Es war einer der denkwürdigsten Clásicos in der Geschichte der spanischen Liga. Am 29. November 2010 fertigte der FC Barcelona Real Madrid im 240. Aufeinandertreffen mit 5:0 ab - und das ausgerechnet am Gründungstag von Barca.

Xavi in der 10. und Pedro in der 18. Spielminute sorgten mit schnellen Toren für eine kleine Vorentscheidung. David Villa machte mit einem Doppelschlag in der 55. und 58. Minute endgültig alles klar. Jeffrén erzielte in der Nachspielzeit den Endstand.