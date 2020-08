Er galt als stärkster deutscher Autorennsportler seiner Generation. Am 1. September 1985 verunglückte Stefan Bellof bei einem 1000-Kilometer-Rennen in Spa-Francorchamps im Alter von 27 Jahren tödlich.

Nach Erfolgen in der Formel 3 und Formel 2 wurde Porsche Ende 1983 auf den Gießener aufmerksam und verpflichtete ihn für die Sportwagen-Rennserie. Gleich bei seinem ersten Rennen ließ er die gesamte Weltspitze hinter sich. Am 28. Mai 1983 umrundete er im Porsche 956 als erster Fahrer weltweit die berüchtigte Nordschleife am Nürburgring mit mehr als 200km/h. "Niemand hat den 956 jemals so fliegen lassen wie Stefan Bellof", zitiert "Auto Motor und Sport" seinen ehemaligen Rennleiter Peter Falk.