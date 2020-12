Den Biathlon-Weltcup in Osrblie im Jahr 2005 dürften die Athleten des Deutschen Skiverbandes lange in guter Erinnerung behalten haben. Nachdem es bereits im Sprint am 16. Dezember einen deutschen Vierfachsieg gegeben hatte, wiederholten die DSV-Athleten dieses Kunststück im Verfolgungsrennen am 18. Dezember.