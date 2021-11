In der Hauptstadt Usbekistans gewann die russische Auswahl insgesamt zehn Goldmedaillen.

Der erste Tag verlief für die herausragende Sambo-Nation der vergangenen Jahre noch etwas schleppend – zumindest gemessen an den sehr hohen Maßstäben, die die Mannschaft hat. Bei den sieben Wettbewerben am Eröffnungstag konnte sich nur Magomedov Rasul im Combat Sambo in der Klasse bis 98 Kilogramm die Goldmedaille sichern.

Ad

Dann aber drehte der dominierende Verband der vergangenen Jahre so richtig auf. An Tag zwei waren Nikita Kletskov in der Klasse bis 71 Kilogramm, Uali Kurzhev in der Klasse bis 79 Kilogramm und Sheikh-Mansur Khabibulaev im Combat Sambo bis 64 Kilogramm nicht zu schlagen.

Alle Sportarten Mit Karacho in die Bande: Top Ten der Sambo-WM in Taschkent VOR 5 STUNDEN

An Tag drei folgten noch Titel von Artoshina Olga in der Klasse über 80 Kilogramm bei den Frauen sowie bei den Männern Artem Osipenko in der Klasse über 98 Kilogramm und Magomedov Magomed und Ruslan Gashankov im Combat Sambo bis 88 bzw. bis 71 Kilogramm. Zudem gab es Gold im Teamwettbewerb der Herren und im Combat Sambo.

Finalist beißt Gegner

Bei Kletskovs Erfolg kam es zu einem handfesten Skandal. Sein Gegner Sarbon Ernazarov biss den Russen während einer Rangelei anscheinend in den Rücken. Kletskov zog daraufhin seine Uniform aus und zeigte den Kampfrichtern die Bisswunde.

Ernazarov wurde daraufhin wegen Unsportlichkeit disqualifiziert. Der Lokalmatador verlor auch den zweiten Platz. Die Silbermedaille wurde in dieser Kategorie nicht vergeben.

Dennoch hatten auch die Gastgeber eine Menge zu feiern. Mit insgesamt zehn Medaillen, darunter dreimal Gold, beendeten sie die Titelkämpfe in der Heimat als dritterfolgreichste Nation. Über Gold dürfen bis sich Ikhitiyor Eshmurodov (bis 88 Kilogramm), Nodirjon Merhalikov (bis 98 Kilogramm) und Bakhodir Bakhiev (Combat Sambo bis 58 Kilogramm) freuen.

Gold für Kamerun im Schwergewicht

Viermal Gold und damit Platz zwei in der Nationenwertung ging an die Auswahl von Belarus. Anfisa Kapaeva (bis 50 Kilogramm), Tatsiana Matsko (bis 59 Kilogramm), Sviatlana Tsimashenka (bis 80 Kilogramm) und die Mannschaft der Frauen waren nicht zu schlagen.

Insgesamt drückten die Sportler*innen der ehemaligen Sowjetunion den Wettkämpfen ihren Stempel auf. Nur zweimal gingen die Goldmedaillen an andere Länder. Alice Schlesinger aus Israel gewann in der Klasse bis 72 Kilogramm. Bei den Männern triumphierte Maxwell Djantou Nana aus Kamerun in der Kategorie über 98 Kilogramm.

Special Kein Tag wie jeder andere: Helmut Schön nimmt seine Mütze VOR 17 STUNDEN