläge der Liga für eine reduzierte Saison mit Gehaltseinbußen für die Spieler hatte die Spielergewerkschaft bislang abgelehnt, die Profis wollen 70 Partien absolvieren.

Fußball: Ehemaliger irakischer Nationalspieler stirbt nach Coronainfektion

21. Juni: Der ehemalige irakische Fußball-Nationalspieler Ahmed Radhi ist am Sonntag nach einer COVID-19-Infektion verstorben. Das teilte das nationale Gesundheitsministerium mit.

Vergangene Woche war der 56-Jährige nach einem positiven Coronatest in ein Krankenhaus in Bagdad eingeliefert worden. "Manchmal fällt es schwer zu atmen, aber das ist normal", hatte Radhi den Medizinern in einem am Samstag veröffentlichten Video gesagt.

Leichtathletik: Weltverband unterstützt 193 Athleten mit Hilfsfond

21. Juni: Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics unterstützt aus seinem Ende April aufgesetzten Corona-Hilfsfond weltweit 193 Athleten mit einer einmaligen Zahlung von jeweils 3000 US-Dollar. Das gab der Verband bekannt. Eine Expertengruppe unter Vorsitz von World-Athletics-Präsident Sebastian Coe (Großbritannien) hatte über die Anträge auf Unterstützung entscheiden.

Fußball: Russland muss Ligaspiel absagen

21. Juni: Das ursprünglich angesetzte Spiel des FK Krasnodar gegen Dynamo Moskau in der ersten russischen Fußball-Liga wurde aufgrund mehrerer Coronafälle beim Klub aus Moskau verschoben. Wie der russische Verband bekannt gab, wurden drei Spieler des Vereins positiv auf das Virus getestet. Der Nachholtermin steht aber schon fest. "Das Spiel zwischen Krasnodar und Dynamo wird am 19. Juli stattfinden", hieß es in einem Statement.

Eishockey: NHL-Restart am 30. Juli in Aussicht

21. Juni: Die im März wegen der Coronakrise unterbrochene Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Topliga NHL soll am 30. Juli fortgesetzt werden. Dies berichtet die "New York Post". Demnach sollen an zwei Spielorten ("Hub Cities"), die in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollen, 24 Teams in erweiterten Play-offs den Meister ermitteln.

Fußball: Viertes ukrainisches Erstligaspiel wegen positiver Coronatest verschoben

21. Juni: In der ukrainischen Fußball-Liga ist ein weiteres Spiel aufgrund von Coronafällen verschoben worden. Zwei Spieler von Olimpik Donezk wurden positiv auf das Virus getestet. Die Partie gegen Karpaty Lwiw konnte deshalb am Sonntag nicht stattfinden.

Karpaty hat seit dem Restart noch kein einziges Spiel bestritten. Ende Mai war eine Partie aufgrund positiver Coronatests beim Gegner FK Mariupol verschoben worden. Zwei weitere Spiele von Karpaty hatten ebenfalls nicht stattfinden können, nachdem 25 Personen aus dem Kader und dem Betreuerstab positiv auf COVID-19 getestet worden waren.

US-Sport: Mehrere Profiteams schließen Trainingsstätten nach Coronafällen

20. Juni: Im nordamerikanischen Profisport haben mehrere Klubs mit der Schließung ihrer Trainingsstätten auf Coronafälle reagiert. Die Philadelphia Phillies aus der Baseball-Profiliga MLB schlossen ihren Trainingsstützpunkt in Florida am Freitag auf unbestimmte Zeit. Auch die Toronto Blue Jays und die San Francisco Giants aus der MLB und Tampa Bay Lightning aus der Eishockey-Profiliga NHL verbieten laut Medienberichten vorerst den Zugang zu den Trainingsstätten.

Fußball: Ribéry-Klub Fiorentina einigt sich auf Gehaltsverzicht

19. Juni: Der Franck-Ribéry-Klub AC Florenz hat sich mit seinen Spielern auf einen Gehaltsverzicht als Maßnahme zur Eindämmung der finanziellen Auswirkungen der Coronakrise geeinigt. Die Profis erklärten sich nach Vereinsangaben bereit, auf ihr März-Gehalt zu verzichten. Damit spart der Klub vier Millionen Euro brutto.

Trainer Giuseppe Iachini und sein Team fanden mit Klubeigentümer Rocco Commisso nach zähen Verhandlungen eine Übereinkunft. Die Saison in der Serie A läuft aufgrund des gerade bevorstehenden Restarts bis zum 2. August.

Golf: Coronafall bei USA-Turnier

19. Juni: Beim Golfturnier der US-Tour in Hilton Head/South Carolina ist Nick Watney positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 39-jährige Amerikaner ist nach Angaben der Veranstalter daher vor der zweiten Runde am Freitag ausgestiegen.

Watney hatte sich aufgrund von Symptomen am Freitagmorgen einem Test unterzogen. Am Donnerstag hatte er auf seiner Auftaktrunde bei dem Event, bei dem auch Deutschlands Golfidol Bernhard Langer mit von der Partie ist, mit 74 Schlägen drei Schläge über Par gelegen.

Nun hat sich der Amerikaner in Quarantäne begeben. Die Organisatoren ermitteln derweil Watneys Kontaktpersonen im Rahmen des zweiten Turniers nach dem Golf-Restart ohne Zuschauer.

USA öffnet erste Olympiastützpunkte ab 26. Juni

19. Juni: Der Sport in den USA wagt während der Coronakrise einen ersten Schritt zurück in Richtung Normalität. Wie das Nationale Olympische und Paralympische Komitee USOPC mitteilte, sollen nach dem Shutdown noch in diesem Monat erste Trainingsstützpunkte wiedereröffnet werden. Demnach kann ab dem 26. Juni in den Zentren in Colorado Springs und Lake Placid in Kleingruppen das Training wieder aufgenommen werden.

"Wir werden klein anfangen, wir werden langsam anfangen, und wir werden das Ganze erweitern, sobald wir uns in unseren Systemen und in unseren Hygieneprotokollen an diesen beiden Standorten sicher fühlen", sagte USOPC-Chefin Sarah Hirshland.

