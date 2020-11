Es war das Spiel mit den bisher meisten Toren in der Geschichte der Champions League. Am 22. November 2016 schlug Borussia Dortmund Legia Warschau im Signal Iduna Park mit 8:4.

Für den BVB begann das Match denkbar schlecht. Aleksandar Prijovic brachte die Gäste aus Warschau in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung.

Shinji Kagawa führte die Dortmunder mit einem Doppelschlag in der 17. und 18. Minute dann auf die Siegerstraße, ehe Nuri Sahin nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Nachdem erneut Prijovic das Team aus Warschau auf 2:3 heranbrachte, erhöhte Ousmane Dembélé in der 29. Minute auf 4:2.

Mann des Abends war aber Marco Reus. Nach monatelanger Verletzungspause gab der Dortmunder sein Comeback, und das auf beeindruckende Art und Weise. Reus erzielte die Treffer zum 5:2 in der 32. Minute, zum 6:2 in der 52. Minute und den 8:4-Endstand in der Nachspielzeit.