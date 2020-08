Es ist der bis heute beste Weitsprung-Wettbewerb. Am 30. August 1991 zeigten bei der Weltmeisterschaft in Tokio Mike Powell als auch Carl Lewis die weitesten Sprünge der Geschichte. Die magischen 8,90 Meter von Bob Beamon aus der Höhe von Mexico City hatten zuvor 23 Jahre Bestand gehabt. Es war der zu dem Zeitpunkt älteste noch existierende Weltrekord in der Leichtathletik.