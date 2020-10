Es war ein ganz besonderer Moment in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs. Am 12. Oktober 2003 wurde die damals von Tina Theune-Meyer trainierte Mannschaft zum ersten Mal Weltmeister.

GESTERN AM 23:26

Im Endspiel in Carson bekam es Deutschland mit Schweden zu tun. Kurz vor der Halbzeitpause gingen die Skandinavierinnen durch Hanna Ljungberg mit 1:0 in Führung. Maren Meinert gelang unmittelbar mit Beginn der zweiten 45 Minuten der Ausgleich. Nach 90 Minuten stand es noch 1:1. Es ging in die Verlängerung.