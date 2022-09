"Wir und unsere Vereine möchten den langen und unermüdlichen Dienst Ihrer Majestät für unser Land würdigen", sagte Premier-League-Boss Richard Masters: "Als unsere dienstälteste Monarchin war sie eine Inspiration und hinterlässt ein unglaubliches Erbe nach einem Leben voller Hingabe." Auch Nationalmannschaftskapitän Harry Kane dankte der Majestät für "unglaubliche Jahre".

Die Queen war eine Freundin des Sports, ihre große Leidenschaft galt Pferderennen. Beim Royal Ascot, dem bedeutendsten Galoppevent der Welt, war sie Stammgast, auch ansonsten besuchte sie Veranstaltungen rund um den Globus. Selbstverständlich wurden nach ihrem Tod am Donnerstagabend landesweit sofort alle Pferderennen gestrichen.

Ad

Doch auch weiteren Sportarten brachte sie enorme Wertschätzung entgegen. Elizabeth II. eröffnete sowohl die Sommerspiele 2012 in London als auch die Sommerspiele 1976 in Montreal. 1966 übergab die Majestät der englischen Fußball-Ikone Bobby Moore freudestrahlend den WM-Pokal, 1996 gratulierte sie artig den etwas ehrfürchtigen deutschen Europameistern und drückte Jürgen Klinsmann die Trophäe in die Hand. Ihr Enkel Prinz William ist seit 2006 Präsident des englischen Fußballverbandes FA.

Premier League Premier League sagt Spieltag wegen Tod der Queen ab VOR 2 STUNDEN

Kein Wunder also, dass der Sport während der zehntägigen Trauerzeit besondere Maßnahmen ergreift. Die Organisatoren der bis Sonntag angesetzten Rad-Rundfahrt Tour of Britain entschieden sich nach fünf von acht Etappen für einen Abbruch, das für Freitag angesetzte Cricket-Länderspiel zwischen England und Südafrika wurde ebenso gestrichen wie das Frauen-Länderspiel zwischen Schottland und Spanien am Sonntag.

Sport-Stars aus aller Welt kondolieren

Auch die PGA Championship der Golfer in Wentworth wurde am Freitag ausgesetzt. Bei den Europapokalspielen von Manchester United, Arsenal London, West Ham United und Hearts of Midlothian hatte es bereits am Donnerstagabend Schweigeminuten gegeben, zudem liefen die Spieler mit Trauerflor auf. Beim Spiel der Hearts gegen Basaksehir war es dabei zu unrühmlichen Zwischenrufen gekommen, auch die Hymne "God Save the Queen" wurde in Teilen ausgebuht.

Die Anteilnahme reichte über die Landesgrenzen hinaus. "Ich bin zutiefst betrübt über das Ableben ihrer Königlichen Majestät", twitterte beispielsweise Tennis-Ikone Roger Federer: "Ihre Eleganz, ihr Anmut und ihre Pflichttreue werden in der Geschichte weiterleben".

Brasiliens Fußball-Weltmeister Pele outete sich als "großer Bewunderer" der Queen, die DFB-Elf kondolierte ebenso wie IOC-Präsident Dr. Thomas Bach.

Schweigeminuten bei US Open, Formel 1 und Vuelta

Rad-Stars um Froome und Dennis gedenken der Queen bei Vuelta

Vor dem ersten Freien Training in Monza wurde am Freitag am Rande des Großen Preises von Italien eine Schweigeminute abgehalten. "Die Formel 1 trauert um Ihre Majestät Königin Elizabeth II. Mehr als sieben Jahrzehnte lang hat sie ihr Leben mit Würde und Hingabe dem öffentlichen Dienst gewidmet und so viele Menschen auf der ganzen Welt inspiriert", so Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Die Formel 1 spreche "der königlichen Familie und dem Volk des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth ihr tiefstes Beileid aus", sagte Domenicali weiter. In der mit Großbritannien stark verbundenen Formel 1 sind sieben Teams beheimatet, sechs der 20 Stammpiloten kommen aus dem Commonwealth.

"Ich bin sehr traurig über den Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. Ihre Hingabe und ihre gütige Führung haben Generationen in der ganzen Welt inspiriert", teilte Mercedes-Fahrer George Russell mit.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kein Tag wie jeder andere: Steffi Graf gewinnt den Grand Slam

(SID)

US Open gedenken Queen Elizabeth II. mit Schweigeminute

Special Kein Tag wie jeder andere: Kerber wird Weltranglisten-Erste VOR 14 STUNDEN