Fußball: Italien lockert Quarantäne-Richtlinien nach Corona-Fällen

19. Juni: Die italienische Regierung hat vor dem Restart der Serie A die Richtlinien für den Fall positiver Coronatests im Fußball gelockert. Demnach muss nicht mehr die gesamte Mannschaft eines Erst- oder Zweitligisten in eine zweiwöchige Quarantäne, sollte sich ein Spieler mit COVID-19 infizieren. Damit will die Politik verhindern, dass es im Fall positiv getesteter Spieler zu einem neuen Abbruch der Meisterschaft kommen könnte.

Fußball: Ungarn öffnet Stadien für Zuschauer

18. Juni: Die Vereine in Ungarn dürfen ihre Stadien wieder für Zuschauer öffnen. Der ungarische Fußballverband MLSZ gab am Donnerstag die Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen bekannt. Bereits am 23. Mai war der Spielbetrieb in den Liga- und Pokalwettbewerben vor leeren Rängen aufgenommen worden, ehe ab dem 28. Mai auch wieder Zuschauer mit Einschränkungen zugelassen waren. Unter anderem mussten die Fans drei Plätze Abstand voneinander halten.

Die Aufhebung der Schutzmaßnahmen erfolgte, nachdem die ungarische Regierung am Mittwoch um Mitternacht den Corona-Notstand beendet hatte. Ungarn verzeichnet im Vergleich zu anderen europäischen Ländern vergleichsweise wenig COVID-19-Erkrankungen. Bei 10 Millionen Einwohnern hat das Land laut offiziellen Meldungen etwa 4000 Infektionen und 570 Todesfälle zu beklagen.

Fußball: UEFA lockert Finanzvorschriften für Klubs

18. Juni: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Finanzvorschriften für die Klubs aufgrund der Coronakrise ein wenig gelockert. Nach einer Videokonferenz des Exekutivkomitees am Donnerstag teilte der Verband mit, dass unter anderem die Bewertung des Finanzjahres 2020 um eine Saison verschoben und gemeinsam mit dem Jahr 2021 erfolgen wird.

Fußball: FK Rostow mit sechs Verdachtsfällen auf COVID-19

18. Juni: Beim russischen Erstligisten FK Rostow stehen sechs Spieler unter Verdacht, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Die Mannschaft wurde komplett für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.

Am Freitag sollte Rostow zum Restart der russischen Meisterschaft bei FK Sotschi antreten. Die Mannschaft aus Rostow kann vorläufig nicht am Spielbetrieb teilnehmen, wann dies wieder möglich ist, kann zurzeit nicht beantwortet werden. Denn auch an Training ist derzeit nicht zu denken.

In Russland sind mehr als 560.000 Personen an COVID-19 erkrankt, bislang wurden über 7600 Tote verzeichnet.

Tennis: Hanfmann mit Kritik an US Open

18. Juni: Yannick Hanfmann, Nummer sieben der deutschen Tennis-Rangliste und Nummer 143 der Welt, hat die geplante Austragung der US Open ohne vorherige Qualifikation scharf kritisiert: "Chancengleichheit sieht anders aus", sagte der 28-Jährige dem Münchner Merkur und der tz: "Profis, die durch ihre Einnahmen Corona sowieso schon besser überstehen können, werden ein weiteres Mal bevorteilt. Das gibt mir zu denken."

Für den Vorrundensieger der aktuell laufenden German Pro Series stecken rein finanzielle Motive dahinter: "Der US-Verband will unbedingt die US Open durchziehen. Das verstehe ich, es geht aber zu Lasten der Spieler jenseits von Platz 128. Gerade die wollte man doch eigentlich nach der Pandemie besser absichern. Ein Stück weit absurd."

Handball: Bundesliga wirbt für Corona-App

18. Juni: Die Handball-Bundesliga (HBL) wirbt zusammen mit den Klubs der beiden höchsten Spielklassen für die von der Bundesregierung entwickelte Corona-App. "COVID-19 bedroht nach wie vor sehr real Gesundheit und Leben von Menschen. Mit der Corona-Warn-App kann jeder Einzelne hierfür einen wichtigen Beitrag leisten", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann: "Uns ist es ein Anliegen, dieses Angebot der Bundesregierung im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen."

Tennis: ATP-Turnier in Tokio abgesagt

18. Juni: Aufgrund der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie ist das ATP-Turnier in Tokio abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Ursprünglich sollten die Japan Open, die seit 1973 zum Kalender gehören, vom 5. bis 11. Oktober stattfinden. Ob auch das WTA-Turnier vier Wochen später betroffen ist, blieb zunächst unklar.

Das Hartplatzturnier gehört zum inzwischen traditionellen "Asian Swing" der Tennisspieler am Ende des Jahres. Vorjahressieger war der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic.

Fußball: Norwich-Profi Stiepermann macht Corona-Erkrankung öffentlich

17. Juni: Mittelfeldspieler Marco Stiepermann vom englischen Premier-League-Klub Norwich City hat eine überstandene Corona-Erkrankung öffentlich gemacht. "Das waren ein paar verrückte Tage. Aber heute habe ich die Nachricht erhalten, dass ich wieder ins Training einsteigen kann", schrieb der frühere Bundesliga-Profi in den sozialen Medien.

Norwich hatte zuletzt einen positiven Fall bekannt gegeben, den Namen des Spielers aber nicht veröffentlicht. Das von Daniel Farke trainierte Liga-Schlusslicht trifft am Freitag in seinem ersten Spiel nach der Zwangspause auf den FC Southampton.

Fußball: In Brasilien rollt der Ball wieder am Donnerstag

17. Juni: Ein Feld-Lazarett direkt neben dem Maracana, 239 Corona-Todesopfer von Montag auf Dienstag - und dennoch soll am Donnerstag im Bundesstaat Rio de Janeiro landesweit erstmals wieder der Ball rollen. Den Restart in einer der 27 Staatsmeisterschaften leitet Traditionsklub CR Flamengo mit Ex-Bundesligastar Diego gegen Bangu AC symbolkräftig in Brasiliens Fußballtempel ein.

Doch unter den 16 Klubs des Campeonato Carioca gibt es Widerstand. So hat Flamengos Erzrivale Fluminense FC bereits angekündigt, vor Gericht zu ziehen, falls die prestigeträchtige Meisterschaft noch im Juni beginnt. Fluminense war zu Wochenanfang noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen, soll aber am kommenden Montag bereits seine erste Partie bestreiten.

