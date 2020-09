Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Olympischen Sommerspiele. Beim Attentat in München am 5. September 1972 kamen insgesamt 17 Menschen ums Leben.

Die Olympischen Spiele wurden am Nachmittag des schicksalhaften Tages unterbrochen und für 24 Stunden ausgesetzt. Dann fiel die Entscheidung, die Wettbewerbe fortzusetzen. Der damalige IOC-Präsident Avery Brundage verkündete das mit seinem inzwischen berühmten Zitat "The Games must go on."