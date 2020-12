Es war ein früher Höhepunkt in einer großen Karriere. Am 12. Dezember 1968 stieg Arthur Ashe als erster schwarzer Tennisspieler zur Nummer eins der Weltrangliste auf. Der US-Amerikaner hatte zuvor im Kalenderjahr 1968 zehn von 22 Turnieren gewonnen, bei denen er an den Start gegangen war, darunter die US Open. Außerdem führte er das amerikanische Daviscup-Team zum Sieg.