Widerstand gegen eine verfrühte Rückkehr auf den Platz regt sich auch bei Botafogo FC. Ein Mitglied der Klubführung hatte am Dienstag verkündet, dass gleich fünf Spieler positiv auf Coronavirus getestet worden seien, man dennoch am Donnerstag mit dem Training beginne, aber erst Anfang Juli für Ligaspiele bereit sei. "Vorher werden wir auf keinen Fall den Rasen betreten", erklärte Carlos Augusto Montenegro gegenüber Radio Transamerica.

Tennis: French-Open-Start auf 27. September verschoben

17. Juni: Einen Tag nach den US Open sind auch die diesjährigen French Open bestätigt. Wie der Tennisweltverband ITF sowie die Profitouren ATP und WTA am Mittwoch mitteilten, wird der Höhepunkt der Sandplatzsaison in Paris bereits zum zweiten Mal und diesmal um eine weitere Woche verschoben und vom 27. September bis zum 11. Oktober in Roland Garros stattfinden.

Die Tennis-Profitour soll laut des überarbeiteten provisorischen Kalender am 14. August mit dem Hartplatzturnier in Washington nach gut fünfmonatiger Coronapause zurückkehren. Vom 31. August bis zum 13. September stehen dann schon die US Open in New York auf dem Programm.

Fußball: Champions-League-Finalturnier in Lissabon, Europa-League-Finale in Köln

Update vom 17. Juni: Das Finalturnier der Champions League findet in Lissabon statt, die Europa League in Nordrhein-Westfalen mit Finale in Köln und die ins kommende Jahr verschobene EURO weiter in zwölf Ländern. Diese Entscheidungen fällte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch.

Die Änderungen im Terminplan aufgrund der Coronakrise betreffen auch das ursprünglich für 2022 vorgesehene Endspiel der Königsklasse in München, das um ein Jahr verschoben wird.

Beide Europacup-Wettbewerbe werden ab dem Viertelfinale in Form eines Blitzturniers im K.o.-System (ohne Rückspiele) durchgeführt. Das Finalturnier der Champions League startet am 12. August, das Endspiel in der portugiesischen Hauptstadt wird am 23. August ausgetragen.

Das Endspiel der Europa League steigt am 21. August in Köln, das Final-8-Turnier startet am 10. August. Weitere Spielorte sind Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg.

Fußball: Zweitligist FC Venedig in Quarantäne

16. Juni: Der italienische Fußball-Zweitligist FC Venedig hat seine komplette Mannschaft in Quarantäne geschickt. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab, war ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Venedig hätte am Samstag das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause in der Serie B bei Pordenone Calcio bestreiten sollen.

Fußball: A-League will Spielbetrieb am 16. Juli wieder aufnehmen

Update vom 15. Juni: Der Spielbetrieb im australischen Profifußball soll am 16. Juli nach fast viermonatiger Pause wieder aufgenommen werden. Das sagte Greg O'Rourke, Boss der höchsten Spielklasse A-League. Es ist geplant, dass die ausstehenden 27 Hauptrundenpartien innerhalb von 28 Tagen absolviert werden. Danach sind Play-offs vorgesehen.

Die A-League war am 24. März als letzte australische Profiliga unterbrochen worden. Die Saison wurde nun bis zum 31. August verlängert.

American Football: Mehrere NFL-Spieler mit COVID-19 infiziert

15. Juni: Mehrere Spieler der Dallas Cowboys, darunter Running Back Ezekiel Elliott, und der Houston Texans sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete NFL-Insider Ian Rapoport auf der Webseite der US-Footballprofiliga. Keiner der Spieler soll das jeweilige Vereinsgelände betreten haben.

Elliot fühle sich gut, gab dessen Agent an. Die Cowboys wollten sich hingegen nicht äußern. "Aufgrund von Datenschutzbestimmungen können wir keine Informationen über den Gesundheitszustand unserer Mitarbeiter veröffentlichen", hieß es in einer Mitteilung, die Rapoport vorliegt.

Bislang waren in der Liga erst zwei Fälle bekannt: Bei Von Miller, Defensive End der Denver Broncos, und Center Brian Allen von den Los Angeles Rams war im April COVID-19 festgestellt worden.

NBA-Restart: Jeden zweiten Tag wird auf Coronavirus getestet

15. Juni: Die Basketball-Profis der nordamerikanischen Profiliga NBA sollen im Vorlauf des Restarts Ende Juli ab dem 23. Juni jeden zweiten Tag auf das Coronavirus getestet werden. Das berichtet "ESPN" mit Verweis auf ein entsprechendes Memo, dass die NBA am Wochenende an die Teams verschickt hat.

Neben den Spielern soll auch der "essentielle" Staff wie Trainer, Betreuer und medizinisches Personal ebenso engmaschig und zu Beginn auf Antikörper getestet werden. Zwischen dem 7. und 9. Juli sollen die 22 Mannschaften nach Orlando/Florida abreisen, wo auf dem Sport-Campus in Disney World gespielt wird.

Dem Memo ist laut "ESPN" nicht zu entnehmen, wie im Falle von positiven Testergebnissen vorgegangen werden soll oder in welchem Rhythmus nach der Ankunft in Florida getestet wird.

Fußball: Auch in Afrika rollt der Ball wieder

14. Juni: Nach einigen großen Ligen in Europa hat auch in Afrika die erste Fußballliga den Spielbetrieb nach der Corona-Zwangspause wieder aufgenommen - und das mit Zuschauern. In Europa sind derzeit nur Geisterspiele angesagt.

Am Samstag startete die Tansanias Premier League nach knapp drei Monaten Unterbrechung mit Fans. Allerdings nicht mit solchen, die einer Risikogruppe angehören; auch Kinder mussten draußen bleiben.

Bevor die Zuschauer in die Stadien gelassen wurden, mussten sie sich eine Maske aufsetzen, sich die Hände waschen oder desinfizieren, und es wurde die Körpertemperatur gemessen. Im Stadion mussten die Fans Abstand halten, auch für die Teams und Schiedsrichter galten strenge Hygieneschutz-Auflagen.

