Es war ein Meilenstein in einer der größten Tennis-Karrieren der Geschichte. Am 13. Dezember 1982 gewann Chris Evert die Australian Open und machte damit den Karriere-Grand-Slam perfekt.

Die US-Amerikanerin hatte zuvor bereits sechsmal die US Open, viermal die French Open und dreimal Wimbledon gewonnen. Lediglich der Erfolg in Melbourne fehlte ihr noch in ihrer Vita.