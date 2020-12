Alle Sportarten

Die besten Eurosport-Momente 2020: Das müsst Ihr gesehen haben

Novak Djokovic schießt bei den US Open eine Linienrichterin ab, Roger Federer und Rafael Nadal spielen für Afrika, eine Flitzerin in Schladming, packende Szenen bei der Tour de France - das waren die WOW-Momente bei Eurosport in einem außergewöhnlichen Sportjahr 2020!

00:04:20, 56 angesehen, vor einer Stunde