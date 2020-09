Aus heutiger Sicht schier undenkbar, im Jahr 1960 goldene Realität: Bei Olympia geht Gold nicht nur über die 100 Meter sondern auch noch in der Sprintstaffel an Deutschland.

Es war das erste und bisher einzige Mal, dass eine deutsche Männerstaffel die olympische Goldmedaille über 4x100 in der Leichtathletik gewann. Am 8. September 1960 siegten Bernd Cullmann, Armin Hary, Walter Mahlendorf und Martin Lauer bei den Spielen in Rom.