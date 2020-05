Das Coronavirus und die Auswirkungen auf den Sport: Die Triathlon-WM-Serie und der Ironman in Hamburg sollen Anfang September stattfinden. Österreich beginnt den Fußball-Restart mit dem Pokalfinale am 29. Mai. Emanuel Buchmann fährt Everest-Challenge für den guten Zweck. DFB erstattet Tickets für Pokalfinale der Frauen. Alle News zum Coronavirus im Sport im Liveblog.

Alle News im Liveblog:

Fußball: Österreich beginnt den Restart mit dem Pokalfinale am 29. Mai

Update vom 13. Mai: Der Fußball in Österreich nimmt am 29. Mai mit dem Pokalfinale wieder seinen Spielbetrieb auf. Im Klagenfurter Wörthersee Stadion trifft Titelverteidiger und Meister Red Bull Salzburg vor leeren Tribünen auf Zweitligist Austria Lustenau. Das gab der österreichische Verband ÖFB am Mittwoch bekannt. Ursprünglich hätte das ÖFB-Cup-Endspiel am 1. Mai stattfinden sollen.

Die Bundesliga soll Anfang Juni nachziehen. Ligapräsident Christian Ebenbauer hatte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die Saison ohne Zuschauer und unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im kommenden Monat fortgesetzt werden könne. Kurz zuvor hatte die österreichische Regierung für Geisterspiele ab Juni grünes Licht gegeben.

Triathlon: WM-Serie und Ironman Anfang September in Hamburg

Update vom 13. Mai: Die Rennen der WM-Serie der Triathleten (WTS) in Hamburg sowie der Ironman der Hansestadt sollen im Spätsommer stattfinden. Dies gaben die Veranstalter nach Absprache mit der Stadt Hamburg, den zuständigen Behörden und der Internationalen Triathlon Union (ITU) bekannt. Die Wettbewerbe sind für den 5. und 6. September geplant.

Fußball: DFB erstattet Tickets für Pokalfinale der Frauen

13. Mai: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erstattet Inhabern von Tickets für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln den Kaufpreis. Die Partie soll nach dem neuen Rahmenterminkalender am 4. Juli als Geisterspiel ausgetragen werden, wenn die Politik ihre Zustimmung erteilt. Fans, die ihre Karte persönlich in einer Verkaufsstelle erworben haben, müssen diese zurückgeben. Über Telefon oder online erstandene Tickets müssen hingegen nicht zurückgesendet werden, eine Erstattung erfolgt automatisch.

Radsport: Buchmann sammelt bei Everest-Challenge Spenden für guten Zweck

13. Mai: Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann sammelt in der coronabedingten Zwangspause Geld für gute Zwecke. Der 27-Jährige vom Team Bora-hansgrohe, im Vorjahr Gesamtvierter der Tour de France, will Ende Mai im Ötztal eine Everest-Challenge in Angriff nehmen und während eines Tages 8848 Höhenmeter bewältigen. Für jeden Höhenmeter können Unterstützer im Internet zehn Euro spenden. Ziel der Kampagne ist es, mindestens 88.848 Euro für das Deutsche Kinderhilfswerk zu sammeln.

Fußball: SC Amiens klagt gegen den Abstieg

12. Mai: Der französische Erstligist SC Amiens hat Klage wegen des vorzeitigen Saisonabbruchs und des damit verbundenen Abstiegs des Klubs aus der Ligue 1 eingereicht. "Wir finden, dass die Entscheidung gegen die sportliche Fairness verstößt. Die Entscheidung ist eine Bestrafung durch die Liga. Es ist ungerecht", sagte Klub-Präsident Bernard Joannin bei einer Pressekonferenz.

Der französische Ligaverband LFP hatte Ende April den Abbruch der Saison aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen. Anhand des Punktedurchschnitts wurde die Abschlusstabelle ermittelt. Als Vorletzter musste Amiens damit den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. "Wir wurden dazu gezwungen zu kämpfen, vor Gericht zu gehen und diese unfaire Entscheidung anzufechten", erklärte Joannin.

Segeln: Vendee Globe soll wie geplant im November stattfinden

12. Mai: Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie soll am 8. November als Starttermin der legendären Segel-Veranstaltung Vendee Globe festgehalten werden. Dies teilten die Organisatoren mit. Die Vendee Globe gilt als härteste Einhandregatta der Welt, bei der sich die besten Segler alle vier Jahre messen, ohne fremde Hilfe anzunehmen oder Land zu betreten.

Fußball: Portugal plant Wiederaufnahme der Liga NOS im Juni

12. Mai: Auch in Portugals höchster Fußball-Liga soll der Ball bald wieder rollen. Wie die Liga NOS bekannt gab, ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 4. Juni angedacht.

Die Regierung im Land des amtierenden Europameisters gestattet gar den 30. Mai für den Restart, die portugiesische Liga will sich aber genügend Zeit lassen, um die Stadien zu inspizieren und alle Spieler intensiv auf das Coronavirus zu testen.

Fußball: Tschechien plant Liga-Restart am 23. Mai

12. Mai: Eine Woche nach der Wiederaufnahme der Bundesliga soll inmitten der Coronakrise auch in der Tschechischen Republik wieder der Ball rollen. Wie der Ligaverband LFA bei "Twitter" mitteilte, nimmt die höchste Spielklasse den Betrieb mit einem Nachholspiel zwischen FK Teplice und Slovan Liberec am 23. Mai wieder auf. Weitere Ansetzungen sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Auch die 2. Liga setzt ihre Spielzeit fort. In der regulären Saison der ersten Liga hat jede Mannschaft noch sechs Partien zu absolvieren, bevor in Meisterrunde, Europa-League-Playoffs und Abstiegsrunde für alle Teams in weiteren drei bis fünf Spielen die Entscheidungen fallen.

Golf: US-PGA-Tour plant wohl Spielertransport mit Charterflügen

12. Mai: Die US-PGA-Tour plant offenbar, Flugzeuge zu chartern, um Spieler und Caddies von Turnier zu Turnier zu transportieren. "Die Tour hat große Flugzeuge für alle Spieler und Caddies zwischen den Veranstaltungen gechartert, um unsere Blase schön dicht zu halten", verriet US-Golfer Kevin Streelman (41) dem Magazin "Golfweek": "Es werden wahrscheinlich vier, fünf, sechs von uns sein, die sich ein Flugzeug teilen, um nach Colonial zu gelangen."

Nach mehrfacher Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie will die US-Tour mit der Charles Schwab Challenge im texanischen Fort Worth vom 11. bis 14. Juni ihren Spielbetrieb wiederaufnehmen.

Mindestens bis Anfang Juli sollen die Turniere ohne Zuschauer ausgetragen werden. Nur Spieler, Caddies und notwendiges Veranstaltungs- und Fernsehpersonal sollen sich auf dem Platz aufhalten.

