Kein Tag wie jeder andere: Die erste Rallye Dakar

26. Dezember

Sie gilt das härteste Autorennen der Welt. Am 26. Dezember 1978 wurde die erste Rallye Dakar gestartet. Das Rennen begann in Paris und endete am 14. Januar 1979 in der Hauptstadt Senegals.

Über die Jahre gewann die Wüstenrallye immer mehr an Prestige, ist inzwischen eine der bekanntesten Motorsport-Veranstaltungen der Welt. Der Name ist so sehr zur Marke geworden, dass die Rallye Dakar ihn behalten hat, obwohl sie derzeit aufgrund der politischen Situation nicht in Dakar endet und nicht einmal auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Seit 2009 wird das Rennen in Südamerika ausgetragen.

Die erste Ausgabe gewannen Francois Genestier aus der Elfenbeinküsse bei den Autos und der Franzose Cyril Neveu in der Motorrad-Klasse. Rekordsieger ist der Franzose Stéphane Peterhansel, der insgesamt elfmal die Rallye gewann. Peterhansel war sechsmal als Motorradfahrer und fünfmal in der Automobilwertung erfolgreich.

Kein Tag wie jeder andere: Die Christmas Games als Saisonauftakt