Doch dann schlug die Stunde der australischen Yacht. Die fünfte und sechste Wettfahrt gingen an die Herausforderer, die sechste mit über drei Minuten Vorsprung. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Traditionsveranstaltung fiel die Entscheidung in einem siebten Rennen, das am 26. September ausgetragen wurde.