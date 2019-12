Kein Tag wie jeder andere: Der erste Skisprung-Weltcup

27. Dezember

Am 27. Dezember 1979 fand im italienischen Cortina d’Ampezzo der erste Weltcup-Wettbewerb der Skispringer statt. Nach dem Vorbild der alpinen Skisportler beschloss der internationale Skiverband FIS, auch im Skispringen eine Weltcupserie einzuführen. Insgesamt standen zwischen Ende Dezember und Ende März 25 Wettbewerbe auf dem Programm.

Die Österreicher dominierten seinerzeit in Cortina. Der damals 21-jährige Toni Innauer siegte vor seinen Landsleuten Hubert Neuper und Alfred Groyer. Auch die Weltcup-Gesamtwertung entwickelte sich zu einem österreichischen Duell. Am Ende hatte Neuper mit 18 Punkten Vorsprung vor seinem Landsmann Armin Kogler das bessere Ende für sich.

Nur wenige Tage nach seinem historischen Erfolg erlebte Innauer einen schweren Rückschlag. Die Vierschanzentournee verlief für den Mitfavoriten enttäuschend. In keinem der vier Einzelspringen landete er in den Punkterängen. Endgültig zurück meldete sich der Vorarlberger aber mit dem Gewinn der Goldmedaille von der kleinen Schanze bei den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid.

Es war einer der letzten großen Erfolge in Innauers Karriere. Im Dezember 1980 erklärte er aus Verletzungsgründen im Alter von gerade einmal 22 Jahren seinen Rücktritt vom Leistungssport. Als Trainer führte er aber noch viele Athleten zu großen Siegen.