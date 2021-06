Alle Sportarten

Schießen - 1500 Athleten kämpfen um 16 Olympia-Startplätze: Die EM im kroatischen Osijek

Bei den Europameisterschaften im Schießen in Osijek (Kroatien) ging es vom 23. Mai bis 6. Juni nicht nur um EM-Medaillen, sondern auch um die letzten Startplätze für die Olympischen Spiele in Tokio. 1500 Athleten und Athletinnen aus 52 Nationen kämpften um die restlichen 16 Startplätze. Manche Athleten sehen in solch einem Event zudem die Chance von anderen Sportlern zu lernen.

00:02:56, vor einer Stunde