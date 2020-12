Es sollte das Transfersystems im europäischen Profifußball für immer verändern. Am 15. Dezember 1995 erklärte der Europäische Gerichtshof beim sogenannten Bosman-Urteil das bis dahin gültige System für rechtswidrig.

Seinen Namen verdankt das Urteil dem früheren belgischen Fußballprofi Jean-Marc Bosman. Er klagte gegen seinen Klub RFC Lüttich und den belgischen Verband, weil er die für ihn angesetzte Ablösesumme als zu hoch empfand und er sich in seiner Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeschränkt sah. Er bekam in erster Instanz Recht, und der belgische Verband wandte sich schließlich an den Europäischen Gerichtshof.