Fußball: Kein weiterer positiver Coronafall bei Dynamo Dresden

12. Mai: Bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat die insgesamt vierte Testreihe auf das Coronavirus keinen weiteren positiven Test hervorgebracht. Das teilten die Sachsen am Dienstag mit. Am vergangenen Samstag waren zwei Profis positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Das Gesundheitsamt Dresden ordnete daraufhin für den gesamten Kader sowie den Trainer- und Betreuerstab eine zweiwöchige Quarantäne an, da es bereits ein Mannschaftstraining gegeben hatte.

Bogenschießen: "Altestes Sportereignis der Welt" abgesagt

12. Mai: Nun fällt auch das "älteste Sportereignis der Welt" kurzfristig der Coronakrise zum Opfer. Der seit fast 350 Jahren ausgetragene Bogenschießwettbewerb Ancient Silver Arrow wurde offiziell abgesagt. Eigentlich sollte das Event im Norden Englands am kommenden Samstag stattfinden.

Der Wettbewerb wurde bereits im Jahr 1673 zum ersten Mal ausgetragen. Die Veranstalter bewerben das Event deshalb als das am "längsten etablierte und älteste Sportereignis der Welt". Insgesamt wurde der Bogenschießwettstreit bislang 311-mal ausgetragen, letztmals fiel der Wettbewerb wegen des Zweiten Weltkriegs aus.

Tennis: Wimbledon-Veranstalter hilft beim Kampf gegen Coronavirus

12. Mai: Der Veranstalter des abgesagten Wimbledon-Turniers, der All England Lawn Tennis Club (AELTC), beteiligt sich finanziell am Kampf gegen das Coronavirus. Anlässlich des 200. Geburtstags der Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale, engagiert sich der Klub gemeinsam mit den Meisterschaften und der Wimbledon Foundation mit einem Betrag in Höhe von 1,2 Millionen Pfund (umgerechnet 1,36 Millionen Euro) für den Kampf gegen die Pandemie auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Fußball: Österreichische Liga soll Anfang Juni fortgesetzt werden

12. Mai: Im österreichischen Profifußball soll ab der ersten Juniwoche wieder der Ball rollen. Wie Ligapräsident Christian Ebenbauer auf einer Pressekonferenz mitteilte, könne die Bundesliga ohne Zuschauer und unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im kommenden Monat den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Kurz zuvor hatte die österreichische Regierung für Geisterspiele ab Juni grünes Licht gegeben.

Fußball: Cagliari-Profis verzichten auf April-Gehalt

12. Mai: Die Spieler des italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio verzichten auf ihre April-Gehälter. Damit wollen sie die Mitarbeiter unterstützen, die derzeit in Kurzarbeit sind. Dies teilte der Klub mit. Vereinschef Tommaso Giulini dankte den Profis für die Sensibilität in einer für den Klub schwierigen Phase.

Eishockey: AHL-Saison wegen Coronakrise abgebrochen

12. Mai: Die Saison in der American Hockey League (AHL) ist aufgrund der Coronakrise abgebrochen worden. Das teilte der Unterbau der National Hockey League (NHL) am Montag (Ortszeit) mit. Davon betroffen sind neben Toptalent Moritz Seider, der beim Farmteam der Detroit Red Wings, den Grand Rapids Griffins spielt, fünf weitere deutsche Spieler.

Basketball: NBA und NBPA verlängern Frist zur Kündigung des Tarifvertrags bis September

12. Mai: Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich darauf geeinigt, das 60-Tage-Fenster, das der Liga nach der Coronavirus-Pandemie das Recht auf eine Kündigung des Tarifvertrags (CBA) einräumt, bis September zu verlängern. Dies berichtete ESPN am Montag (Ortszeit).

Fußball: Spielverlegungen in den beiden ersten weißrusischen Ligen

11. Mai: Die Coronakrise hat nun doch auch den weißrussischen Profifußball erreicht. Wie der nationale Verband ABFF am Montag mitteilte, wurde die Erstligapartie zwischen dem FC Minsk und Neman Grodno ebenso wie das Zweitligaspiel FK Arsenal Dsjarschynsk gegen Lokomotiv Gomel verlegt. Bei Spielern der Klubs aus Minsk und Gomel besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion.

Fußball: Fußball-Landesverband Brandenburg beschließt Saisonabbruch der Amateurligen

11. Mai: Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) hat die Saison in den Amateurligen aufgrund der Coronakrise offiziell abgebrochen. Grund sei die "vom Land Brandenburg erlassene SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung", teilte der FLB nach einer Vorstandssitzung am Montag mit.

Fußball: Italiens Regierung erlaubt Mannschaftstraining ab 18. Mai

11. Mai: Die italienische Regierung hat grünes Licht für die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings im italienischen Profifußball ab dem 18. Mai gegeben. Die teilte die Regierung am Montag nach Gesprächen mit dem wissenschaftlichen Komitee (CTS) mit, das das Kabinett in Sachen Coronavirus berät.

Seit dem 4. Mai ist individuelles Training für die Serie-A-Profis erlaubt. Nach dem 18. Mai will die Regierung über die Fortsetzung der Saison in der Serie A entscheiden, die wegen der Pandemie seit dem 9. März unterbrochen ist. Die Serie-A-Klubs hoffen auf eine Wiederaufnahme der Spielzeit ab Ende Juni. Zwölf Spieltage sind bis zum Ende der Saison noch zu absolvieren.

Fußball: Bundesliga-Schiedsrichter erstmals auf Corona getestet

11. Mai: In Vorbereitung auf den Neustart der Bundesliga am Samstag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag damit begonnen, seine Elite-Schiedsrichter auf das Coronavirus zu testen. "Die Schiedsrichter für das kommende Wochenende unterziehen sich ab heute einem ersten Test und dann noch einem zweiten Test einen Tag vor dem Spiel", sagte der sportliche Leiter der Elite-Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich auf der Webseite des DFB.

Für den Fall eines positiven oder unklaren Befundes bei einem Referee oder seines Assistenten "werden wir eine kleine Anzahl von Personen als Reserve vorhalten, die auch getestet werden und dann gegebenenfalls am Spieltag einspringen könnten", erklärte Fröhlich. Die Spieler der 1. und 2. Bundesliga werden am Donnerstag und Freitag von der Schiedsrichter-Abteilung in speziellen Briefings direkt auf den Saison-Neustart unter den neuen Bedingungen vorbereitet.

Fußball: Benficas David Tavares positiv getestet

11. Mai: David Tavares vom portugiesischen Fußball-Meister Benfica Lissabon ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der Mittelfeldspieler, der bislang keine Symptome zeigt, befindet sich bereits in Quarantäne.

NFL: Patriots-Eigentümer Robert Kraft versteigert Super-Bowl-Ring für guten Zweck

11. Mai: Teambesitzer Robert Kraft von den New England Patriots aus der US-Footballliga NFL versteigert seinen Super-Bowl-Ring von 2017 für den guten Zweck. Im Rahmen der "All In Challenge" lag das Anfangsgebot für das mit 283 Diamanten besetzte Stück bei 75.000 Dollar. Die Aktion hat sich zum Ziel gesetzt, einen zweistelligen Millionenbetrag einzusammeln, um Menschen in Not mit Essen zu versorgen.

