Nach zwei Tagen erfolgloser Suche durch Rettungstaucher und Küstenwache kam am 20. Mai die traurige Bestätigung: Der ehemalige Profi-Wrestler Shad Gaspard ist tot. Der 39-Jährige ertrank beim Baden am Strand von Marina del Rey, ganz in der Nähe des berühmten Venice Beach von Los Angeles. Gaspards zehnjähriger Sohn Aryeh konnte gerettet werden - wohl auch, weil sein Vater selbstlos handelte.

"Retten sie zuerst meinen Jungen", habe Gaspard nach Informationen des Portals "TMZ" den Rettungskräften zugerufen, die zur Hilfe geeilt waren.

Tückische Strömungen hatten für lebensgefährliche Bedingungen an der kalifornischen Küste bei Los Angeles gesorgt, auch andere Badegäste sollen in Schwierigkeiten geraten sein. Gaspard wurde offenbar eine Unterströmung zum Verhängnis. "Als der Rettungsschwimmer ihn das letzte Mal sah, krachte eine Welle über Shad Gaspard herein und er wurde vom Meer mitgezogen", hieß es in einer Mitteilung der örtlichen Polizeibehörde.

Am Mittwochmorgen wurde die Leiche Gaspards schließlich am Strand gefunden. "Der Verstorbene wurde als Shad Gaspard identifiziert und seine Verwandten wurden informiert", teilte das Los Angeles Police Department mit.

Gaspard, geboren im New Yorker Stadtteil New York und verheiratet mit Fitness-Trainerin Siliana Gaspard, machte sich beim World Wrestling Entertainment (WWE) einen Namen als Wrestling-Profi, ehe er 2010 seine Karriere beendete. Zusammen mit Jayson Anthony Paul bildete er jahrelang ein Tag Team. Später engagierte sich Gaspard als Schauspieler und nahm einige Rollen in Filmen an.

Shad Gaspards Tod löste große Trauer aus - nicht nur in der Wrestling-Szene.

