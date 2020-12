Wenn Sie einen überfüllten Surfspot mögen, sollten Sie sich wahrscheinlich woanders umsehen! Auf der anderen Seite ist Sao Jorge der richtige Ort für Sie, wenn Sie in einer abgelegenen Umgebung surfen möchten, in der die Wellen nur die Aufregung verursachen.

Aber die Belohnung, ein Panoramablick auf die fünf Inseln, aus denen sich die Zentralgruppe des Archipels zusammensetzt, ist einfach atemberaubend. Und jeder, der es an die Spitze schafft, bekommt die zusätzliche Befriedigung, auf dem höchsten Punkt in ganz Portugal gestanden zu haben!

Am Lago Dos Patos werden sie von spektakulären und bezaubernden Wasserfällen begleitet. An anderer Stelle werden Ihre Sinne von steilen Felswänden und natürlichen Seen geweckt, die sich in den Kratern ruhender Vulkane befinden. Mit anderen Worten, jeder Besucher taucht ganz einfach in das Herz einer vergessenen Welt ein und erweckt den Eindruck, auf den Spuren eines Brontosaurus zu wandeln. Unnötig zu erwähnen, dass die winzige Insel Flores, die von der UNESCO als Weltbiosphärenreservat eingestuft wurde, vollständig von der Außenwelt getrennt ist.