Neben dem Ring erhält der Gewinner der Auktion einen Besuch bei Kraft in seinem Büro im Gillette-Stadion, der Privatjet des Teams wird den neuen Besitzer dafür eigens einsammeln, sollte die Person nicht in Fahrdistanz wohnen. Schon wenige Stunden nach Beginn der Auktion wurden 330.000 Dollar geboten.

KSC-Profi Lorenz kritisiert Wiederbeginn: "Durchdrücken ohne Rücksicht"

11. Mai: Mittelfeldspieler Marc Lorenz vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat angesichts des hohen Verletzungsrisikos große Bedenken vor dem Neustart der Saison. Da den Klubs nur rund eine Woche Mannschaftstraining vor dem ersten Spieltag am kommenden Wochenende bleibt, sprach der 31-Jährige gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" von einem "eiskalten Start", seiner Ansicht nach fehlen im Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) "die Vorbereitung und das Gespür für die Gesundheit der Spieler. Ich glaube, da wird gar nicht darauf geachtet".

Ziel der DFL ist es, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen. Für die Teams in der Bundesliga und der 2. Liga stehen deshalb jeweils noch neun Spiele binnen sechs Wochen an. "Es ist für mich ein Durchdrücken ohne Rücksicht auf Verluste", meinte Lorenz: "Es gibt viele, die um einen neuen Vertrag spielen. Wenn sich einer von ihnen das Kreuzband reißt, verpflichtet den keinen mehr. Gesundheit ist unbezahlbar."

Italien plant Rettungsfonds für Sport durch Besteuerung von Wetten

11. Mai: Die italienische Regierung plant die Einrichtung eines Rettungsfonds für den von der Coronakrise schwer belasteten Sport. Der Fonds ist Teil eines milliardenschweren Hilfspakets, das die Regierung als Stütze der von der Krise am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren verabschieden will.

Der auf drei Jahre angelegte Fonds soll mit der Besteuerung von 0,75 Prozent der Einnahmen der Sportwettenanbieter finanziert werden, die in Italien 2019 einen Umsatz von 14 Milliarden Euro generiert haben. Laut Regierungspläne soll der Fonds mit mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr dotiert werden.

Die Pläne der Regierung lösen heftigen Protest der Sportwettenanbieter aus, die wegen der Coronavirus-Krise ohnehin mit schweren Einnahmerückgängen rechnen.

Fußball: HSV-Profis verzichten auf Gehalt und Prämien

10. Mai: Eine Woche vor der Rückkehr ins Spielgeschehen haben sich beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV Profis und Sportvorstand Jonas Boldt auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. Dabei soll es sich laut Klub-Mitteilung um "eine Mixtur aus Beiträgen von kollektiver Gehaltsreduktion und Prämien" handeln.

Fußball: Drei Coronafälle in Portugal bei Vitoria Guimaraes

10. Mai: Drei Spieler des portugiesischen Fußball-Erstligisten Vitoria Guimaraes sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der Klub. Die Betroffenen seien symptomfrei und in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer Mitteilung. Die Identität der Spieler wurde nicht bekannt gegeben.

Fußball: Fünf positive Fälle in den spanischen Topligen

10. Mai: In den beiden spanischen Fußball-Topligen sind fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Ligaverband am Sonntag mit. Am Freitag hatte bereits der öffentlich-rechtliche katalanische Radiosender "RAC1" darüber berichtet.

Die Betroffenen seien symptomfrei und in der letzten Phase der Erkrankung, hieß es in einer Mitteilung. Die Identität der Spieler wurde nicht bekannt gegeben. Laut Protokoll müssen diese sich nun in eine häusliche Quarantäne begeben und werden in den kommenden Tagen erneut getestet. Nach zwei negativen Tests können die Spieler wieder am Training in den Vereinseinrichtungen teilnehmen.

Fußball: Faröer startet Ligabetrieb

10. Mai: In der Fußball-Bundesliga soll nach der Corona-Pause der Ball am Samstag wieder rollen, die Färöer waren aber schneller. Die Saison wurde am Samstag mit zweimonatiger Verspätung gestartet. Alle fünf Spiele wurden vor leeren Rängen ausgetragen. Laut der Nachrichtenagentur "AFP" haben sich trotz des Zuschauerverbots aber einige Fans an den Stadien versammelt.

Radsport: Vuelta 2020 ohne Etappe in Portugal

Update vom 9. Mai: Anders als geplant wird die Spanien-Rundfahrt der Radprofis nicht in Portugal Station machen. "Wegen der außergewöhnlichen Situation aufgrund der COVID-19-Krise sehen sich die Gemeinden Porto, Matosinhos und Viseu nicht in der Lage, optimale Bedingungen für die Veranstaltung von Rennen zu bieten", gab der Vuelta-Veranstalter Unipublic am Samstag bekannt.

Aus diesem Grund werden sowohl die 15. Etappe, die ursprünglich von Porto nach Matosinhos führen sollte, als auch die 16. Etappe, die in Viseu starten sollte, entsprechend angepasst. Die neuen Etappenziele stehen bereits fest und werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Vuelta sollte eigentlich am 14. August in Utrecht starten, wurde aber aufgrund der Coronapandemie auf den 20. Oktober bis 3. November verlegt. Los geht es nun in Irun im Baskenland.

Fußball: DFB veröffentlicht Hygienekonzepte für DFB-Pokal, Frauen-Bundesliga und 3. Liga

8. Mai: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag die Hygienekonzepte für die Fortsetzung seiner Wettbewerbe veröffentlicht. Erwartungsgemäß orientieren sich die Vorgaben dabei sehr stark am von der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" entwickelten Konzept der DFL für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Für den DFB-Pokal der Männer greift der Deutsche Fußball-Bund sogar auf ein identisches Konzept zurück, in der Bundesliga sowie im Pokal-Wettbewerb der Frauen und der 3. Liga ist für die Austragung der Geisterspiele lediglich ein deutlich geringerer Personalbedarf veranschlagt. In der 3. Liga und im Frauen-Bereich sollen nur 214 bzw. 128 Menschen rund um die Partien beschäftigt sein. In Männer-Bundesliga und Pokal arbeiten bis zu 326 Personen rund um die Spiele, nie sollen sich dabei aber mehr als 300 Personen gleichzeitig auf dem Stadiongelände befinden.

Eishockey: Auch NHL sagt alle Auslandsspiele ab

8. Mai: Nach der Football-Profiliga NFL hat auch die Eishockey-Profiliga NHL alle Auslandsspiele für 2020 abgesagt. Dies gaben die NHL und die Spielergewerkschaft NHLPA gemeinsam am Freitag bekannt. Unter anderem hätten im Herbst die Boston Bruins in der SAP Arena zu einem Testspiel gegen den deutschen Meister Adler Mannheim antreten sollen.

