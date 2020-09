Es war einer der schlimmsten Unfälle in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Am 20. September 1989 rutschte HSV-Abwehrspieler Ditmar Jakobs beim Heimspiel gegen Werder Bremen ins Tornetz. Er verfing sich an einem defekten Karabinerhaken, der sich in den Rücken des 36-Jährigen bohrte.