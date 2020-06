Kein Tag wie jeder andere: Deutschlands erster EM-Titel im Fußball

Kein Sport-Tag wie jeder andere: Jubiläen & Rekorde, Feiertage & Dramen, großes Kino & vergessene Helden: Unser täglicher Blick zurück in die Sportgeschichte - heute mit Deutschlands erstem EM-Titel im Fußball.

Die Europameisterschaft 1972 in Belgien war eine ganz besondere für die deutsche Nationalmannschaft. Das Team feierte nicht nur seine Premiere bei der EM-Endrunde, sondern gewann mit einem Finalsieg gegen die Sowjetunion am 18. Juni auch gleich den Titel.

Schon die Qualifikation überstand die DFB-Elf ungeschlagen. Sternstunde war dabei ein 3:1-Sieg in der K.o.-Runde gegen England im Webley-Stadion. "Wir haben ein äußerst herausragendes Jahr gespielt, haben immer harmoniert – das macht es im Nachhinein noch wertvoller", befand Günter Netzer im Interview mit der "Welt".

Eindrucksvoller Auftritt im Endspiel

Im Halbfinale hatte sich Deutschland mit 2:1 gegen die Gastgeber durchgesetzt. Die UdSSR bezwang Ungarn mit 1:0. Die DFB-Elf um Franz Beckenbauer ging als Favorit ins Endspiel und wurde dieser Rolle eindrucksvoll gerecht.

In der 27. Minute brachte Gerd Müller die Mannschaft mit 1:0 in Führung. Herbert Wimmer (52.) erhöhte auf 2:0, ehe erneut Müller sechs Minuten später zum Endstand traf. Die größte Sorge des überlegenen deutschen Teams während der letzten halben Stunde waren die Fans am Spielfeldrand, die kurz davor waren, den Rasen zu stürmen.

Die Mannschaft von 1972 gilt bis heute als vielleicht beste, die der DFB je hatte, ihre Auftritte mit Eleganz und neuer Leichtigkeit, angeführt von Beckenbauer und Netzer, beeindruckten weltweit. "Traumfußball aus dem Jahr 2000" attestierte damals die Sportzeitung "L'Equipe", der "Daily Telegraph" attestierte: "Dank der Deutschen gibt es nun erneut jenen brillanten Fußball in Europa, den früher die Ungarn so unvergleichlich darboten."