Fußball: Zwei positive Fälle in Premier League

14. Juni: Der deutsche Teammanager Daniel Farke hat beim englischen Erstligisten Norwich City kurz vor dem Restart einen Coronafall zu beklagen. Ein Spieler des Tabellenletzten der Premier League gehört zu den beiden positiv getesteten Personen der achten Testrunde. Dies bestätigte der Verein am Samstagabend, ohne dabei nähere Angaben zu dessen Identität zu machen.

Gemäß dem Hygieneprotokoll der Premier League muss sich der Profi ebenso wie der nicht näher benannte zweite Coronafall nun in eine siebentägige Quarantäne begeben, ehe er erneut auf COVID-19 getestet wird. Damit wird der Spieler den Kanarienvögeln beim Restart am Freitag gegen den FC Southampton um den ehemaligen Bundesligatrainer Ralph Hasenhüttl in jedem Fall fehlen.

Fußball: Serie-A-Profis müssen bei positiven Tests angeblich nicht in Quarantäne

12. Juni: Italienische Serie-A-Mannschaften werden sich offenbar nicht einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen müssen, sollte ein Spieler nach Neustart der Meisterschaft positiv auf das Coronavirus getestet werden. Wie "La Gazzetta dello Sport" berichtet, folgt das wissenschaftliche Komitee, das die italienische Regierung im Umgang mit COVID-19 berät, einer entsprechenden Aufforderung des italienischen Fußballverbands FIGC, der eine weitere Unterbrechung der Meisterschaft vermeiden will.

Fußball: Aufstiegsspiele zur 3. Liga am 25. und 30. Juni

12. Juni: Die Aufstiegsspiele zur 3. Fußball-Liga zwischen den Vertretern der Regionalliga Nordost und West werden am 25. und 30. Juni ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Der Gewinner erhält den vierten Aufstiegsplatz zur 3. Liga.

Der Klub aus der Regionalliga Nordost bestreitet das Hinspiel zu Hause, im Rückspiel hat der Vertreter der Staffel West Heimrecht. Ein Direktaufstiegsrecht haben in der aktuellen Saison die Regionalligen Südwest, Nord und Bayern.

Volleyball: DVV-Pokalwettbewerbe starten im November

12. Juni: Die Pokalwettbewerbe des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) starten im November mit den Achtelfinalpartien (7. und 8. November). Bei den Männern spielen die Netzhoppers KW-Bestensee und der Pokalfinalist von 2020, die SWD powervolleys Düren, den Viertelfinalisten aus.

Bei den Frauen treffen im Achtelfinale der USC Münster und die Roten Raben Vilsbiburg aufeinander, NawaRo Straubing und die Ladies in Black Aachen sowie der VfB Suhl Lotto Thüringen und der VC Wiesbaden stehen sich in den weiteren Duellen gegenüber.

Die Viertelfinalspiele sollen am 25. und 26. November stattfinden. Die Halbfinals werden am 16. und 17. Dezember ausgetragen, das Finale der Frauen und Männer findet am 28. Februar 2021 in der SAP Arena in Mannheim statt.

Fußball: Neustart in Rumänien wegen neuer Coronafälle verschoben

12. Juni: Der für Freitag geplante Neustart in der ersten rumänischen Fußball-Liga musste aufgrund von positiven Coronatests verschoben werden. "Ich befürchte, dass die Saison nicht wieder starten kann", sagte Valeriu Iftimie, der Chef von Erstligist FC Botosani.

Das Spiel seines Teams am Freitag bei Universitatea Craiova sollte den Neustart nach der coronabedingten Unterbrechung offiziell eröffnen. Allerdings wurde der Mannschaftsarzt von Botosani positiv auf das Virus getestet, weshalb das gesamte Team nun in Quarantäne geschickt wurde.

"Wir alle wollen den Fußball zurück in den Stadien", sagte Liga-Generaldirektor Justin Stefan rumänischen Medien: "Aber die Gesundheit der Spieler ist von größter Bedeutung." Auch Dinamo Bukarest kann am Samstag nicht antreten, nachdem sich ein Mitarbeiter des Teams mit dem Virus infiziert hatte.

Hoffnung für Australian Open: Australien erlaubt bis zu 10.000 Fans in Stadien

12. Juni: In Australien dürfen bereits im kommenden Monat wieder bis zu 10.000 Fans in die Sportstadien. Das bestätigte Premierminister Scott Morrison am Freitag. Die Zahl der Zuschauer richtet sich dabei nach der Größe der Stadien. Zunächst sollen nur Sportstätten mit einer Kapazität bis zu 40.000 Zuschauer genutzt werden. Diese werden dann maximal zu 25 Prozent gefüllt, um Abstand zwischen den Besuchern zu sichern.

"Das ist nichts, was sofort passiert", sagte Morrison. Vielmehr seien die Lockerungen Schritt drei der Vorkehrungen für die Bundesstaaten, die selbst über die Umsetzungen entscheiden können. Größere Stadien kommen aufgrund der Menschenmassen und den Herausforderungen speziell bei An- und Abreise noch nicht infrage.

Italien erlaubt wieder Sportevents ohne Zuschauer

12. Juni: Für den italienischen Sport geht der Lockdown endgültig zu Ende. Die italienische Regierung beschloss, ab Freitag, alle vom Olympischen Komitee CONI und von den Sportverbänden vorgesehenen professionellen Sportevents wieder zuzulassen - allerdings ohne Zuschauer.

Amateur-Veranstaltungen, die Kontakt zwischen den Spielern vorsehen, sollen erst ab dem 25. Juni wieder erlaubt sein. Allerdings nur, wenn es die epidemiologische Lage im Land erlaubt, kündigte Premierminister Giuseppe Conte an.

Eishockey: NHL-Trainingscamps sollen am 10. Juli beginnen

12. Juni: Der Starttermin für Phase 3 steht: In der Vorbereitung auf den Restart der Eishockey-Profiliga NHL sollen die Trainingscamps der Klubs am 10. Juli beginnen. Darauf einigte sich die Liga mit der Spielergewerkschaft NHLPA. Die Camps öffnen aber nur, wenn in Sachen Corona die Sicherheit der Beteiligten gewährleistet ist, auch eine endgültige Einigung zwischen NHL und NHLPA für die Fortsetzung des Spielbetriebs steht noch aus.