Fußball: Italien entscheidet nach 18. Mai über Serie-A-Neustart

8. Mai: Die italienische Regierung will erst nach dem 18. Mai über die Fortsetzung der Serie A entscheiden. An diesem Datum beginnen die Klubs wieder mit dem Mannschaftstraining, im Anschluss könnte der Neustart der Fußballmeisterschaft beschlossen werden, sollten die epidemiologischen Daten zufriedenstellend sein. Das sagte Sandra Zampa, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, laut Medienberichten.

Fußball: Erstes Geisterspiel nach Corona-Pause in Südkorea

8. Mai: Strömender Regen, ein Platzverweis und ein fast menschenleeres WM-Stadion in Jeonbuk - in Südkorea ist die erste Fußballliga nach coronabedingter Verschiebung offiziell in die neue Saison gestartet. Im Auftaktspiel der K-League setzte sich Vorjahresmeister Jeonbuk Hyundai gegen Suwon Blue Wings mit 1:0 (0:0)durch.

Wasserball: Olympia-Quali findet im Februar 2021 statt

8. Mai: Die bereits zweimal verlegte Olympia-Qualifikation der Wasserballer soll nun vom 21. bis 28. Februar 2021 in Rotterdam stattfinden. Dies teilte der Schwimm-Weltverbandes FINA mit. Gemeinsam mit elf anderen Nationen tritt auch die deutsche Mannschaft dort an, um eines der letzten drei Tickets für Tokio 2021 zu ziehen.

Fußball: Fanprojekte um Fan-Ansammlungen bei Bundesliga-Neustart vermeiden

Update vom 8. Mai: Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) ist davon überzeugt, dass sich eine Fan-Ansammlung wie beim ersten Geisterspiel im März zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln beim Neustart der Bundesliga am 16. Mai nicht wiederholen wird. "Gladbach ist mit der jetzigen Situation nicht zu vergleichen", sagte BAG-Sprecherin Sophia Gerschel im Interview mit dem "SID".

Fußball: Auch Hertha steigt ins Mannschaftstraining ein

8. Mai: Am Freitagvormittag ist auch Bundesligist Hertha BSC wieder ins komplette Mannschaftstraining eingestiegen. Voraussetzung dafür war die kurzfristige Genehmigung durch den Berliner Senat. Für die im Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgeschriebene Quarantäne zieht sich Hertha ins Hotel Palace am Kurfürstendamm zurück.

Fußball: Berlusconis Klub Monza steigt in zweite Liga auf

8. Mai: Monza 1912, der neue Fußball-Klub des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, ist am Grünen Tisch in die Serie B aufgestiegen. Die drittklassige Serie C brach ihre Saison wegen der Corona-Pandemie ab und entschied, dass die Tabellenführer der drei Gruppen künftig in der zweiten Liga spielen.

Golf: Woods/Manning am 24. Mai mit Charity-Match gegen Mickelson/Brady

8. Mai: Tiger Woods und Peyton Manning gegen Phil Mickelson und Tom Brady: Mit einem Golf-Charity-Match der Extraklasse werden vier Superstars des Sports mindestens zehn Millionen Dollar für den Kampf gegen die Corona-Pandemie einspielen. Dies berichtete Turner Sports am Donnerstag. Termin für das Duell über 18 Löcher ist der 24. Mai.

Fußball: Getafe-Präsident Torres übernimmt Kosten für Dauerkarten

8. Mai: Präsident Angel Torres vom spanischen Fußball-Erstligisten FC Getafe will die Kosten für die 13.500 Dauerkarten in der kommenden Saison übernehmen. Das bestätigte der Industrielle dem Radiosender Radio Marca. Zwar müssen die Ticketinhaber die Eintrittspreise für Pokalspiele weiter selbst bezahlen, die Liga-Heimspiele jedoch werden damit kostenlos sein.

Fußball: Corona-Tests negativ - Aue startet ins Mannschaftstraining

7. Mai: Entwarnung bei Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue: Alle Ergebnisse des dritten Tests auf das Coronavirus waren negativ. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Am Freitag beginnt das Team mit dem Mannschaftstraining, "um optimal für das Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 16. Mai vorbereitet zu sein", wie es in der Erklärung auf der Homepage der Veilchen heißt.

Fußball: Profis in den Niederlanden stimmen 35 Millionen Euro Gehaltskürzungen zu

7. Mai: Die Sozialpartner des niederländischen Profifußballs haben sich in der Coronakrise auf ein Rettungspaket mit Gehaltskürzungen für Spieler und Trainer der beiden höchsten Ligen in Höhe von 35 Millionen Euro jährlich geeinigt.

"Das ist eine historische Vereinbarung", erklärten die Arbeitgeberorganisation FBO, die Spielergewerkschaften VVCS und ProProf, die Vertretung der Fußballtrainer CBV, der niederländische Verband KNVB sowie die Gesellschaften der Ehrendivision und der Ersten Division.

Fußball: AC Florenz meldet drei infizierte Profis - vier Fälle bei Sampdoria

7. Mai: Bei den italienischen Erstligisten AC Florenz und Sampdoria Genua sind insgesamt sieben Spieler positiv auf COVID-19 getestet worden. Das gaben der AC, Klub des früheren Bayern-Stars Franck Ribery, und Genua am Donnerstag bekannt. Um welche Profis es sich handelt, ließen beide Vereine offen.

Die betroffenen Akteure von Florenz, die keine Symptome aufweisen, begaben sich in Quarantäne. Zudem haben sich drei Mitglieder des medizinischen Stabs mit dem Coronavirus infiziert.

Fußball: 38 Corona-Infizierte bei Brasiliens Meister Flamengo

7. Mai: Brasiliens Meister CR Flamengo hat im Vereinsumfeld mit der Ausbreitung des Coronavirus zu kämpfen. Drei Spieler seien positiv auf COVID-19 getestet worden, teilte der Verein mit. "Von den 293 Personen, die getestet wurden, waren 38 positiv, manchmal ohne Symptome", hieß es in einem Statement.

Fußball: Serie-A-Fortsetzung nur mit Geisterspielen

7. Mai: Die Saison in der Serie A wird im Falle eines Neustarts vor leeren Rängen fortgesetzt. "Das steht zu 100 Prozent fest. Es bestehen keine Zweifel, dass die Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden, wenn die Meisterschaft weitergespielt wird", sagte Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora am Donnerstag.

Über das weitere Vorgehen wollte er allerdings keine Angaben machen. "Wir müssen hoffen, dass die Infektionszahlen sinken, damit wir schrittweise neu starten können. Ich hoffe, dass wir ab dem 18. Mai bestimmen können, wann Sportanlagen wieder öffnen können", sagte Spadafora, der eine Rückkehr in den Sportbetrieb für Ende Mai anpeilt.

Fußball: Keine Coronafälle beim FC Barcelona

7. Mai: Beim FC Barcelona sind offenbar alle Spieler und Betreuer des Vereins negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet der katalanische Radiosender "RAC1".

Nach den ersten Testergebnissen sollen die Spieler um den deutschen Nationaltorhüter Marc André ter Stegen ab Freitag mit dem individuellen Training beginnen. In zwei Wochen soll es dann in kleineren Trainingsgruppen weitergehen. Zurzeit wird über eine Wiederaufnahme der La Liga Ende Juni spekuliert.

