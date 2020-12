Er ist einer der größten Stars aller Zeiten im American Football. Am 16. Dezember 1978 bestritt O.J. Simpson das letzte NFL-Spiel seiner Karriere.

Der Spieler von den Buffallo Bills wurde von 1972 bis 1976 jedes Jahr in das NFL-All-Pro gewählt. 1973 erhielt er die Auszeichnung zum MVP (Most Valuable Player) der Saison. Während seiner Karriere gelangen ihm 61 Touchdowns und 11236 Yards Raumgewinn.

Gegen Ende seiner Karriere wechselte Simpson zu den San Francisco 49ers, mit denen er in der Saison 1978/79 in der Vorrunde ausschied und am 16. Dezember zum letzten Mal auflief.