"Nichts ist besser als Camping im Sommer", schrieben nach der Entscheidung die Edmonton Oilers, Team von Topscorer Leon Draisaitl. Am Montag hatte für die NHL-Profis Phase 2 begonnen. Arbeit in Kleingruppen von maximal sechs Personen ist seitdem in den Trainingshallen der Franchises möglich.

Fußball: MLS setzt Saison in Disney World fort

Update vom 10. Juni: Die Major League Soccer (MLS) folgt dem Beispiel der NBA und setzt ihre Saison in Disney World in Orlando/Florida fort. Dies teilte die nordamerikanische Fußballliga am Mittwoch mit. Vom 8. Juli bis 11. August werden die 26 Teams im Turnierformat mit Vorrunde und einer mit dem Achtelfinale beginnenden K.o.-Phase den Meister ermitteln.

"Da sich alle 26 Teams an einem Ort befinden, können wir die Sicherheit der Spieler, Trainer und Mitarbeiter gewährleisten und den Spielbetrieb wieder aufnehmen", sagte MLS-Commissioner Don Garber. Alle Partien werden ohne Zuschauer ausgetragen, zudem dürfen die Teams wie in der Bundesliga fünf Spielerwechsel durchführen.

MotoGP: WM-Lauf in Italien endgültig abgesagt

Update am 10. Juni: Der Große Preis von Italien in der Motorrad-Königsklasse MotoGP sowie in den Klassen Moto2 und Moto3 ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie endgültig abgesagt worden. Das teilte der Weltverband FIM am Mittwoch mit. Der Grand-Prix-Wochenende in Mugello war ursprünglich vom 29. bis 31. Mai angesetzt und war zuvor zunächst verschoben worden. Das Rennen in der Toskana gehört seit 1991 durchgehend zum Rennkalender und ist zum ersten Mal von einer Absage betroffen.

Fußball: FC Everton stimmt Gehaltskürzungen zu

10. Juni: Teammanager Carlo Ancelotti und Spieler des englischen Fußball-Erstligisten FC Everton sind den Maßnahmen der Klubbosse gefolgt und haben Gehaltskürzungen akzeptiert. In einer E-Mail an die Fans der Toffees schrieb Geschäftsführerin Denise Barrett-Baxendale, dass Ancelotti und seine Mitarbeiter seit Beginn der Krise Mitte März freiwillige Kürzungen und Stundungen von bis zu 30 Prozent ihrer Gehälter in Kauf genommen hätten.

Badminton: EM 2020 abgesagt

10. Juni: Die Badminton-EM ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Dies teilte der Weltverband BWF am Mittwoch mit. Die EM, die ursprünglich vom 21. bis 26. April in Kiew stattfinden sollte, war im März zunächst verlegt worden. Die BWF teilte zudem mit, dass Kiew die EM im kommenden Jahr ausrichten soll.

Aussie Rules Football: Saison wird in Adelaide mit Zuschauern fortgesetzt

Update vom 9. Juni: Die Saison des in Australien enorm beliebten Aussie Rules Football wird am Wochenende in Adelaide mit Zuschauern fortgesetzt. Wie die AFL am Dienstag mitteilte, werden am Samstag bei der Partie zwischen den Erzrivalen Port Adelaide und den Adelaide Crows knapp über 2000 Zuschauer im Adelaide Oval zugelassen.

Die AFL-Saison war Ende März aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden. Footy ist ein Mix aus Rugby, Fußball, Handball und Basketball. In Australien wurden knapp über 7000 Menschen positiv auf COVID-19 getestet, 102 starben.

Fußball: Italiens Verband droht bei Missachtung der Corona-Regeln mit Liga-Ausschluss

9. Juni: Der italienische Fußballverband FIGC hat strenge Strafen für Klubs beschlossen, die gegen die Anti-Corona-Regeln verstoßen. Sollten Vereine keine Tests bei ihren Spielern durchführen, die Resultate verheimlichen oder sogar manipulieren, drohen hohe Geldstrafen bis hin zum Ausschluss aus der Meisterschaft. Das teilte der Verband mit.

Die FIGC benannte in dem Zusammenhang 31 Ärzte, die die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle kontrollieren sollen. Der Verband hatte die Richtlinien gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Komitee CTS entworfen, das die Regierung in Rom im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie berät.

Fußball: DFL plant angeblich Lockerung des Hygienekonzeptes

8. Juni: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant offenbar eine Lockerung ihres Hygienekonzeptes zur Durchführung des Bundesliga-Spielbetriebs. Wie der "kicker" unter Berufung auf ein Schreiben an die 36 Profivereine am Montag berichtete, soll unter anderem die Maskenpflicht für die Ersatzspieler auf der Tribüne gelockert werden, sofern der Mindestabstand eingehalten wird. Damit solle das Hygienekonzept "an die zwischenzeitlichen Entwicklungen in der Gesamtgesellschaft" angepasst werden.

Zuletzt hatten sich bereits zahlreiche Trainer und Verantwortliche angesichts sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus für eine Lockerung ausgesprochen.

Weiterhin soll laut dem DFL-Schreiben die Zahl der zugelassenen Journalisten (derzeit zehn pro Stadion) und Fotografen (derzeit drei) erhöht werden. Auch für die kommende Saison haben demnach bereits Überlegungen stattgefunden. So soll unter dem Arbeitstitel "Re-Start 2" ein Konzept zum Auftakt der Saison 2020/21 gestaltet werden, das von den strengen Maßnahmen im aktuellen Spielbetrieb abweicht.

Auch die Zulassung von Zuschauern wird bei der DFL ins Auge gefasst. Der Verband habe "bereits den Dialog mit dem Bundesgesundheitsministerium aufgenommen mit Blick auf die Möglichkeit, mit dem Saisonstart schrittweise Zuschauer zu den Spielen beider Ligen zuzulassen", zitiert der "kicker" DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

Fußball: Schweigeminute vor jedem Ligaspiel in Spanien

7. Juni: In Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie wird es bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im spanischen Fußball vor jeder Partie eine Schweigeminute geben. Dies teilten der spanische Fußballverband (RFEF) und La Liga am Sonntag mit. Die höchste spanische Liga war am 12. März unterbrochen worden, am Donnerstag nimmt sie mit dem Derby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla den Spielbetrieb wieder auf.