Fußball: Schweiz entscheidet am 29. Mai über Fortführung der Meisterschaften

7. Mai: Am 29. Mai entscheiden die Klubs der Swiss Football League (SFL) über die Fortführung der Meisterschaftssaison. Laut Pressemitteilung kann inzwischen der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) teilte der SFL mit, dass die Klubs ab dem Moment des Trainingsstarts keine Kurzarbeit mehr geltend machen können. Der Bundesrat hatte vergangenen Woche in Aussicht gestellt, den Spielbetrieb in den beiden Profiligen unter Ausschluss von Zuschauern ab dem 8. Juni als Geisterspiele zuzulassen.

Superbike: WM in Oschersleben abgesagt

7. Mai: Die Superbike-WM kehrt in diesem Jahr doch nicht nach Oschersleben zurück. WM-Vermarkter Dorna sagte am Donnerstag das vom 31. Juli bis 2. August 2020 geplante Rennwochenende der Motorradserie wegen der Coronakrise ab. In Deutschland sind Großveranstaltungen bis Ende August verboten.

Motorrad: Jerez bietet zwei Rennen zum Saisonstart an

7. Mai: Die Saison der Motorrad-Königsklasse MotoGP könnte im Juli mit gleich zwei Rennen im spanischen Jerez de la Frontera beginnen. Die Regionalregierung von Andalusien und der WM-Vermarkter Dorna wollen einen entsprechenden Antrag an die spanische Regierung richten. Im Falle einer Genehmigung würden sowohl am 19. Juli als auch eine Woche später Rennen auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto stattfinden. Ähnliche Ideen hatte es zuletzt auch für die Formel 1 gegeben.

Volleyball: Pokalwettbewerbe 2020/21 nur mit Erstligisten

7. Mai: Die Pokalwettbewerbe des Deutschen Volleyball-Verbandes werden kommende Saison nur mit Erstligisten ausgetragen. Mit der Maßnahme, die sowohl für Männer als auch Frauen gilt, soll den unterklassigen Teams Luft verschafft werden. Dort werden die Staffeln als Folge der Coronakrise teilweise auf bis zu 14 Teams aufgestockt. Die Maßnahmen gelten nur für eine Saison.

Galopp: Rennen nach 60 Tagen Corona-Pause gestartet

7. Mai: Der deutsche Galopprennsport ist nach 60 Tagen Corona-Zwangspause wieder gestartet. Um 14.07 Uhr öffneten sich die Boxen für das erste von zwölf Rennen in Hannover. In der Prüfung für dreijährige Pferde siegte Favorit More No Never unter Jockey Michael Cadeddu.

Fußball: Spartak-Eigner Fedun an COVID-19 erkrankt

7. Mai: Klub-Eigner Leonid Fedun vom russischen Fußball-Rekordmeister Spartak Moskau ist an COVID-19 erkrankt. Das gab der Verein am Donnerstag auf seiner Website bekannt. Fedun wird zurzeit im Krankenhaus behandelt. Der 64-jährige ist seit 2003 auch Präsident des Klubs, der zurzeit von Domenico Tedesco trainiert wird.

Fußball: CONCACAF passt WM-Quali-Format an

7. Mai: Die Corona-Pandemie zwingt den Fußball-Kontinentalverband CONCACAF zur Änderung des Qualifikationsformats für die WM 2022 in Katar. "Ich denke, angesichts dessen, was bereits passiert ist und was wahrscheinlich noch passieren wird, werden wir es ändern müssen", sagte Präsident Victor Montagliani dem kanadischen Portal "onesoccer.com".

Fußball: Türkische Süper Lig startet im Juni

6. Mai: Die türkische Fußball-Profiliga Süper-Lig nimmt ihren Spielbetrieb am 12. Juni wieder auf. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die professionellen Ligen am 12., 13. und 14. Juni wieder aufzunehmen", sagte Nihat Özdemir, Präsident des türkischen Fußballverbandes, in einem TV-Interview.

Die Liga wurde am 19. März aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.

Wasserball: Champions League endgültig abgesagt

5. Mai: Der europäische Schwimmverband LEN hat die endgültige Absage aller Europapokalwettbewerbe verkündet. Somit ist die Champions League, an der mit den Wasserfreunden Spandau und Waspo 98 Hannover auch zwei deutsche Teams teilnahmen, offiziell abgebrochen. Als Begründung führte die LEN die coronabedingten Reisebeschränkungen sowie die fehlenden Trainingsmöglichkeiten der Vereine an.

Schwimm-EM auf Mai 2021 verschoben

5. Mai: Der europäische Schwimm-Verband LEN hat einen neuen Termin für die EM in Budapest bekannt gegeben. Wie die LEN am Dienstag mitteilte, soll die EM vom 10. bis 23. Mai 2021 in der ungarischen Hauptstadt stattfinden. Die kontinentalen Titelkämpfe sollten ursprünglich im Mai dieses Jahres stattfinden, waren jedoch im März aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden.

Fußball: Italien will Serie-A-Klubs bei Saisonabbruch unterstützen

5. Mai: Die italienische Regierung will die Serie-A-Klubs finanziell unterstützen, sollte wegen der Corona-Pandemie die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden können.

"Ich werde alles versuchen, um den Neustart der Meisterschaft zu garantieren. Sollte die Regierung jedoch feststellen, dass die Bedingungen für den Neubeginn nicht vorhanden sind, werden wir uns bemühen, die finanziellen Schäden für die Klubs einzugrenzen. Wir werden die ganze Sportwelt unterstützen", sagte der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Insgesamt stellte der Minister Investitionen in der Größenordnung von einer Milliarde Euro für den Sport in Aussicht.

American Football: NFL verzichtet auf Auslandsspiele

05. Mai: Aufgrund der unklaren Entwicklung hinsichtlich der Coronakrise verzichtet die US-Football-Profiliga NFL in der kommenden Saison auf ihre Auslandsspiele. Wie auch in den Jahren zuvor sollten vier Spiele der regulären Saison in London ausgetragen werden, eines in Mexiko-Stadt. Als Austragungsorte in England waren erneut das Wembley-Stadion sowie die Arena des Fußballklubs Tottenham Hotspur vorgesehen. In Mexiko sollte wieder das Aztekenstadion zum Schauplatz werden.

Baseball: Saison beginnt in Südkorea

05. Mai: Nach monatelanger Unterbrechung wegen der Coronakrise hat in Südkorea der Profisport wieder begonnen. Am Dienstag startete die neue Baseball-Saison der KBO League unter strengen Vorschriften mit fünf Spielen, Fußball und Golf sollen rasch folgen.

Beim Baseball sind keine Zuschauer erlaubt, die Körpertemperatur jedes Spielers wird vor dem Match zweimal gemessen. Abgesehen vom Spielfeld und der Ersatzbank ist das Tragen von Schutzmasken Pflicht, Spucken und Händeschütteln sind verboten.

