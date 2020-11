Es war der bislang höchste Sieg in der Geschichte der Champions League, auch wenn der Rekord inzwischen geteilt werden muss. Am 6. November 2007 schlug der FC Liverpool Besiktas Istanbul in der Gruppenphase mit 8:0. Nachdem Besiktas das Heimspiel gegen die Engländer noch mit 2:1 gewonnen hatte, stand der Klub vom Bospurus an der Anfield Road von Anfang an auf verlorenem Posten.