Fußball: Ribery-Trainer Iachini positiv auf Coronavirus getestet

Update vom 7. Juni: Franck Ribery muss in der Vorbereitung auf den Neustart der Serie A beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz vorerst auf seinen Trainer Beppe Iachini verzichten. Klub-Präsident Rocco Commisso teilte mit, dass sich Iachini mit dem Coronavirus infiziert habe. "Er hat all meine Unterstützung", sagte Commisso. Zuvor war bereits Gian Piero Gasperini erkrankt, der Coach von Atalanta Bergamo ist inzwischen aber wieder genesen.

In Italien wurde die Meisterschaft am 9. März unterbrochen. Die Saison wird am 20. Juni fortgesetzt.

Fußball: Lazio holt sich Pappkameraden ins Olympiastadion

7. Juni: Der italienische Erstligist Lazio Rom nimmt sich ein Beispiel an Borussia Mönchengladbach und stellt für den Restart in der Serie A Pappkameraden in seinem Stadion auf. Für knapp 40 Euro können die Anhänger des Tabellenzweiten ihr Bild im Olympiastadion aufstellen lassen. Ein Teil der Erlöse sollen dem Roten Kreuz zugute kommen, teilte der Verein mit.

Per Mail können die Fans ihr Bild dem Verein zukommen lassen. Sie dürfen dann selbst entscheiden, wo die eigenen Pappversion platziert werden soll. Sobald die Zuschauer in die Stadien zurückkehren, können die Teilnehmer ihr jeweiliges Bild abholen - inklusive Unterschrift von Lazio-Kapitän Senad Lulic.

Fußball: Kein weiterer Coronafall in der Premier League

6. Juni: Bei der sechsten Runde der Coronavirus-Tests in der englischen Premier League sind keine weiteren positiven Fälle gemeldet worden. 1195 Fußballspieler und Staff-Mitglieder waren am Donnerstag und Freitag auf COVID-19 getestet worden. Seit Anfang Mai wurden insgesamt 6274 Tests durchgeführt, 13 ergaben ein positives Ergebnis.

Die Premier League plant, am 17. Juni den Spielbetrieb wiederaufzunehmen. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp ist souveräner Tabellenführer, neun Spieltage stehen noch aus.

Fußball: Serie A bei Abbruch ohne Meister und Absteiger

6. Juni: In der Serie A soll es im Falle eines Saisonabbruchs aufgrund von erneuten Corona-Infektionsfällen weder einen Meister noch Absteiger geben. Diesen Plan der Liga segneten Medienberichten zufolge die 20 Klubs der Liga bei vier Enthaltungen am Freitagabend ab.

Abgelehnt wurde demnach ein Vorschlag von Verbandschef Gabriele Gravina, mithilfe eines Algorithmus über die letztendlichen Platzierungen der Saison zu entscheiden. Die Abschlussplatzierungen und damit die Teilnehmer am Europapokal sollen stattdessen über den Punkteschnitt ermittelt werden.

Fußball: Griechisches Ligaspiel wegen Coronavirus verschoben

6. Juni: Im griechischen Fußball kommt es wegen der Coronakrise gleich beim Restart schon wieder zur ersten Spielverlegung. Wie der Verband am Freitag mitteilte, muss die für Sonntag geplante Auftaktpartie der Abstiegsrunde zwischen FC Xanthi und Atromitos Athen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Als Grund dafür wird die neuerliche Ausbreitung des Coronavirus in der Region rund um Xanthi angegeben.

Fußball: FC Chelsea englischer Meister bei den Frauen

5. Juni: Die englische Frauenfußball-Liga WSL hat die Chelsea Ladies der deutschen Torhüterin Ann-Katrin Berger zu ihrem Champion erklärt. Nach dem Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie entschied sich die Liga für eine Punkte-pro-Spiel-Wertung, derzufolge Chelsea vor dem eigentlichen Spitzenreiter Manchester City liegt.

ManCity, Verein der deutschen Nationalspielerin Pauline Bremer, hatte aus 16 Spielen 40 Punkte geholt, Chelsea aus 15 Spielen 39. Im Quotienten lagen die Londonerinnen mit 2,6 Punkten jedoch vor dem Titelverteidiger City (2,5), der sich immerhin ebenfalls für die Champions League qualifizierte. Liverpool stieg mit nur sechs Punkten aus 14 von 22 zu absolvierenden Spielen als Tabellenletzter ab.

Fußball: Relegationsspiele der Bundesliga terminiert

5. Juni: Die Relegationsspiele zur Bundesliga werden am 2. und 6. Juli bestritten. Der Drittletzte der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga treten an diesen Terminen zu Hin- und Rückspiel an.

Die Relegationsspiele zwischen dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Drittplatzierten der 3. Liga finden am 7. Juli und 11. Juli, statt. Das gaben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Nach der coronabedingten Unterbrechung endet der Spielbetrieb der 3. Liga mit dem 38. Spieltag am 4. Juli.

Fußball: Frankreich öffnet Transferfenster bereits am 8. Juni

5. Juni: Frankreich öffnet das Sommer-Transferfenster bereits am 8. Juni, da die Saison aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde. Das gab der Ligaverband LFP bekannt. Ab diesem Datum können Klubs innerhalb Frankreichs Spieler verkaufen und kaufen.

Das Transferfenster schließt normalerweise Ende August oder Anfang September, könnte in diesem Jahr allerdings bis Ende September geöffnet bleiben. Für internationale Transfers hat der Weltverband FIFA noch keine Daten bekannt gegeben.

Leichtathletik: DM wird im August in Braunschweig nachgeholt

5. Juni: Die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Leichtathletik-DM in Braunschweig soll am 8. und 9. August nachgeholt werden, allerdings ohne Laufdisziplinen auf der freien Bahn und ohne Staffelwettbewerbe. Dies gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bekannt. Demnach sei für die Veranstaltung eine Sondergenehmigung beantragt, diese aber noch nicht erteilt worden.

Eishockey: NHL-Star nach COVID-19-Infektion genesen

5. Juni: Ein positiv auf den Coronavirus getesteter Spieler der Pittsburgh Penguins aus der NHL ist genesen. Nach Angaben der Penguins fühle sich der Spieler, dessen Name nicht veröffentlicht wurde "gut". Personen, die vor der Diagnose in engem Kontakt mit ihm standen, wurden benachrichtigt.

