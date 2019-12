Es war auch in diesem Jahr wie alle Jahre zuvor: Rückblick bitte. Auf das Sportjahr 2019. Ich hasse Rückblicke. Ich schaue lieber nach vorne, aber man will und darf ja seinen Auftraggeber nicht enttäuschen. Weil: Alle liefern einen "Jahresrückblick". Alle Medien. Landauf und landab. Das geht bei den Toten los.

Welche Sportler sind, wie das dann so verklärt heißt, von uns gegangen? Und es ist ja klar. Die sogenannten berühmten Athleten und Athletinnen haben da Vorrang. Wer früher stirbt, ist länger tot. Ist nicht von mir. Ist der Titel eines genialen Films. Und ich will das nicht auch noch dokumentieren. Mensch, das kann jeder im Internet nachlesen oder bekommt es mit wahnsinnig einfühlsamen Bildern sowieso ins Haus geliefert auf allen Kanälen.

Und der Boulevard, auch der in den diversen Hochglanzformaten, kriegt sich da eh kaum mehr ein. Will ich nicht, mach ich nicht. Ihr oder Sie, ganz wie Ihr wollt oder Sie wollen, könnt oder können das selbst recherchieren.

Vierschanzentournee als Kinderprogramm

Ich setze mich jetzt auch nicht hin und fange an vom Januar bis zum Dezember alles durchzuackern. Was passierte wann und wem und wieso und warum. Ist passiert. Eben. Mir geht es eher darum, irgendwie zu ergründen, was bei mir überhaupt in so einem Jahr hängen geblieben ist. Leider führt die Hatz durch die vielen Sportveranstaltungen zu einer Leere, die man früher, ehrlich, nicht so kannte.

Ich darf, auch wenn das jetzt eine sentimentale Anwandlung ist, auf meine Kindheit zurückblicken. Sorry. War also so: In meinem Ort (geheim) gab es eine Familie, die hatte einen Fernseher. Und weil der Sohn dieser Familie mein Freund und Nachbar war, wurde ich immer am 1. Januar eingeladen, um die Vierschanzentournee zu schauen.

Dazu gab es Kekse, die von Weihnachten übrig waren, und wir saßen auf dem Boden und konnten uns kaum satt sehen. Ein Norweger namens Toralf Engan war damals der Star (ich habe ausnahmsweise gegoogelt). Es gab keine Qualifikation im Fernsehen und kein Training. Nur den Wettkampf. Sie sprangen und wir liebten diese fliegenden Menschen in schwarz-weiß.

Viele Formate, kein Durchblick mehr

Jetzt hat natürlich jede Familie einen Fernseher. Was heißt einen. Zwei oder drei. Pro Auto ein TV-Gerät. Dazu kommen Laptops, aus denen Streamingdienste fließen wie Sturzbäche. Und weil Stunden gefüllt werden wollen, wird qualifiziert und trainiert auf Teufel komm raus. Und noch immer mehr Formate kommen hinzu. Frauen springen freudig Männern hinterher und im Skifahren drücken sie zu viert auf der Piste ständig künstliche Buckel durch und denken, das ist Skifahren.

Oder sie fahren gar nebeneinander künstlich geschaffene Rampen hinunter. Mitten in der Stadt. Ist alles Weltcup und so. Weltcup im Winter. Das ist das Zauberwort. Kombinierer springen und laufen, Biathleten schießen und laufen auch. Rodler rodeln anderen Rodlern schnell hinterher und alles läuft aus dem Ruder.

Von Rudern bis Kanu

Das ist jetzt das Stichwort. Rudern. Die Jungs am Riemen gibt es nämlich auch noch. Und die Kanuten und die Schwimmer und die Wasserspringer und die Turner und die Ringer und die Judoka und so unglaublich viele, die nicht Fußballspielen, die einfach nur ihren Sport mit schier unendlicher Hingabe betreiben. Glaubt man kaum. Ich weiß, weil der Eindruck, dass die Sport-Welt nur noch aus Fußball und Doping aus Russland besteht, nicht von der Hand zu weisen ist.

Letzteres ist eine Geschichte, die einen auch in diesem Jahr starr machte angesichts der Hilflosigkeit aller Institutionen, die sich Wladimir Putins Schergen unterworfen haben. Dazu kam noch das US-Trainingszentrum in Oregon mit Trainern und Wissenschaftlern, die gesperrt wurden. Finanziert wurde alles von einem der größten Sportartikelhersteller der Welt aus den USA. Es ist nicht nur Russland.

Nein, auch Blutdoping aus Deutschland gibt und gab es. Frei Haus geliefert auch nach Österreich bei der Nordischen Ski-WM. Und mit systematischer Regelmäßigkeit werden kenianische Läufer des Dopings überführt. Das bleibt leider vordergründig bei mir hängen, dieser schier unausrottbare Sumpf aus Lügen und Betrügereien. Wenn man mich schon fragt.

Vernünftige Sportlerwahl

Und Fußball: Nur noch Klopp. Trainiert der plötzlich ganz Europa? Ich dachte bisher, er ist nur bei einem englischen Verein unter Vertrag. Trotzdem drehen in Deutschland alle Medien schier durch, wenn Klopp seine weißen Zahnreihen zeigt. Das ist so was von fehl am Platz.

Die Weltmeisterschaften im Kunstturnen fanden in diesem Jahr in Stuttgart statt. Wollte ich bloß mal erwähnt haben. Deutschlands Triathleten sind weltklasse, ein deutscher Zehnkämpfer (Niklas Kaul) wurde Weltmeister und eine deutsche Weitspringerin (Malaika Mihambo) landete bei der WM bei 7,30 Meter (ein bisschen Rückblick wenigstens).

Beide wurden wenigstens zu Deutschlands Sportlern des Jahres gewählt. Als Mannschaft sah man die Skispringer vorne. Das freute mich.

Respekt für die Verlierer

Es war, Ihr ahnt es, ein spannendes Sportjahr 2019. Ehrlich. Und wir dürfen einfach nicht ständig erwarten, dass wir überall die Besten sind. Wir sollten all jenen auch mit Respekt begegnen, die es versuchen und die vielleicht scheitern, die verlieren. Die aber alles geben. Es ist immer eng, knapp, verteufelt knapp manchmal.

Lassen Sie mich deshalb noch einmal weit zurückblicken. Diesmal in das Jahr 1998. In Calgary lag Frank Wörndl beim olympischen Slalom nach dem ersten Durchgang auf Platz eins. Alberto Tomba war Vierter. Nach dem zweiten Durchgang lag der Italiener sechs Hundertstel vor Wörndl. Gold für Tomba, Silber für den Frank, der mir später mal in stiller Stunde sagte:

" Wenn ich damals Gold gewonnen hätte, wäre mein ganzes Leben anders verlaufen. "

Und es gibt unzählige Sportlerinnen und Sportler, die auch im vergangenen Jahr wohl Ähnliches erlebt haben. Mehr als Sieger jedenfalls.

Frank WörndlGetty Images