Golf: Kaymer spielt virtuell um Geld für Hilfsprojekte

05. Mai: Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer und einige Kollegen der Europa-Tour treten ab dieser Woche in einer virtuellen Turnierserie gegeneinander an und spielen dabei um Preisgeld für Corona-Initiativen. Jede Veranstaltung ist mit 10.000 Dollar dotiert, die der Sieger an ein Hilfsprojekt seiner Wahl spendet. Prominenteste Akteure neben dem zweimaligen Major-Gewinner Kaymer sind der Engländer Lee Westwood und Bernd Wiesberger aus Österreich.

Basketball: BBL-Finalturnier soll in München stattfinnden

Update vom 4. Mai: Das Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) soll in München ausgetragen werden. Diese Entscheidung gab die BBL am Montagabend bekannt. Der deutsche Meister Bayern München setzte sich mit dem Audi Dome im Bewerbungsverfahren einstimmig gegen Alba Berlin, die Frankfurt Skyliners und die Telekom Baskets Bonn durch.

"Zunächst einmal spricht es für sich, dass sich gleich vier Bewerber für eine Ausrichtung und damit für unsere Sportart starkgemacht haben", sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic nach dem Votum: "Wir bedanken uns bei der BBL für ihr Vertrauen und hoffen nun mit allen Klubs, dass die zuständigen Behörden das Sicherheitskonzept der BBL genehmigen. Wir werden das weiterhin nach Kräften unterstützen, und es freut mich, dass auch die anderen Vereine dafür ihre Zusage gegeben haben."

Fußball: Sportpolitiker fordern breite Lockerungen im Sport

4. Mai: Zwei Sportausschuss-Mitglieder des Bundestages, Andre Hahn (Die Linke) und Artur Auernhammer (CDU/CSU), wollen die Einschränkungen des Sports aufgrund der Coronakrise zügig wieder lockern. Hahn forderte in einer Pressemitteilung die "größtmögliche Lockerung der coronabedingten Beschränkungen für den Sport" und appellierte an die politischen Entscheider: "Es ist höchste Zeit, dass sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten endlich auch der Sportthematik annehmen."

Auernhammer schätzt die Lage ähnlich ein: "Es ist völlig legitim, dass die DFL den Spielbetrieb wieder aufnehmen möchte. Allerdings gilt dies auch für andere Sportarten." Demnach sollten alle Sportarten, die ein schlüssiges Hygienekonzept vorlegen könnten, das Recht haben, den Betrieb wieder aufzunehmen.

Handball: Final4-Turnier um den DHB-Pokal in 2021 verschoben

4. Mai: Das Final4-Turnier um den deutschen Pokal ist wegen der Coronakrise ins kommende Jahr verschoben worden. Wie die Handball Bundesliga (HBL) mitteilte, findet das Turnier in Hamburg am 27./28. Februar 2021 statt. Im ersten Halbfinale trifft die TSV Hannover-Burgdorf auf die MT Melsungen, danach spielen Rekordmeister THW Kiel und der TBV Lemgo den zweiten Finalteilnehmer aus.

Ursprünglich hätte das Turnier Anfang April stattfinden sollen und wurde zunächst auf Ende Juni verlegt. Die weitere Verschiebung war notwendig geworden, nachdem aufgrund behördlicher Vorschriften Großveranstaltungen bis mindestens 31. August 2020 verboten sind

Fußball: SC Paderborn steigt als erster Bundesligist ins Mannschaftstraining ein

4. Mai: Der SC Paderborn hat als erster Erstligaklub am Montag das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Wie der Verein am Montag mitteilte, sollte die erste Einheit von Coach Steffen Baumgart bereits am Nachmittag unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben absolviert werden.

Zweimal seien die Spieler und der Betreuerstab in den vergangenen Tagen auf COVID-19 getestet worden, bei beiden Tests seien die Ergebnisse durchweg negativ gewesen, hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Fußball: Amiens startet Petition gegen den Abstieg

4. Mai: Der aufgrund des Saisonabbruchs der französischen Ligue 1 abgestiegene Fußballklub SC Amiens hat eine Petition gestartet, um den Ligaverband LFP zu einer Rücknahme der Entscheidung zu bewegen. Demnach solle es keine Absteiger geben, stattdessen spricht sich der Klub für eine Aufstockung der höchsten Spielklasse auf 22 Teams aus. Montagmittag hatten bereits über 3000 Personen die Petition unterzeichnet.

Die Ligue 1 war aufgrund der Coronakrise vorzeitig abgebrochen worden, als Grundlage der sportlichen Wertung wurde die zu diesem Zeitpunkt gültige Tabelle zugrunde gelegt. Demnach sollen Amiens und der FC Toulouse absteigen.

Fußball: Sion fordert Aufstockung der Super League

4. Mai: Der Schweizer Erstligist FC Sion fordert die Aufstockung der Super League für die kommende Saison. Der Verein veröffentlichte einen Brief an die Schweizer Fußballliga SFL mit dem Vorschlag, in der kommenden Spielzeit mit 12 anstatt der üblichen 10 Klubs zu spielen.

Daran anknüpfend plädiert Sions Präsident Christian Constantin für den Abbruch der derzeit wegen der Coronakrise unterbrochenen Spielzeit. Die schriftliche Abstimmung der SFL über eine Aufstockung hatte vor zwei Wochen keine Mehrheit unter den 20 Erst- und Zweitligisten erreicht. Das Ergebnis fiel mit 10:10-Stimmen unentschieden aus, zwölf Stimmen wären notwendig gewesen.

Fußball: Düsseldorf will Geisterspiel simulieren

4. Mai: Fortuna Düsseldorf will in der Vorbereitung auf den Neustart der Bundesliga ein Geisterspiel auf großer Bühne simulieren. "Da wir bis jetzt keine Erlaubnis für ein Testspiel bekommen haben, werden wir eines unter uns machen. So offiziell, wie es geht: Im Stadion, mit richtigen Trikots, und wir versuchen auch, einen Schiedsrichter zu bekommen", sagte Trainer Uwe Rösler der "Rheinischen Post".

Der Tabellensechzehnte würde im Falle der Saisonfortsetzung gegen den Abstieg kämpfen.

Fußball: FA-Präsident hält Spiele vor Publikum in absehbarer Zeit für unrealistisch

4. Mai: Greg Clarke, Präsident des englischen Fußball-Verbandes FA, kann sich aufgrund der Coronakrise in absehbarer Zeit nicht vorstelllen, dass Spiele mit Zuschauern in den Stadien stattfinden werden. Zudem befürchtet der 62-Jährige für die FA einen finanziellen Schaden von knapp 300 Millionen Pfund (knapp 340 Millionen Euro).

"Durch das social distancing, das noch einige Zeit bestand haben wird, stehen wir vor erheblichen Veränderungen des gesamten Fußball-Ökosystems", schrieb Clarke in einem Brief an das FA-Council: "Es ist zum Beispiel schwer vorherzusagen, dass Massen von Fans, die das Lebenselixier des Spiels sind, in absehbarer Zeit zu den Spielen zurückkehren werden."

