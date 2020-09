Manchmal sind es nicht nur die Sieger, die Sportgeschichte schreiben. Auch die Exoten bleiben mit ihren Auftritten für immer in den Köpfen und Herzen der Fans hängen. Man denke nur an Skispringer "Eddie the Eagle" oder den jamaikanischen Viererbob.

Am 19. September 2000 hatte bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney ein weiterer solcher Exot seinen großen Auftritt. Schwimmer Eric Moussambani aus Äquatorialguinea startete im Vorlauf über 100 Meter Freistil.

Die ersten 50 Meter legte "Eric the Eel" in 40,97 Sekunden zurück. Die zweite Hälfte wurde dann richtig anstrengend. Mit Mühe und Not erreichte er nach 1:52,72 Minuten den Anschlag - und sicherte sich damit einen Platz in den Geschichtsbüchern.