"Der Spieler befindet sich nicht in Pittsburgh und war seit dem Auftreten der ersten Symptome zu Hause in Isolation", teilte das Team weiter mit.

Baseball: MLB-Start rückt in weite Ferne

5. Juni: Der Start der Saison in der MLB rückt in weite Ferne. Die Spielergewerkschaft MLBPA hat einen von den Klubbesitzern geforderten weiteren Gehaltsverzicht abgelehnt. Dies teilte MLBPA-Chef Tony Clark mit.

Der Graben zwischen Liga und Gewerkschaft scheint beträchtlich. Die Liga hatte den Vorschlag der Gewerkschaft, eine Saison mit 114 Partien zu spielen, abgelehnt. Im Gegenzug forderte die MLB Gehaltsstundungen, sollten die Play-offs nicht gespielt werden können. Berichten zufolge denken die Klub-Eigentümer aufgrund der Coronavirus-Pandemie über eine deutlich verkürzte 50-Spiele-Saison nach. Traditionell absolviert jedes Team vor den Play-offs eigentlich 162 Spiele.

Eishockey: NHL gibt Play-off-Modus bekannt

5. Juni: Die NHL hat den Modus für die erweiterten Play-offs bekannt gegeben. Wie die NHL am Donnerstag mitteilte, wird nur die Qualifikation fürs Achtelfinale in Best-of-five-Serien ausgespielt. Diese Runde bestreiten die Mannschaften auf den Rängen fünf bis zwölf der beiden Conferences. Ab dem Achtelfinale bis zum Stanley-Cup-Finale wird im traditionellen Best-of-seven-Modus gespielt.

Olympia: Beratung über abgespecktes Programm für Tokio 2021

4. Juni: Die Organisatoren der auf den Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele in Tokio ziehen eine teilweise abgespeckte Version des Riesenereignisses in Betracht. Laut Tokios Gouverneurin Yuriko Koike berate das OK darüber, was "rationalisiert und vereinfacht" werden könne, um der Kostensteigerung durch die Verschiebung der Spiele entgegenzuwirken.

Japanischen Medienberichten zufolge könnten zum Beispiel die Eröffnungs- und Schlussfeier mit reduziertem Programm und weniger Zuschauern ausgerichtet werden. Die Reorganisation der Spiele, die nun am 23. Juli 2021 beginnen sollen, stellt Tokio vor immense finanzielle Herausforderungen. Die Veranstalter rechnen mit zusätzlichen Kosten von fast sechs Milliarden Euro.

Motorsport: DTM fährt 2020 nicht am Norisring

4. Juni: Nur einen Tag nach der Vorstellung des neuen Rennkalenders der DTM ist dieser schon wieder hinfällig: Weil die Stadt Nürnberg keine Genehmigung für den vom 10. bis 12. Juli geplanten Saisonauftakt auf dem Norisring erteilt und das Rennen damit für 2020 komplett gestrichen wird, muss der wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Start erneut verlegt werden. Das erste Rennen wäre nun Spa am 1. und 2. August. Doch auch auch hier steht die behördliche Genehmigung noch aus.

Fußball: DFB öffnet Stützpunkte für Training

4. Juni: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie die meisten seiner 366 Stützpunkte ab dem 8. Juni wieder für Training öffnen. Dies sei wichtig, da die Stützpunkte "integraler Bestandteil des DFB-Talentförderprogramms sind", hieß es in einer Verbandsmitteilung.

Fußball: Italienischer Fußball-Verband richtet Hilfsfond ein

4. Juni: Der italienische Fußball-Verband hat die Einrichtung eines mit 21 Millionen Euro dotierten Hilfsfonds zur Unterstützung der unteren Ligen beschlossen. Der Fonds wurde aufgrund eines Vorschlags von Präsidenten Gabriele Gravina eingerichtet und soll vor allem Klubs der Serie B, C und die Amateureinliga und den Frauenfußball unterstützen.

Turnen: EM findet im Dezember in Baku statt

4. Juni: Die Europameisterschaften der Männer und Frauen im Turnen werden im Dezember in Aserbaidschans Hauptstadt Baku stattfinden. Das gab der europäische Turnverband (UEG) offiziell bekannt. Die Wettbewerbe der Männer werden demnach zwischen dem 9. und 13., die der Frauen folgt zwischen dem 17. und 20. Dezember ausgetragen.

Fußball: Rapinoe verzichtet wegen Pandemie auf Turnier

4. Juni: In den USA rollt bald wieder der Ball, doch Superstar Megan Rapinoe (34) spielt nicht mit. Das Gesicht der Weltmeisterinnen verzichtet offenbar aus Sorge um ihre Gesundheit auf eine Teilnahme am Challenge Cup (27. Juni bis 26. Juli), der von der US-Profiliga der Frauen (NWSL) in Utah ausgetragen wird, um nach der Corona-Zwangspause wieder den Spielbetrieb zu eröffnen.

Motorsport: Rallye Neuseeland für 2020 abgesagt

4. Juni: Die Rückkehr der Rallye Neuseeland verschiebt sich um ein Jahr. Der WM-Lauf kann in dieser Saison wegen der Folgen des Coronavirus nicht stattfinden. Das gaben die Veranstalter bekannt.

Die Rallye, zuletzt 2012 ausgetragen, stand nach siebenjähriger Pause wieder im Rennkalender, gefahren werden sollte vom 3. bis 6. September. Da die Grenzen des Landes aber noch für einige Zeit geschlossen sind, ist die Durchführung nicht möglich.

Fußball: Griechische Regierung lehnt Antrag auf Fans im Stadion ab

3. Juni: Beim Restart der griechischen Super League sind keine Fans zugelassen. Die Regierung des Landes lehnte am Mittwoch einen entsprechenden Antrag des Fußballverbandes ab, wie Sportminister Lefteris Avgenakis erklärte. Die Super League wollte einer begrenzten Anzahl von Anhängern bei der Wiederaufnahme am Samstag den Zugang zu den Stadien ermöglichen.

Avgenakis erklärte allerdings weiter, man werde die Angelegenheit in der kommenden Woche neu bewerten. Voraussetzung sei ein guter Verlauf und die Zustimmung der Gesundheitsbehörden. Die Play-offs zur Ermittlung des Titels und der Europaplätze sollen bis zum 19. Juli abgeschlossen sein, das Halbfinale des griechischen Pokals anschließend folgen.

