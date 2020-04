Kein Tag wie jeder andere: Das Attentat auf Monica Seles

Kein Sport-Tag wie jeder andere: Jubiläen & Rekorde, Feiertage & Dramen, großes Kino & vergessene Helden: Unser täglicher Blick zurück in die Sportgeschichte - heute mit Monica Seles.

30. April

Am 30. April 1993 hielt die Tenniswelt den Atem an. Die Weltranglisten-Erste Monica Seles wurde auf dem Platz Opfer eines Attentats. Ein glühender Fan von Steffi Graf attackierte die damals 19-jährige Seles beim Turnier am Hamburger Rothenbaum mit einem Messer und verletzte sie am Rücken.

Seles hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt, wie Turnierarzt Peter Wind bestätigte. "Weder die Lungen noch die Schulterblätter waren betroffen. Monica steht aber noch unter Schock und wird die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen", erklärte Wind kurz nach dem Vorfall.

Während sich die gebürtige Serbin, die später für die USA spielte, von ihren körperlichen Verletzungen schnell erholte, waren die psychischen Folgen gravierender. Erst zwei Jahre nach dem Attentat kehrte Seles auf die WTA Tour zurück. In Deutschland spielte sie nie wieder.

Der Attentäter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Seles war über das Urteil erzürnt. "Was die Leute zu vergessen scheinen, ist, dass er mich absichtlich niedergestochen hat. Und er hat keine Strafe dafür absitzen müssen", sagte sie.

