Shibuya ist als Zentrum der Jugendkultur Tokios bekannt. Diese riesige Kreuzung mit dem Namen "Scramble Crossing" ist zu einem weltberühmten Symbol von Shibuya geworden.

Bei einem Spaziergang durch die malerischen Straßen könnte Shibuya 2021 ein wenig anders aussehen als vor der globalen Pandemie, da verschiedene Einschränkungen und Ausgangssperren gelten.

Shibuya liegt eigentlich ganz in der Nähe des Nationalstadions, dem Hauptaustragungsort der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Trotz der aktuellen Situation fanden wir Menschen, die sich für die bevorstehenden Olympischen Spiele begeistert zeigten.

Japaner wollen immer noch ihre japanischen Lieblingsspieler und -mannschaften anfeuern und unterstützen, auch wenn dies von ihren Heimsofas und Fernsehern und nicht von Stadionsitzen aus geschieht.

Harajuku Fotocredit: Getty Images

Harajuku

Harajuku ist bekannt als Tokios Modetrend-Zentrum – der Ort, an dem Tokios Modetrends geboren werden. Harajuku hat eine große Auswahl an Modegeschäften, von Geschäften mit Luxusmarken bis hin zu Geschäften für Teenager.

Gespräche mit den Einheimischen auf den Straßen von Harajuku zeigten Enthusiasmus gepaart mit der unverwechselbaren japanischen Gastfreundschaft und Freundlichkeit. Ja, es wurden Gesichtsmasken verwendet und soziale Distanzierung eingehalten, aber der Gemeinschaftsgeist, für den Japan bekannt ist, war immer noch sehr vorhanden.

Asakusa Fotocredit: Getty Images

Asakusa

Asakusa ist eines der ältesten Geschäftsviertel Tokios. Senso-ji – der älteste Tempel Tokios – befindet sich seit 628 n. Chr. im Zentrum von Asakusa. Die Gegend befindet sich auch in der Nähe des Tokyo Sky Tree, des höchsten freistehenden Turms der Welt, und des Kokugikan, der Heimat des Sumo-Ringens, was Asakusa zu einem äußerst beliebten Sightseeing-Spot in Tokio macht.

Senso-ji war so schön wie immer und weckte immer noch ein starkes Gefühl der Ehrfurcht und Bewunderung. Es gab einige pandemiebedingte Änderungen – der ausländische Tourismus in der Region hatte nachgelassen und einige Souvenirläden waren vorübergehend mit kürzeren Öffnungszeiten geöffnet.

In jedem Bezirk war die Zahl der Menschen auf den Straßen erwartungsgemäß zurückgegangen, aber die Energie der Japaner war insgesamt so lebendig wie eh und je. Die Erwartungen an die bevorstehenden Olympischen Spiele sind in der Tat hoch und es wird spannend zu sehen, wie Touristen aus der ganzen Welt bald den Charme dieser Sehenswürdigkeiten genießen.

Bitte informieren Sie sich hier, bevor Sie Tokio besuchen, um sich und andere zu schützen.