Die staatlichen Gesundheitsbehörden haben mitgeteilt, dass ein Spieler, bei dem ein Coronavirus nachgewiesen wird, unter Quarantäne gestellt und der Rest der Mannschaft fünf Tage lang isoliert wird. Kein Spieler wurde bei regelmäßigen Kontrollen während der Trainingseinheiten bislang positiv getestet.

Rallye: WM-Lauf in Finnland abgesagt

3. Juni: Die zur WM zählende und im August geplante Finnland-Rallye ist am Mittwoch vom Veranstalter abgesagt worden. "Obwohl sich die Corona-Lage allmählich verbessert, gibt es noch zu viele Risikofaktoren im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten", heißt es in einem offiziellen Statement: "Bis zum Termin sind es nur noch zwei Monate, das ist zu wenig, um verantwortungsvoll planen zu können."

Handball: EHF plant für dieses Jahr Spiele mit Zuschauern

3. Juni: Die Europäische Handball Föderation EHF will noch in diesem Jahr Spiele mit Zuschauern austragen. "Wir gehen aktuell davon aus, dass das Final Four (Champions League, Anm. d. Red.) wie auch die Frauen-Europameisterschaft im Dezember in Dänemark und Norwegen mit Zuschauern durchgeführt werden können", sagte der Geschäftsführer der EHF Marketing der Fachzeitschrift Handballwoche.

Fußball: 25 Coronafälle bei ukrainischem Erstligisten Lwiw

2. Juni: Der Neustart der Fußball-Saison in der Ukraine wurde von massenweise Coronafällen bei einem Erstligisten überschattet. In den Reihen des Traditionsvereins Karpaty Lwiw wurden gleich 25 Personen bei der obligatorischen Testreihe vor dem Restart positiv auf das Virus getestet. Die meisten der Infizierten haben nach Informationen der Nachrichtenagentur "AFP" keine Symptome.

Fußball: Französische Klubs fordern Zulassung von Zuschauern zum Saisonstart

2. Juni: Die Klubs der ersten und zweiten französischen Fußball-Liga drängen für den Start der kommenden Spielzeit auf die Zulassung von Zuschauern. So sollen bereits vor der Saison "Trainingslager und Freundschaftsspiele mit einigen Zuschauern" abgehalten und zum Start dann "die Stadien wieder für größere Zuschauermassen geöffnet" werden. Diese Forderung richtete die Gewerkschaft der beiden Eliteligen am Dienstag an die Regierung. Ein entsprechendes Gesundheitsprotokoll zur Umsetzung dieses Plans sei bereits in Arbeit, hieß es in der Erklärung weiter.

Fußball: Serie A startet am 20. Juni mit FC Turin gegen Parma

1. Juni: Nach rund dreieinhalb Monaten kehrt die italienische Fußball-Liga am 20. Juni mit dem Spiel FC Turin gegen Parma Calcio (19.30 Uhr) aus der Corona-Zwangspause zurück. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Serie A am Montagabend veröffentlichte.

Die Liga beginnt mit vier Nachholspielen des 25. Spieltages, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt wurden. Am 20. Juni trifft deshalb auch Hellas Verona auf Cagliari Calcio (21.45 Uhr), am 21. Juni spielt Robin Gosens mit Atalanta Bergamo (19.30 Uhr) gegen Sassuolo Calcio sowie Inter Mailand gegen Sampdoria Genua (21.45 Uhr).

Fußball: Italiens Fußballverband drängt vor Restart auf Rückkehr der Fans in die Stadien

1. Juni: Der italienische Fußballverband FIGC will möglichst bald wieder Fans in die Stadien lassen. "Ich hoffe, dass bis zum Ende der Meisterschaft zumindest ein kleiner Teil der Fans wieder in die Stadien darf. Es muss möglich sein, dass man in einer Arena mit 60.000 Plätzen Raum für einen minimalen Prozentsatz an Fans schaffen kann - mit allen dazugehörigen Vorsichtsmaßnahmen", sagte Verbandschef Gabriele Gravina im Interview mit dem Radiosender "Radio 24".

Fußball: Erster Profi stirbt an Folgen von COVID-19

Update vom 1. Juni: Der erste Fußballer ist an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung gestorben. Deibert Frans Roman Guzmán, 25-jährige Profi vom bolivianischen Zweitligisten Universitario de Beni, ist in seiner südamerikanischen Heimat bereits Anfang letzter Woche nach der Virus-Erkrankung gestorben. Auch sein Vater und Onkel lebten im selben Haushalt und erlagen bereits zuvor dem Virus.

Tischtennis: Boll und Ovtcharov nach Corona-Pause erfolgreich

1. Juni: Den beiden Tischtennis-Assen Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov ist die Rückkehr in den Wettkampfmodus nach der Corona-Zwangspause gelungen. Beim Auftakt der neuen Turnierserie "Düsseldorf Masters" holten beide unter besonderen Hygiene-Vorkehrungen souveräne Siege. Der 39 Jahre alte Boll vom deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf steht nach dem ersten Tag in seinem "Wohnzimmer" bereits als Halbfinalist fest.

Fußball: Kölns Heldt erkennt Beeinträchtigung der Spieler

1. Juni: Geschäftsführer Horst Heldt hat die Unterbrechung durch die Coronakrise als Grund für die Schwächephase beim Bundesligisten 1. FC Köln ausgemacht. "Vor der Corona-Pause waren wir in einem Flow. Die Pandemie hat bei jedem Menschen etwas ausgelöst, sie ist auch an den Spielern nicht spurlos vorbeigegangen", sagte der 50-Jährige bei "Amazon" über die Bilanz mit zwei Punkten aus drei Partien seit dem Restart.

Motorrad: MotoGP-Rennen in Japan abgesagt

1. Juni: Auch der Große Preis von Japan in der MotoGP fällt in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Der vom 16. bis 18. Oktober geplante WM-Lauf wird ersatzlos gestrichen, wie Vermarkter Dorna mitteilte.

Man arbeite "sehr hart daran, die Rennsaison wieder zu beginnen und so viele Events wie möglich auf die sicherste Art und Weise abzuhalten", sagte Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, der erklärte, "dass die MotoGP bis Mitte November in Europa bleiben wird".

