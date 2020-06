Kein Sport-Tag wie jeder andere: Jubiläen & Rekorde, Feiertage & Dramen, großes Kino & vergessene Helden: Unser täglicher Blick zurück in die Sportgeschichte - heute mit dem Jahrhundertspiel.

17. Juni

Special Kein Tag wie jeder andere: Michael Jordans emotionaler Vatertag GESTERN AM 21:04

Am 17. Juni 1970 standen sich Deutschland und Italien im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Mexiko gegenüber. "Dieses Spiel geht in die Geschichte ein“" sagte ein mexikanischer Reporter sofort nach dem Abpfiff. Er sollte Recht behalten - auch 45 Jahre später bleibt dieses Duell der WM-Klassiker schlechthin.

Im Aztekenstadion in Mexico City gingen die Italiener durch einen Treffer von Roberto Boninsegna in der achten Minute schnell Führung. Als 90 Minuten vorbei waren, stand es immer noch 1:0. Doch in der folgenden halben Stunde geschah das, was dem Match den Spitznamen "Jahrhundertspiel" geben soll.

Spektakuläre Verlängerung

In der vierten Minute der Nachspielzeit, buchstäblich Sekunden vor dem Abpfiff, erzielte Karl-Heinz Schnellinger den Ausgleich. Die Italiener, die sich schon im Endspiel wähnten, waren geschockt. Es ging in die Verlängerung.

Und dann ging es Schlag auf Schlag. Gerd Müller brachte das DFB-Team in der 94. Minute mit 2:1 in Führung. Doch die Freude hielt nicht lange. Nur vier Minuten später glich Tarcisio Burgnich für den Gegner aus.

Nach einer erneuten Führung für die Italiener durch Luigi Riva erzielte wieder Müller in der 110. Minute das 3:3. Doch gerade einmal eine Minute später schlugen die Italiener erneut zu. Frei im Strafraum stehend traf Gianni Rivera zum 4:3, was gleichbedeutend mit dem Endstand war.

"Das kriegt man nie mehr aus dem Kopf", sagte Müller später: "Ich könnte heute noch wahnsinnig werden. Von der Schlappe gegen die Italiener erhole ich mich nie."

Franz Beckenbauer Fotocredit: Imago

Special Kein Tag wie jeder andere: Kaymer triumphiert in Pinehurst 14/06/2020 AM 22:35