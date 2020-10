Ausgerechnet Dietmar Hamann, damals in Liverpool unter Vertrag, schoss das letzte Tor im alten Wembley. Bereits in der 14. Minute erzielte der damals 27-Jährige den Treffer zum 1:0 Endstand aus deutscher Sicht.

Eine denkwürdige Revanche gelang den Engländern dafür knapp ein Jahr später, als sie am 1. September 2001 das Qualifikationsspiel in München mit 5:1 für sich entschieden. Am Ende qualifizierten sich beide Mannschaften für die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea, wo sie jeweils dem späteren Weltmeister Brasilien unterlagen: England im Viertelfinale und Deutschland im Endspiel.