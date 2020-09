Der ehemalige Formel-1-Pilot stand mit seinem Boliden mitten auf der Strecke, als der Kanadier Alex Tagliani mit 320km/h in den Wagen raste. In einer mehrstündigen Notoperation in Berlin wurde Zanardis Leben gerettet. Dem damals 34-Jährigen mussten beide Beine unterhalb der Knie amputiert werden.

Dennoch stieg der Italiener wieder in einen Rennwagen. 2003 fuhr er 13 Runden auf dem Lausitzring. Von 2005 bis 2009 startete er in der WTCC für BMW und gewann sogar das Rennen in Oschersleben. Zanardi nahm mit dem Handbike bei den Paralympics 2012 in London teil. Er gewann jeweils Gold im Straßenrennen und im Einzelzeitfahren. 2014 startete er mit Handbike und Rollstuhl beim Ironman Triathlon auf Hawaii.