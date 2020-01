TOPS

Niklas Kaul/Malaika Mihambo

Die Wahl zum Sportler und zur Sportlerin des Jahres kam kaum überraschend. Zu überwältigend war der WM-Triumph von Zehnkämpfer Niklas Kaul, zu überzeugend die spektakuläre Flugshow von Weitspringerin Malaika Mihambo zur neuen Weltmeisterin. Bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Doha setzten die beiden DLV-Athleten Glanzlichter - und lassen für Olympia im kommenden Jahr hoffen.

Malaika MihamboGetty Images

Kevin Krawietz/Andreas Mies

Ewige 82 Jahre dauerte es, dann fanden sich für den "Tennis-Baron" Gottfried von Cramm und seinen Partner Henner Henkel endlich erfolgreiche Erben. Kevin Krawietz aus Ahorn-Witzmannsberg im Landkreis Coburg und Andreas Mies aus Köln gewannen im Juni die French Open. Damit überraschten sie alle, vor allem sich selbst. "Geile Scheiße, ist das krank", sagte Mies nach dem Triumph in Roland Garros.

Kevin Krawietz und Andreas MiesGetty Images

Florian Wellbrock

Erst WM-Gold im Freiwasser, zwölf Tage später dasselbe Kunststück im Becken - Florian Wellbrock schrieb im Juli mit seinem historischen Doppel-Gold im südkoreanischen Gwangju Geschichte. Noch nie hatte ein Schwimmer draußen und drinnen triumphiert. Das war Balsam für die geschundene deutsche Schwimmerseele - und überwältigend für Wellbrock. "Das ist natürlich eine große Nummer", sagte der Magdeburger.

Florian WellbrockSID

Markus Eisenbichler

Ohne einen einzigen Weltcupsieg war Markus Eisenbichler im vergangenen Winter zur WM nach Seefeld gereist, am Ende der Titelkämpfe war er dreifacher Weltmeister. Im Einzel von der Großschanze triumphiert der Bundespolizist ebenso wie im Mixed und mit der Mannschaft. "Ich muss allen danken, die immer meinen Dickschädel ertragen haben", sagte er anschließend.

Markus Eisenbichler feiert seinen WM-Titel in Seefeld 2019Getty Images

Emanuel Buchmann

Die Planche des Belles Filles oder der ewig lange Aufstieg zum Col du Tourmalet - Emanuel Buchmann kletterte auf zwei Rädern wie ein Wahnsinniger. Zwischenzeitlich durften die deutschen Rad-Fans bei der Tour de France sogar vom Podest in Paris träumen. Als Gesamtvierter reichte es dafür nicht ganz - doch sicher ist: Der schüchterne 27-Jährige wird wieder angreifen.

Tour de France 2019: Emanuel Buchmann | Credit: BORA-hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImagesFrom Official Website

FLOPS

Sebastian Vettel

Nicht den Hauch einer Chance in der Weltmeisterschaft - und diesmal war selbst der Teamkollege schneller. Sebastian Vettel erlebte ein Jahr des Grauens. Schon wieder. Sein Ferrari-Rivale und -Neuling Charles Leclerc lag am Ende 24 Punkte vor dem Heppenheimer. Trauriger Saisontiefpunkt der Scuderia: Im vorletzten Rennen schießen sich die beiden Alphatiere nach einer unnötigen Kollision selbst aus dem Rennen.

Sebastian VettelGetty Images

DFB-Frauen

Der Viertelfinal-K.o. bei der WM hat bittere Nachwirkungen für die im Umbruch befindlichen DFB-Frauen, aber natürlich auch für den deutschen Frauenfußball allgemein. Die Olympia-Teilnahme wurde verspielt, die Chance auf zusätzliche Aufmerksamkeit nicht genutzt. Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg hat in ihrem ersten Turnier eine große Möglichkeit verspielt und viel Arbeit vor sich. 2020 wird allerdings erst einmal ein Leerlauf-Jahr ohne Großereignis - zumindest für das deutsche Team.

Martina Voss-Tecklenburg (r.) mit Nationalspielerin Giulia Gwinn (l.)Getty Images

Basketball-Nationalmannschaft

Das wohl beste Team der DBB-Geschichte erlebte bei der WM in China ein Desaster. Die Basketballer um ihren Starspieler Dennis Schröder gingen mit einem hochtalentierten Kader an den Start, hatten alles, was es brauchte - aber nur auf dem Papier. Auf dem Feld war davon herzlich wenig zu sehen, das frühestmögliche Scheitern war eine herbe Enttäuschung. 2020 besteht zumindest noch die Chance auf die Olympiateilnahme.

Dennis Schröder im Spiel gegen JordanienGetty Images

Reinhard Grindel

Irgendwann wurde der öffentliche Druck zu groß, die Annahme einer 6000 Euro teuren Uhr zwang Reinhard Grindel letztlich zum sofortigen Rücktritt vom Amt des DFB-Präsidenten. Zuvor war er schon länger angezählt gewesen. "Fassungslos" mache ihn sein Fehler, sagte Grindel im April, als er den DFB endgültig in eine Führungskrise stürzte. Grindels dreijährige Amtszeit bleibt in schlechter Erinnerung, es war ein Missverständnis.

Der zurückgetretene DFB-Präsident Reinhard GrindelSID

Angelique Kerber

Ein Jahr nach ihrem Wimbledon-Triumph, dem größten Erfolg ihrer Karriere, war Angelique Kerber nicht wiederzuerkennen. Bei keinem der vier Grand-Slam-Turniere kam die Kielerin über das Achtelfinale hinaus. Dazu die Trennung von Trainer Rainer Schüttler - im November fand Deutschlands Nummer eins in Dieter Kindlmann einen neuen Trainer. Ein Jahr zum Vergessen für die 31-Jährige.

