28. Mai

Am 28. Mai 1997 gewann zum ersten Mal eine deutsche Mannschaft die Champions League. Im Münchner Olympiastadion bezwang Borussia Dortmund Juventus Turin mit 3:1.

Die Borussen hatten eine durchwachsene Bundesligasaison gespielt:. Als Titelverteidiger gestartet, kassierten die Westfalen alleine in der Rückrunde sechs Niederlagen, konnten Bayern München im Kampf um die Meisterschaft zum Saisonende nicht gefährlich werden. Im DFB-Pokal war schon in Runde eins Endstation. Der Fokus der Mannschaft galt also der Champions League.

Dortmunder Tor des Jahrhunderts

Juventus Turin ging als großer Favorit ins Endspiel, doch Karl-Heinz Riedle schockte die Italiener in der ersten Halbzeit gleich doppelt. Nach Toren des Allgäuers in der 29. und 34. Minute führten die Borussen zur Pause mit 2:0.

Del Piero verkürzte dann zwar für Juve auf 1:2. Doch dann bewies Ottmar Hitzfeld sein goldenes Händchen. In der 70. Minute brachte der damalige BVB-Coach Lars Ricken für Stephane Chapuisat.

Und direkt mit seinem ersten Ballkontakt zog Ricken aus 30 Metern ab und lupfte den Ball ins Tor von Angelo Peruzzi zum Endstand von 3:1. BVB-Fans wählten den Treffer 2009 zum Dortmunder Tor des Jahrhunderts.

