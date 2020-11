Es ging als das "Wunder vom Wildpark" in die Europacup-Geschichte ein. Der Karlsruher SC traf 1993 in der zweiten Runde des UEFA Cups auf den FC Valencia. Die Spanier waren favorisiert und untermauerten diese Favoritenstellung mit einem 3:1-Erfolg im Hinspiel.

Dennoch zeigte sich der KSC vor dem Rückspiel in Karlsruhe kämpferisch. Man wollte sich nicht ohne Gegenwehr geschlagen geben, schließlich hätte ein 2:0-Erfolg zum Weiterkommen gereicht. Doch was am 2. November geschah, hatte niemand auch nur zu träumen gewagt.