Formel 1: Mexiko-Kurs wird in ein Krankenhaus umfunktioniert

4. Mai: Auf dem Gelände des Formel-1-Kurses in Mexiko soll ein Krankenhaus für Patienten mit milden Corona-Symptomen entstehen. "Das ermöglicht uns, mehr Betten zur Verfügung zu haben für Menschen, die zwar zunächst nur erste Symptome aufweisen, aber ärztliche Hilfe benötigen", erklärte in einem Videobeitrag Zoe Robledo, Direktor der Sicherheitsbehörde IMSS, einer der wichtigsten Gesundheitsbehörden des Landes.

Das Hermanos Rodríguez Autodrome im Osten der Metropole Mexiko-Stadt, ist Schauplatz des Großen Preises von Mexiko.

Basketball: Pesic sieht Geisterspiele nicht als risikoreicher an

4. Mai: Marko Pesic sieht "Geisterspiele" im Basketball nicht als risikoreicher an als im Fußball. "Ich weiß nicht, warum das in der Halle gefährlicher wäre als beim Fußball", sagte der Geschäftsführer von Meister Bayern München im "ZDF"-Morgenmagazin. Der Plan der Bundesliga BBL orientiere sich durchaus am Vorgehen der Deutschen Fußball Liga (DFL), weise aber auch Unterschiede auf.

Pesic verwies darauf, dass alle Mannschaften in einem Hotel versammelt werden sollen. Die Liga arbeite weiter am Schutz für alle Beteiligten und prüfe Maßnahmen für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining trotz der weiter anhaltenden Corona-Pandemie.

Schwimmen: WM in Japan wird verschoben

4. Mai: Die ursprünglich für 2021 angesetzten Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka finden nun vom 13. bis 29. Mai 2022 statt. Das gab der Weltverband FINA am Montag bekannt. Die Verschiebung war notwendig, weil die Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie in den Sommer 2021 (23. Juli bis 8. August) verlegt worden war.:

Leichtathletik: Mihambo für Wettkämpfe vor leeren Rängen

4. Mai: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo kann sich in Zeiten der Corona-Pandemie eine Leichtathletik-DM vor leeren Rängen gut vorstellen. "Wettkämpfe ohne Zuschauer sind besser als keine Wettkämpfe", sagte die 7,30-m-Springerin im Interview mit dem "kicker". Die Atmosphäre sei natürlich "nicht vergleichbar, aber es ist immer noch etwas ganz anderes, als wenn ich alleine bei mir auf dem heimischen Trainingsplatz Leistung bringen soll."

Fußball: Südamerikanischer WM-Star mit COVID-19 infiziert

4. Mai: Der peruanische WM-Star Hector Chumpitaz ist zusammen mit seiner Frau aufgrund einer COVID-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab der Sohn des 76-Jährigen, Tito Chumpitaz, via "Twitter" bekannt.

Die Prognose für seine Eltern sei allerdings positiv, sie hätten bislang ohne zusätzlichen Sauerstoff auskommen können, berichtete der Filius. Chumpitaz nahm mit Perus Nationalmannschaft 1970 in Mexiko und 1978 in Argentinien an der WM-Endrunde teil.

Eishockey: Sturm hofft auf NHL-Fortsetzung

4. Mai: Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm (41) hofft weiter auf eine Fortsetzung der Saison in der NHL. "Selbst wenn die Saison bis in den Juli oder August dauern würde, hätte man damit überhaupt kein Problem", sagte der Assistenzcoach der Los Angeles Kings der "Augsburger Allgemeinen".

Fußball: Italiens Regierung gibt grünes Licht für Training

3. Mai: Die italienische Regierung hat die Genehmigung für die Wiederaufnahme des Trainings für einzelne Profi-Athleten sowie für Mannschaften ab Montag (4. Mai) erteilt. Die Profis von Mannschaftssportarten können einzeln auf öffentlichem oder privatem Gelände trainieren.

Sie müssen dabei einen Abstand von mindestens zwei Meter einhalten sowie jede Form von Rudelbildung vermeiden, heißt es in einem Statement des italienischen Innenministeriums am Sonntag. Erlaubt ist auch das Training für Profis in Sportzentren.

Fußball: Mehr als vier Millionen Euro für #WeKickCorona

3. Mai: Die Spendenaktion #WeKickCorona der Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich hat mittlerweile schon mehr als vier Millionen Euro für den guten Zweck eingebracht. Unter den insgesamt 3500 Spendern befinden sich neben vielen Fußballern unter anderem auch Tennisprofi Alexander Zverev, Basketballer Dennis Schröder sowie eine Vielzahl an Privatpersonen.

Kimmich und Goretzka entscheiden zudem selbst, welche Organisationen die Spendenbeträge erhalten. "Uns war wichtig, nicht einfach nur zu sagen: Da ist das Geld, verteilt das mal", sagte Kimmich: "Wir sehen uns da in der Verantwortung." Denn oft wüssten die Menschen nie so richtig, was mit ihrem Geld passiert.

Motorsport: IndyCar- und NASCAR-Rennen könnten ab 4. Juli mit Zuschauern stattfinden

2. Mai: Die großen US-Motorsportserien IndyCar und NASCAR könnten die ersten großen US-Sport-Organisationen sein, die seit dem Shutdown durch die Coronavirus-Pandemie wieder den Betrieb vor Zuschauern aufnehmen. Dies geht aus einem Fünf-Stufen-Plan hervor, den der Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana, Eric Holcomb, am Samstag vorstellte. Demnach könnten ab dem 4. Juli wieder Rennen vor Publikum in Indiana stattfinden.

Fußball: FC Liverpool spendet 650 Mahlzeiten

2. Mai: Der FC Liverpool handelt in der Coronakrise nach seinem Vereinsmotto "You'll never walk alone" und stellt Bedürftigen im Stadtteil Anfield insgesamt 650 Mahlzeiten zur Verfügung. Das teilte der englische Spitzenklub um Teammanager Jürgen Klopp mit. Die Vereinsköche bereiten die Mahlzeiten im Stadion zu, danach werden sie an 14 Organisationen sowie zwei Schulzentren verteilt.

Fußball: Infizierter Sambia auf dem Weg der Besserung

2. Mai: Der an COVID-19 erkrankte Fußballprofi Junior Sambia vom französischen Ex-Meister HSC Montpellier befindet sich offenbar auf dem Weg der Besserung. Laut Angaben des Klubs kann der 23-Jährige, der am vergangenen Wochenende nach einem positiven Corona-Test in ein künstliches Koma versetzt worden war, das Krankenhaus zeitnah verlassen.

Sambia war in der vergangenen Woche aufgrund von Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert und anschließend als erster Spieler in der Ligue 1 positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Tichtennis: Spielpause dauert noch mindestens bis Ende Juli

2. Mai: Im Tischtennis wird die Spielpause in der Coronakrise noch mindestens drei Monate andauern. Wie der Internationale Tischtennisverband ITTF mitteilte, werden sämtliche von ihm veranstalteten Wettbewerbe bis zum 31. Juli ausgesetzt. Ursprünglich hatte der Verband nur eine Pause bis zum 30. Juni vorgesehen.

