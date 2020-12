22/12/2019 AM 23:01

Er war der Mann hinter den Erfolgen von Sven Hannawald und Martin Schmitt. An Heiligabend 2007 erlag der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Reinhard Heß im Alter von 62 Jahren einem Krebsleiden.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 1993 in Falun übernahm Heß das Amt des Cheftrainers von Rudi Tusch. Er führte die deutschen Adler zurück an die Spitze. Nur ein Jahr später gab es drei Medaillen bei den Olympischen Spielen in Lillehammer, darunter Gold durch Jens Weißflog und mit der Mannschaft.