Es war ein ganz besonderer Moment für die Mannschaft von Silvia Neid. Am 30. September 2007 gelang den DFB-Frauen in China als erster Damenmannschaft überhaupt die Titelverteidigung bei einer WM.

Im Endspiel traf das DFB-Team auf Brasilien um Weltfußballerin Marta. Nach torloser und ausgeglichener erster Halbzeit brachte Birgit Prinz in der 52. Minute Deutschland mit 1:0 in Führung.

Nach einem Foul von Linda Bresonik an Cristiane bekamen die Brasilianerinnen in der 64. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Marta scheiterte jedoch an Nadine Angerer im deutschen Tor. Simone Laudehr sorgte in der 86. Minute für den Endstand.