Er war einer der berühmtesten Gegner von Muhammad Ali. Am 18. September 2013 starb Schwergewichts-Boxer Ken Norton an Herzversagen. Er wurde 70 Jahre alt.

Der US-Amerikaner trat in seiner Karriere insgesamt dreimal gegen Ali an. Im März 1973 schlug er die Box-Legende in San Diego nach Kampfrichterentscheid. Während des Kampfes brach der damals 30-Jährige seinem Gegner den Unterkiefer. Bei den beiden weiteren Duellen im Boxring, einmal im September 1973 und einmal im September 1976, ging Ali als Sieger hervor.