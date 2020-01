Kein Tag wie jeder andere: Die größte Aufholjagd der NFL-Geschichte

3. Januar

Diese Aufholjagd war so unglaublich, dass das Spiel in den USA kurzerhand den Namen "das Comeback" bekam. Am 3. Januar 1993 standen sich die Buffalo Bills und die Houston Oilers in einem NFL Wildcard-Spiel gegenüber.

Im Rich Stadium sah zunächst alles nach einem klaren Erfolg für Houston aus. Die Texaner führten zur Halbzeit mit 28:3 und erhöhten kurz nach Beginn des dritten Viertels um weitere sieben Zähler auf 35:3.

Doch dann startete die große Aufholjagd. Unter Ersatz-Quarterbeck Frank Reich machten die Bills im dritten Viertel 28 Punkte in Serie. Nach Ende des Viertels stand es plötzlich nur noch 31:35, nach der regulären Spielzeit 38:38.

In der Verlängerung machte Steve Christie den Sieg für die Bills perfekt. Bis heute sind die 32 Punkte der größte Rückstand, der in der NFL-Geschichte aufgeholt wurde. Zwischendurch hatten zahlreiche Fans der Bills bereits das Stadion verlassen und kehrten zurück, als sie von der Wende im Spiel erfuhren.