Die ursprünglich für Ende März geplante Mannschafts-Weltmeisterschaft im südkoreanischen Busan soll laut "vorläufigem Termin" nun vom 27. September bis 4. Oktober nachgeholt werden.

Pferdesport: Wiederaufnahme des Rennbetriebs im Galopprennsport verzögert sich

2. Mai: Die Wiederaufnahme des Rennbetriebs im Galopprennsport verzögert sich in der Coronakrise weiter. Der Dortmunder Rennverein sagte den für Montag geplanten Neustart ab. "Wir sind mit unserem Anliegen auf viel Verständnis beim Land gestoßen, allerdings war nach der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder die Zeit leider offensichtlich noch nicht reif für eine Öffnung", sagte Verbandspräsident Michael Vesper. Wann wieder Rennen veranstaltet werden, ist offen.

Basketball: NBA verschiebt Draft Lottery

2. Mai: Die NBA hat wegen der andauernden Coronakrise die Draft Lottery verschoben. Wie das Board of Governors der NBA mitteilte, wird die Festlegung der Reihenfolge für die erste Draftrunde nicht planmäßig am 19. Mai stattfinden. Auch das ab dem 21. Mai geplante dreitägige Combine, bei dem sich die College-Spieler verschiedenen Tests der Teams unterziehen, wurde auf unbestimmte Zeit verlegt.

Der eigentliche Draft ist bislang für den 25. Juni geplant, nach Informationen von "ESPN" könnte dieser aber ebenfalls noch verschoben werden.

Badminton: WM 2021 verschoben

1. Mai: Die Badminton-WM ist aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Wie der Weltverband BWF am Freitag mitteilte, wird das Turnier vom 29. November bis zum 5. Dezember 2021 im spanischen Huelva stattfinden. Darauf habe man sich mit dem spanischen Verband FESBA geeinigt, um den engen Zeitplan im nächsten Jahr zu entzerren.

Basketball: Bewerbungen für Finalturnier der BBL aus Berlin, München und Frankfurt

1. Mai: Das Finalturnier der Basketball-Bundesliga wird möglicherweise in Berlin, München oder Frankfurt stattfinden. Wie das Magazin "BIG" - Basketball in Deutschland berichtete, sollen sich Titelverteidiger Bayern München, Vizemeister Alba Berlin und die Frankfurt Skyliners um die Austragung beworben haben. Die Entscheidung über den Spielort soll am Montag verkündet werden.

In Oldenburg wird das Saisonfinale nicht stattfinden. Der frühere deutsche Meister EWE Baskets Oldenburg zog seine Bewerbung um die Ausrichtung der Veranstaltung, mit der die Saison trotz der Corona-Pandemie fortgeführt werden soll, zurück.

Eishockey: Kahun spendet für Kinderhospiz

1. Mai: Nationalspieler Dominik Kahun hat mit seiner Spendenaktion über 20.000 Euro für das Ambulante Kinderhospiz München (AKM) gesammelt. Am Ende der Hilfsinitiative unter dem Motto "Kahun kämpft für Kinderherzen" stand ein Betrag von 21.218 Euro, angepeilt war zunächst eine Summe von 15.000 Euro.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner, der in der NHL für die Buffalo Sabres spielt, hatte selbst für jeden seiner 31 Scorerpunkte in der aktuellen NHL-Saison 200 Euro gespendet und somit 6200 Euro beigesteuert.

Olympia: Beachvolleyballerin Ludwig dachte an Karriereende

1. Mai: Olympiasiegerin Laura Ludwig (34) hat kurzfristige Gedanken an ein Karriereende nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wieder verworfen. "Ach, vielleicht lässt du es einfach", habe sie manchmal gedacht, sagte Ludwig im "NDR"-Interview: "Das ist hin und wieder aufgeploppt, aber zum Glück auch schnell wieder vergangen."

Die Verschiebung im Zuge der Corona-Pandemie betrachte sie mittlerweile als "Geschenk", sagte Ludwig. Dadurch habe sie mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch auf dem Weg nach Tokio mehr Zeit, um "weiter an kleinen Details zu arbeiten.

Sport: Trainer fordern eine Ausweitung der staatlichen Soforthilfen

1. Mai: Der Berufsverband der Trainer im Deutschen Sport (BVTDS) fordert eine Ausweitung der staatlichen Soforthilfen während der Corona-Pandemie. Wie der Verband am Freitag mitteilte, werde sich die prekäre finanzielle Situation für Freiberufler und Selbstständige fortsetzen.

"Sollte die Schließung einzelner Sportstätten über den Mai hinausgehen, muss auf politischer Ebene über eine Verlängerung und Ausweitung der Soforthilfe auf Honorarausfälle zugunsten der Selbstständigen entschieden werden", sagte BVTDS-Präsident Gert Zender.

Fußball: Italienischer Sportminister fordert Einigung mit Fußballverband

1. Mai: Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hat den nationalen Fußballverband FIGC aufgefordert, sich mit der Regierung auf ein Protokoll für die Sicherheit der Spieler zu einigen. "Ansonsten wird die Regierung gezwungen sein, die Meisterschaft zu beenden", sagte Spadafora im Interview mit "RAI 3".

Eishockey: Schweiz verzichtet auf WM-Neuansetzung 2021

1. Mai: Der Schweizer Eishockey-Verband verzichtet auf eine Neuansetzung der abgesagten WM im nächsten Jahr. "In den vergangenen Wochen und nach vielen intensiven Diskussionen, Abklärungen und vorsichtiger Abwägung der Risiken mussten wir erkennen, dass es kein realistisches Szenario ist, 2021 eine Heim-WM durchzuführen", sagte Michael Rindlisbacher, Präsident von Swiss Ice Hockey, nach der Entscheidung der Verbandsführung.

Ski: ÖSV testet Athleten zweimal auf das Coronavirus

1. Mai: Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat seine Trainingsvorbereitung für den kommenden Winter gestartet und seine Athleten sowie Betreuer umfassend auf das Coronavirus getestet. "Die Alpinen im Speziellen werden zweimal getestet", wird ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel in einer Mitteilung zitiert. Um die Skirennläufer und deren Umfeld zu schützen, werden vor der Anreise ins Trainingscamp sowie vor der Abreise sogenannte PCR-Tests gemacht, sagte Schröcksnadel.

Eishockey: NHL plant Saison zu Ende zu spielen

1. Mai: Die NHL mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl will die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison unbedingt beenden und die nächste Spielzeit notfalls erst Ende des Jahres beginnen. "Dies ist kein Rennen, als Erster zurückzukehren", sagte Ligaboss Gary Bettman dem "NHL Network": "Wir versuchen gute, vernünftige und vorsichtige Beurteilungen abzugeben. Wir wollen zur richtigen Zeit, aus den richtigen Gründen und unter den richtigen Umständen zurückkehren."

Die neue Saison müsse nicht wie üblich im Oktober beginnen. "Wenn wir im November oder Dezember starten müssen, werden wir das in Erwägung ziehen", erklärte der NHL-Commissioner weiter.

(mit SID)

